Впервые осталась одна и пропала: загадочное дело Ли Оччи

13-летняя Ли Оччи исчезла 30 лет назад. Дело до сих пор открыто, никому из подозреваемых не были предъявлены обвинения. В этом деле много несостыковок и странных деталей.
27 августа 1992 года 13-летняя Ли Оччи впервые осталась дома одна. Причём в самый неподходящий для этого день. На юго-востоке США бушевал ураган Эндрю, и хотя по пути до города Тьюпело в штате Миссисипи (там родился Элвис Пресли) он растерял силу, но всё равно ожидался мощный ливень с грозой. Мама наконец-то решила, что дочь достаточно взрослая, чтобы на несколько часов остаться дома за главную. Днём должна была прийти бабушка, вместе с которой они планировали посетить день открытых дверей в школе.
Мама девочки, Вики Фелтон, уехала на работу в 7:40. Примерно в 8:00 она была на работе. Позже она рассказала, что всё утро её терзало тяжкое предчувствие, поэтому примерно в половине девятого она позвонила домой. У неё с дочкой был тайный сигнал - два гудка, сброс и новый звонок. Так Ли знала, что звонит мама, на другие звонки она не отвечала. Ли не взяла трубку, тогда Вики позвонила бабушке и попросила её проведать внучку, но сама тут же выехала домой.
Вернувшись домой, Вики обнаружила входную дверь и дверь гаража открытыми. Причём в гараже горел свет, значит кто-то был там совсем недавно, автоматическая подсветка выключалась через 5 минут. Ли нигде не было. В детской валялось скомканное одеяло, а в корзине для белья ночная сорочка в крови. Посмотрев повнимательнее, Вики обнаружила капли крови на дверной ручке и смазанные пятна крови на полу и стене в коридоре. В 9:00 она вызвала полицию.
Полицейские обнаружили кровь ещё в нескольких местах. А вот следов взлома не было. Мама уверяла, что закрывала и дверь, и гараж. Получается девочка сама впустила преступника. Или, может, она сбежала? На это указывали пропавшая одежда, спальник и очки.
Когда Вики в первый день позвонила своему бывшему мужу, военному Дональду Оччи, она сообщила именно о том, что Ли сбежала. Но ведь она видела ночнушку в крови! Как показало позже расследование, кровь на ночную рубашку капала сверху, возможно, с головы Ли, а группа крови такая же, как у пропавшей.
Дональд Оччи, позже узнав все подробности дела, приехал в Тьюпело и присоединился к поискам. В первый же день полиция, собаки и местные жители стали прочёсывать всю округу, однако многодневные поиски не дали никаких результатов. Тем более высокая влажность и дожди мешали собакам взять след. Ещё одна странность в деле или, скорее, халатность - полиции понадобилось 10 дней, чтобы закрыть доступ к дому. За эти дни вполне можно было уничтожить важные улики.
Итак, девочку не нашли, кто и зачем мог её похитить - непонятно. Но пропажа заставила взглянуть по-другому на случайно сказанные слова или семейные события, которые раньше всерьёз не воспринимались. Например, друг пропавшей вспомнил, как однажды Ли нашла на школьном дворе неизвестные ягоды и стала их есть. Ребята сказали ей, что ягоды могут быть ядовитыми, на что Ли ответила: "Мне всё равно. Может, я умереть хочу". Она позже сказала, что пошутила, но теперь эта шутка обрела новый смысл, особенно если учесть, что иногда она приходила в школу с синяками. Синяки на ногах и руках легко объяснить - Оччи увлекалась верховой ездой и вообще жила активной жизнью 13-летнего подростка, так что могла упасть с лошади или с дерева. Синяк под глазом она тоже объясняла неудачной поездкой на лошади. Учителя Ли тоже рассказали про синяки якобы от занятий верховой ездой и про властную и немного странную мать девочки.
Дональд Оччи описывал свою бывшую жену, как очень хитрую и умную (она бывший военный, с Дональдом они познакомились в армии). В интервью он рассказывал, что не видел у Вики ни слезинки после пропажи дочери. В подавляющем большинстве подобных исчезновению Ли случаях похитителем оказывается родственник. Показания Вики Фелтон трижды проверялись на полиграфе и трижды полиграф показывал, что она врёт. Однако прямых доказательств вины Вики не было и нет, а данные детектора лжи можно использовать, если есть хоть какие-то доказательства.
На полиграфе также проверяли отчима Ли Оччи, с которым Вики Фелтон рассталась незадолго до трагедии. Ходили слухи, что отчим бил девочку. Однако второй бывший муж Вики успешно прошёл полиграф.
Через несколько дней в полицию поступил звонок из соседнего города - работник кафе видел Ли Оччи в фургоне. Фургон нашли, девочку нашли, но это оказалась не Ли. Другая 13-летняя девочка с белыми волосами.
4 сентября 1992 года Вики Фелтон получила посылку на имя своего бывшего мужа, отчима Ли. В посылке оказались очки девочки. На посылке никаких следов и отпечатков пальцев, даже марки были смочены не слюной, а водой. Это была последняя улика. Предположительно, очки прислали, чтобы сбить полицию со следа. Во-первых, если это похищение, то где письмо с требованием выкупа? Во-вторых, полицию смутил адрес - посылка была отправлена из того же города, где несколько дней назад видели похожую на Ли девочку.
Несмотря на отсутствие доказательств и более-менее приличных улик, подозрение падало на маму Ли. Соседи сказали, что накануне видели, как Вики что-то большое грузила в машину, а на ближайшей автомойке рассказали, что Вики приезжала одна и мыла машину внутри и снаружи. Но при этом 26 августа Ли была у соседей в гостях, она увлечённо рассказывала о каникулах, смеялась, никаких синяков у неё не было.
Сама Вики обвинила во всём преподавателя из местной воскресной школы Оскара Маккинли Кернса. У него была дурная репутация и в конце 1992 года он сел за похищение школьницы, отсидел четыре года, вышел и снова сел за похищение и изнасилование женщины. Он до сих пор отбывает срок в тюрьме. Против него нет ни одной малейшей зацепки. Но не похоже похищение Ли Оччи на почерк Кернса, к другим своим преступлением он подходил гораздо менее ответственно, поэтому всё время попадался. А это преступление было подготовлено тщательно.
Найти Ли Оччи пытались полиция и ФБР, нанятые Вики частные детективы и даже экстрасенсы, которых нанял Дональд. Дело до сих пор не раскрыто. Дональд Оччи почти уверен, что его дочь погибла 27 августа 1992 года, и почти уверен, что в этом замешена его бывшая жена. Если это действительно была Вики, зачем она так поступила? На этот вопрос тоже ни у кого нет ответа.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Врачу дали пожизненный срок за убийство жены и дочери "ядовитым" мячом для йоги
- Тиндер, опасный для жизни: девушку убили на свидании
- "Алиса в стране чудес": в России арестовали наркокартель
- "Надо вернуть смертную казнь": отец убитой студентки из Оренбургской области - о трагедии
- В Новосибирске приезжий из ревности зарезал 17-летнюю девушку
Людей, как угнанные автомобили, разбирают на запчасти. Особым спросом пользуются подростки 13-17 лет, как наиболее здоровые. Причем в ход идёт почти всё - печень, сердце, почки и даже хрусталики глаз. То что осталось сжигается в печах при моргах.
В 1992 году в СГА этот бизнес уже процветал. Сейчас чаще на разбор идут нелегальные мигранты, которых никто искать не будет
Предположу, что "мамаша" продала дочку на органы. Оглушила молотком, отсюда кровь и передала заказчику.