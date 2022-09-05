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Доктор смерть: дело самого плодовитого убийцы Великобритании

Доктор смерть: дело самого плодовитого убийцы Великобритании

Автор:
05 сентября 2022 12:06
Сообщество : Криминал
Метки: врач   гарольд шипман   доктор   завещание   история   криминал   морфий   пациенты   преступление   смерть   
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У нас было несколько статей о загадочных преступлениях. В деле Гарольда Шипмана, британского серийного убийцы, тоже есть одна большая загадка. При этом известны и жертвы, и убийца, и орудие преступления.

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Шипман работал и врачом, был уважаемым человеком, примерным семьянином и хорошим отцом. Даже пристрастие Шипмана к наркотикам не сломало ему карьеру и не испортило репутацию. В середине 1970-х молодой врач попался на воровстве опиоидов. Он продолжал выписывать обезболивающие пациентам, которые в нём уже не нуждались, и присваивал наркотик себе. В 1976 году суд приговорил Шипмана к штрафу в 600 фунтов. С работы доктора, понятное дело, уволили, но, пройдя курс лечения в реабилитационном центре, Шипман снова надел белый халат и взялся за стетоскоп в 1977 году. Вместе с семьёй он переехал в город Хайд, что совсем близко к Манчестеру, и устроился в местную больницу.

С обезболивающими у Гарольда Шипмана были особые отношения. Когда ему было 17 лет, у его мамы обнаружили рак. Юный Гарольд ухаживал за матерью, проводил бессонные ночи у её больничной койки и наблюдал за её страданиями, всеми силами пытаясь их облегчить. Мать Шипмана в последние месяцы жизни испытывала сильнейшие боли, и ей помогал только лишь морфий. Болезнь и смерть матери, частые уколы чудодейственного обезболивающего - всё это глубоко отпечаталось в сознании юноши. Шипман говорил, что решил стать врачом именно после смерти матери.

Первую свою жертву Шипман убил ещё до проблем с законом. В 1975 году он приехал на вызов к 70-летней женщине, вколол ей смертельную дозу морфина, остался с ней, наблюдая, как она умирает, а на следующий день пришёл с повторным визитом и зафиксировал смерть. Близких родственников у неё было, тем более врач позаботился о том, чтобы тело кремировали, так что всё обошлось. В Хайде добрый доктор честно признался начальству, что раньше имел проблемы с наркотиками, но что сейчас полностью чист и возвращаться к опасной привычке не собирается. Шипман был приятным в общении человеком, пациенты и коллеги любили его. Он действительно больше не кололся, но колол других.

Его жертвами становились самые уязвимые пациенты - пенсионеры без родственников. Правда, однажды он убил 41-летнего Питера Льюиса. Но Шипман рисковать не любил, горевать по Питеру было не кому, а уж тем более разбираться от чего умер тяжело больной человек. Самой старой пациентке доктора было 93 года. Он убивал не только пациентов с неизлечимыми болезнями, но и тех, кто просто его раздражал.


В 1993 году Шипман открыл частную практику и стал убивать ещё усерднее. Считается, что Гарольд Шипман убил 215 человек, из них 144 он отправил на тот свет за последние 5 лет своей врачебной карьеры, с 1993 по 1998 год.


Гарольд Шипман был очень осторожным убийцей. Он подписывал в карточки своих пациентов несуществующие диагнозы, поэтому когда кто-то обратил внимание, что пациенты Шипмана умирают гораздо чаще, чем пациенты других врачей, расследование установило, что у каждого из тех пациентов была веская причина умереть. Почему-то никто не обратил внимания на то, что раньше Шипман подделывал рецепты и был привлечён за это к ответственности.

Попался доктор на поддельном завещании. К 1998 году он уже немного потерял бдительность и делал смертельные уколы тем, за кого было кому постоять. Так, он убил 81-летнюю Кэтлин Гранди, бывшего мэра Хайда. Дочь Гранди Анджела, прочитав завещание, сильно удивилась. Мать лишила наследства всех своих детей и внуков, но зато щедро наградила лечащего врача - Шипману полагалось 350 тыс. фунтов. Завещание было подделано так вызывающе плохо, что у Анджелы, а потом и у полиции сразу же возникло множество вопросов к доктору.

Гранди не успели кремировать, и вскрытие, сделанное по просьбе дочери и нанятых ею частных детективов, показало передозировку морфином. Тут кстати пришлись показания санитаров, которые видели, как Шипман подсовывал бабуле какие-то "анкеты" на подпись. Полиция обратила внимание на необычайно высокие показатели смертности пациентов Шипмана, наконец-то добрались до его личного дела и нашли записи о подделке рецептов, у Шипмана нашли печатную машинку, на которой было напечатано поддельное завещание... 15 убийство было доказано, предположительно Шипман убил 250 человек, сокамерник доктора рассказывал, будто тот признался в 509 смертельных инъекциях. Официально Гарольд Шипман не признался ни в одном убийстве, он отрицал все обвинения до последних дней.

Суд приговорил Шипмана к пожизненному заключению в 2000 году. В 2004 году он повесился в тюремной камере.


А главная загадка этого дела в том, что мотивы Шипмана до сих пор не ясны. Он убивал явно не из-за денег. История с завещанием - исключение из правил. Жертв своих он не грабил, иногда только прихватывал какую-нибудь вещь в качестве сувенира. В 2002 году судья Джанет Смит составила огромный 6-томный отчёт о Шипмане и его убийствах, которые он совершал на протяжении 23 лет. Отчёт начинается так:

К сожалению, должна признать, что не могу в полной мере объяснить, почему Шипман убивал пациентов. Есть некоторые свидетельства того, что он склонен к зависимости, и возможно, что убийство было формой зависимости.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: врач   гарольд шипман   доктор   завещание   история   криминал   морфий   пациенты   преступление   смерть   
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Кирилл 40 минут назад
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Наталья Полчаса назад
Автору для справки.

Значение слова «плодовитый»
ПЛОДОВИ ТЫЙ, -ая, -ое; -ви т, -а, -о.

1. Приносящий много плодов (в 1 знач.). Плодовитое фруктовое дерево. || Быстро размножающийся, производящий большое потомство. Кролики плодовиты.

2. перен. Много пишущий, много написавший художественных или научных произведений. Плодовитый композитор. Самый деятельный и плодовитый из русских писателей, без сомнения, Пушкин. Белинский, Стихотворения В. Жуковского.

Источник (печатная версия): Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. 4-е изд., стер. М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999; (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека

ПЛОДОВИ'ТЫЙ, ая, ое; -ви т, а, о (книжн.).
1. Приносящий много плодов (о растениях). || Размножающийся быстро и в большом количестве, легко плодящийся, производящий на свет большое потомство (о животных и, редко, о людях).
2. Создавший много произведений, обладающий способностью легко и быстро создавать художественные или научные произведения, обильный продуктами творчества. П. писатель.
3. перен. Многословный (устар.). П. слог.
4. Плодовый, с плодами (устар.). П. сад.

Источник: «Толковый словарь русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова (1935-1940)

Здесь "особо плодовитый" в каком смысле?
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Николай Дмитрич

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