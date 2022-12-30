"Однажды мы снова сыграем на Небесах": в Бразилии умер легендарный Пеле

Знаменитый футболист на протяжении полутора лет боролся с раком. Всё это время рядом с ним были родные и близкие, что придавало спортсмену силы и заставляло с оптимизмом смотреть в будущее. Однако болезнь оказалась коварной, и длительное лечение не помогло.

В Бразилии объявлен трехдневный траур. Пресс-служба президента Болсонару в некрологе подчеркнула значимость феномена Пеле для мирового спорта в целом.

«Единственный трехкратный чемпион мира на деле показал, что был не только великим спортсменом, но и великим гражданином и патриотом, несшим славу о Бразилии, где бы он ни оказывался».

За свою карьеру Пеле сумел забить более тысячи голов. Насименту играл за клубы "Сантос" (Бразилия) и "Нью-Йорк Космос" (США), кроме этого провёл 92 матча и забил 77 голов в составе сборной Бразилии.