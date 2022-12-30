"Однажды мы снова сыграем на Небесах": в Бразилии умер легендарный Пеле

Известный футболист долго боролся с онкологическим заболеванием. Ему было 82 года.
Король футбола умер в окружении семьи в частной клинике в Сан-Паулу. О его смерти сообщила дочь Пеле, опубликовавшая последнее фото из больничной палаты.
Знаменитый футболист на протяжении полутора лет боролся с раком. Всё это время рядом с ним были родные и близкие, что придавало спортсмену силы и заставляло с оптимизмом смотреть в будущее. Однако болезнь оказалась коварной, и длительное лечение не помогло.
В Бразилии объявлен трехдневный траур. Пресс-служба президента Болсонару в некрологе подчеркнула значимость феномена Пеле для мирового спорта в целом.
«Единственный трехкратный чемпион мира на деле показал, что был не только великим спортсменом, но и великим гражданином и патриотом, несшим славу о Бразилии, где бы он ни оказывался».
За свою карьеру Пеле сумел забить более тысячи голов. Насименту играл за клубы "Сантос" (Бразилия) и "Нью-Йорк Космос" (США), кроме этого провёл 92 матча и забил 77 голов в составе сборной Бразилии.
Пеле - единственный футболист, три раза становившийся чемпионом мира как игрок (в 1958, 1962 и 1970 году). Он участвовал в четырёх чемпионатах мира и считался лучшим футболистом XX века по версии футбольной комиссии ФИФА и лучшим спортсменом XX века по версии Международного олимпийского комитета.
Ожидается, что 2 января гроб с телом легендарного футболиста провезут по улицам Сантоса, в том числе около дома, где проживает его столетняя мать Селесте Арантис. В Бразилии уже несколько дней идет подготовка к похоронам Короля футбола.
А сейчас, после сообщений о смерти Пеле, в соцсетях вспоминают о словах , сказанных футболистом после смерти Диего Марадонны. "Однажды мы снова сыграем на Небесах", - заметил тогда спортсмен.
Две легенды теперь снова вместе.
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Но кроме того, это был прекрасный, чудесный и светлый человек, полный оптимизма. В одной из статей о нем я вычитал, что кто-то из его команды назвал его "черный светлый человек". Он любил своих родителей и заботился о них всегда. Он был однолюб и всю жизнь любил свою одну жену и семью. Ради семьи он делал все и не делал того, что шло вразрез с интересами семьи. Уже после окончания карьеры один из клубов (по-моему из Мексики, не помню точно) предложили ему контракт тренировать их футболистов, а графу оплаты оставили пустой, сказали, чтобы Пеле сам вписал туда комфортную для себя сумму. Но он и от этого отказался просто потому, что будет жить далеко от семьи.
Помню, мой дед мне рассказывал, что у Пеле одного был уже в то время личный самолет. Во взрослом возрасте подтверждения этому я не нашел. Но почему-то охотно верю в это, учитывая, какой потрясающей скромности был этот человек, не любивший афишировать свою личную жизнь...
Если кому интересно, почитайте его автобиографическую книгу "Моя жизнь и прекрасная игра", ее нетрудно найти в сети в свободном доступе. Там он много пишет и про свое детство, и про семью, и про футбол (естественно), и упоминает много других сопутствующих событий...
RIP "черный светлый человек".
Ты играешь в футбол.
У них в воротах там крылатый вратарь,
Но ты забьёшь ему гол.
И Бог воскликнет: Вот это игра!
Вот это был фейерверк!
В воротах рая зияет дыра,
Поэтому снег идёт вверх,
Сегодня снег идёт вверх...
И снег идёт вверх.
(Кирилл Комаров)
Теперь у Диего есть с кем играть
Вчерашние посто со списками ушедших в этом году нужно теперь обновлять.