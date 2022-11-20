В Катаре прошла церемония открытия ЧМ-2022 по футболу

И сегодня, сразу после церемонии открытия на том же самом стадионе состоится ( в 19.00 по мск) первая игра, в которой хозяева поля сыграют со сборной Эквадора. Именно про нее ползли слухи о том, что катарские шейхи подкупили футболистов Эквадора, и те проиграют со счетом 0:1. Интересно, сбудутся ли прогнозы и каков будет исход первого матча?