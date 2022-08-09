Впервые осталась одна и пропала: загадочное дело Ли Оччи

27 августа 1992 года 13-летняя Ли Оччи впервые осталась дома одна. Причём в самый неподходящий для этого день. На юго-востоке США бушевал ураган Эндрю, и хотя по пути до города Тьюпело в штате Миссисипи (там родился Элвис Пресли) он растерял силу, но всё равно ожидался мощный ливень с грозой. Мама наконец-то решила, что дочь достаточно взрослая, чтобы на несколько часов остаться дома за главную. Днём должна была прийти бабушка, вместе с которой они планировали посетить день открытых дверей в школе.

Мама девочки, Вики Фелтон, уехала на работу в 7:40. Примерно в 8:00 она была на работе. Позже она рассказала, что всё утро её терзало тяжкое предчувствие, поэтому примерно в половине девятого она позвонила домой. У неё с дочкой был тайный сигнал - два гудка, сброс и новый звонок. Так Ли знала, что звонит мама, на другие звонки она не отвечала. Ли не взяла трубку, тогда Вики позвонила бабушке и попросила её проведать внучку, но сама тут же выехала домой.