FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 9834 поста • 1378 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
"Однажды мы снова сыграем на Небесах": в Бразилии умер легендарный Пеле

"Однажды мы снова сыграем на Небесах": в Бразилии умер легендарный Пеле

Автор:
30 декабря 2022 08:01
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Бразилия   Пеле   Спорт   видео   король футбола   похороны   смерть   футбол   
1770
3
2

Известный футболист долго боролся с онкологическим заболеванием. Ему было 82 года.

Король футбола умер в окружении семьи в частной клинике в Сан-Паулу. О его смерти сообщила дочь Пеле, опубликовавшая последнее фото из больничной палаты.


Знаменитый футболист на протяжении полутора лет боролся с раком. Всё это время рядом с ним были родные и близкие, что придавало спортсмену силы и заставляло с оптимизмом смотреть в будущее. Однако болезнь оказалась коварной, и длительное лечение не помогло.


В Бразилии объявлен трехдневный траур. Пресс-служба президента Болсонару в некрологе подчеркнула значимость феномена Пеле для мирового спорта в целом.

«Единственный трехкратный чемпион мира на деле показал, что был не только великим спортсменом, но и великим гражданином и патриотом, несшим славу о Бразилии, где бы он ни оказывался».

За свою карьеру Пеле сумел забить более тысячи голов. Насименту играл за клубы "Сантос" (Бразилия) и "Нью-Йорк Космос" (США), кроме этого провёл 92 матча и забил 77 голов в составе сборной Бразилии.


Пеле - единственный футболист, три раза становившийся чемпионом мира как игрок (в 1958, 1962 и 1970 году). Он участвовал в четырёх чемпионатах мира и считался лучшим футболистом XX века по версии футбольной комиссии ФИФА и лучшим спортсменом XX века по версии Международного олимпийского комитета.

Ожидается, что 2 января гроб с телом легендарного футболиста провезут по улицам Сантоса, в том числе около дома, где проживает его столетняя мать Селесте Арантис. В Бразилии уже несколько дней идет подготовка к похоронам Короля футбола.


А сейчас, после сообщений о смерти Пеле, в соцсетях вспоминают о словах , сказанных футболистом после смерти Диего Марадонны. "Однажды мы снова сыграем на Небесах", - заметил тогда спортсмен.



Две легенды теперь снова вместе.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Ynews   Бразилия   Пеле   Спорт   видео   король футбола   похороны   смерть   футбол   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Тордион 2 часа назад
Когда человек прожил столько лет, заболевание, послужившее причиной его смерти уже не столь важно. Возраст выбрал это, только и всего. Я уже не молод, но играющим Пеле не застал. Впрочем тогда его можно было увидеть только на чемпионате мира. И то, если туда СССР поедет. Иностранный футбол нам тогда не показывали. Хотя? Не помню. Я смотрел прощальный матч Льва Яшина. Может он туда приезжал? Но это, все таки не совсем спортивное мероприятие...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Голос Вселенной 22 минуты назад
Великолепный футболист, легенда. Но об этом знают все и каждый.
Но кроме того, это был прекрасный, чудесный и светлый человек, полный оптимизма. В одной из статей о нем я вычитал, что кто-то из его команды назвал его "черный светлый человек". Он любил своих родителей и заботился о них всегда. Он был однолюб и всю жизнь любил свою одну жену и семью. Ради семьи он делал все и не делал того, что шло вразрез с интересами семьи. Уже после окончания карьеры один из клубов (по-моему из Мексики, не помню точно) предложили ему контракт тренировать их футболистов, а графу оплаты оставили пустой, сказали, чтобы Пеле сам вписал туда комфортную для себя сумму. Но он и от этого отказался просто потому, что будет жить далеко от семьи.
Помню, мой дед мне рассказывал, что у Пеле одного был уже в то время личный самолет. Во взрослом возрасте подтверждения этому я не нашел. Но почему-то охотно верю в это, учитывая, какой потрясающей скромности был этот человек, не любивший афишировать свою личную жизнь...
Если кому интересно, почитайте его автобиографическую книгу "Моя жизнь и прекрасная игра", ее нетрудно найти в сети в свободном доступе. Там он много пишет и про свое детство, и про семью, и про футбол (естественно), и упоминает много других сопутствующих событий...
RIP "черный светлый человек".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
The Dude Полчаса назад
Где-то там, на облаке Рай,
Ты играешь в футбол.
У них в воротах там крылатый вратарь,
Но ты забьёшь ему гол.
И Бог воскликнет: Вот это игра!
Вот это был фейерверк!
В воротах рая зияет дыра,
Поэтому снег идёт вверх,
Сегодня снег идёт вверх...
И снег идёт вверх.

(Кирилл Комаров)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
GROMOZEKA 36 минут назад
Покойся с миром ЛЕГЕНДА!
Теперь у Диего есть с кем играть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Slonyash 49 минут назад
Светлая память Величайшему футболисту всех времен!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Джон Уик Час назад
А я всё думал почему у меня вчера был весь день задом на перед.
Вчерашние посто со списками ушедших в этом году нужно теперь обновлять.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

174264



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 27 декабря
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 27 декабря
Двое россиян планировали поджечь подстанцию по указке админа тг-канала Невзорова
Двое россиян планировали поджечь подстанцию по указке админа тг-канала Невзорова
Набирающие популярность в сообществах
16 культурных особенностей разных стран, которые запомнились туристам
16 культурных особенностей разных стран, которые запомнились туристам
Хирурги ИКБ №2 спасли женщину с пятью смертельными диагнозами
Хирурги ИКБ №2 спасли женщину с пятью смертельными диагнозами
Мечтали в детстве стать Дедом Морозом или Снегурочкой?
Мечтали в детстве стать Дедом Морозом или Снегурочкой?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеально

Лучшие демотиваторы
Любимая женщина механика Гаврилова

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#кино#Прикол#забавно#интересное#Спорт#Ynews#актеры#Приколы#Россия
#Юмор#факты#новый год#люди#Жизнь#праздник#Москва#дети#СССР#красота
#интересно#история#животные#подборка#фильм#Прошлое#в мире#позитив#удивительно#роль
Мечтали в детстве стать Дедом Морозом или Снегурочкой? Мечтали в детстве стать Дедом Морозом или Снегурочкой? Бежал и прибежал: футболист едва не убился, врезавшись во время матча в стену головой Бежал и прибежал: футболист едва не убился, врезавшись во время матча в стену головой Фанаты сборной Марокко отметили победу родной команды разгромом Брюсселя Фанаты сборной Марокко отметили победу родной команды разгромом Брюсселя Более 120 человек погибли на футбольном матче в Индонезии Более 120 человек погибли на футбольном матче в Индонезии В Рязани двое футболистов ограбили женщину: видео В Рязани двое футболистов ограбили женщину: видео В Катаре прошла церемония открытия ЧМ-2022 по футболу В Катаре прошла церемония открытия ЧМ-2022 по футболу

На что жалуетесь?

Вернуться