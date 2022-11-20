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В Катаре прошла церемония открытия ЧМ-2022 по футболу

В Катаре прошла церемония открытия ЧМ-2022 по футболу

Автор:
20 ноября 2022 20:00
Сообщество : Спорт
Метки: Ynews   Спорт   Стадион   видео   доха   катар   новости   футбол   церемония открытия чемпионата мира   чм-2022   
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Мероприятие прошло на стадионе «Эль-Байт» , на котором сегодня также состоится первый матч. Интересно, что о нём давно ползут слухи - якобы он будет договорным...

На стадионе «Эль-Байт» в Катаре состоялась церемония открытия чемпионата мира по футболу. Этого события ожидали миллионы зрителей во всем мире, а счастливчикам удалось посмотреть зрелище вживую: в главную фан-зону ЧМ-2022 в Дохе на церемонию пришли порядка 18 тысяч человек.


В самом начале зрелищного мероприятия на сцене «Эль-Байт» появились актер Морган Фриман и посол чемпионата мира по футболу в Катаре Ганимом Аль Муфтахом. После этого стадион взорвался аплодисментами, увидев певца Чон Кука из южнокорейской K-pop группы BTS - он спел свою новую песню Dreamers.


Зрители смогли услышать обращение эмира Катара Тамим бен Хамад Аль Тани.


Яркие впечатления оставило светошоу дронов, которые в небе над заливом создали светящиеся фигуры футболистов и затем собрались в надпись Welcome To Qatar («Добро пожаловать в Катар» на английском языке).


Также в бухте столицы Катара — города Доха — прошел парад лодок с флагами участвующих в чемпионате сборных вместо парусов. Церемонию открытия сопровождали пиротехническое шоу, продолжительный фейерверк и масштабный салют.


Интересно, что в списке талисманов чемпионата мира по футболу принял участие волк Забивака, а ведь ранее этот маскот был удалениз презентационного ролика ЧМ-2022 подрядчиком-изготовителем видео по просьбе ФИФА.


Чемпионат мира 2022 года в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря.


И сегодня, сразу после церемонии открытия на том же самом стадионе состоится ( в 19.00 по мск) первая игра, в которой хозяева поля сыграют со сборной Эквадора. Именно про нее ползли слухи о том, что катарские шейхи подкупили футболистов Эквадора, и те проиграют со счетом 0:1. Интересно, сбудутся ли прогнозы и каков будет исход первого матча?

Источник:

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Метки: Ynews   Спорт   Стадион   видео   доха   катар   новости   футбол   церемония открытия чемпионата мира   чм-2022   
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6  комментариев
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11k
Rus77 50 минут назад
Там правильные парни!)
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Ed 16 минут назад
Открытие не впечатлило. Мило полетал этот....с глазками, ну и все на этом. Эквадор ожидаемо выиграл, уровень игры был весьма средненьким.
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556
Миха 19 минут назад
так себе открытие ...
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Котэ Час назад
а нам то что, не пустили туда - свой устроим
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