В Катаре прошла церемония открытия ЧМ-2022 по футболу

Мероприятие прошло на стадионе «Эль-Байт» , на котором сегодня также состоится первый матч. Интересно, что о нём давно ползут слухи - якобы он будет договорным...
На стадионе «Эль-Байт» в Катаре состоялась церемония открытия чемпионата мира по футболу. Этого события ожидали миллионы зрителей во всем мире, а счастливчикам удалось посмотреть зрелище вживую: в главную фан-зону ЧМ-2022 в Дохе на церемонию пришли порядка 18 тысяч человек.
В самом начале зрелищного мероприятия на сцене «Эль-Байт» появились актер Морган Фриман и посол чемпионата мира по футболу в Катаре Ганимом Аль Муфтахом. После этого стадион взорвался аплодисментами, увидев певца Чон Кука из южнокорейской K-pop группы BTS - он спел свою новую песню Dreamers.
Зрители смогли услышать обращение эмира Катара Тамим бен Хамад Аль Тани.
Яркие впечатления оставило светошоу дронов, которые в небе над заливом создали светящиеся фигуры футболистов и затем собрались в надпись Welcome To Qatar («Добро пожаловать в Катар» на английском языке).
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Также в бухте столицы Катара — города Доха — прошел парад лодок с флагами участвующих в чемпионате сборных вместо парусов. Церемонию открытия сопровождали пиротехническое шоу, продолжительный фейерверк и масштабный салют.
Интересно, что в списке талисманов чемпионата мира по футболу принял участие волк Забивака, а ведь ранее этот маскот был удалениз презентационного ролика ЧМ-2022 подрядчиком-изготовителем видео по просьбе ФИФА.
Чемпионат мира 2022 года в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
И сегодня, сразу после церемонии открытия на том же самом стадионе состоится ( в 19.00 по мск) первая игра, в которой хозяева поля сыграют со сборной Эквадора. Именно про нее ползли слухи о том, что катарские шейхи подкупили футболистов Эквадора, и те проиграют со счетом 0:1. Интересно, сбудутся ли прогнозы и каков будет исход первого матча?
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