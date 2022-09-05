Доктор смерть: дело самого плодовитого убийцы Великобритании

Его жертвами становились самые уязвимые пациенты - пенсионеры без родственников. Правда, однажды он убил 41-летнего Питера Льюиса. Но Шипман рисковать не любил, горевать по Питеру было не кому, а уж тем более разбираться от чего умер тяжело больной человек. Самой старой пациентке доктора было 93 года. Он убивал не только пациентов с неизлечимыми болезнями, но и тех, кто просто его раздражал.





В 1993 году Шипман открыл частную практику и стал убивать ещё усерднее. Считается, что Гарольд Шипман убил 215 человек, из них 144 он отправил на тот свет за последние 5 лет своей врачебной карьеры, с 1993 по 1998 год.





Гарольд Шипман был очень осторожным убийцей. Он подписывал в карточки своих пациентов несуществующие диагнозы, поэтому когда кто-то обратил внимание, что пациенты Шипмана умирают гораздо чаще, чем пациенты других врачей, расследование установило, что у каждого из тех пациентов была веская причина умереть. Почему-то никто не обратил внимания на то, что раньше Шипман подделывал рецепты и был привлечён за это к ответственности.