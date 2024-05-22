Внучки пытались оспорить завещание богатого дедушки, но остались в долгах

После смерти Фредерика Уорда-старшего его семье предстояло разделить наследство в 500 000 фунтов стерлингов (около 57,5 млн рублей), и мужчина оставил чёткие указания, кому достанутся деньги. После оглашения завещания внучки обратились в суд.
Бывший военнослужащий решил проучить внучек, а те попытались оспорить его решение в суде.
Расстроенный тем, что внучки от сына Фреда-младшего не навещали его в последние годы жизни, 91-летний старик оставил им всего по 50 фунтов стерлингов (около 5750 рублей). Другие его дети, Терри Уорд и Сьюзан Уилтшир, унаследовали большую часть состояния и квартиру стоимостью 450 000 фунтов стерлингов (51,7 млн рублей).
Сёстры Кэрол Гоуинг, Анджела Сен-Марсель, Аманда Хиггинботэм, Кристин Уорд и Джанет Петт обратились в суд. Они утверждали, что должны были унаследовать долю их покойного отца, а также обвинили тетю и дядю в том, что они заставили деда изменить завещание.
Во время рассмотрения дела судья узнал, что Фред-старший изначально составил завещание, по которому его имущество делилось поровну между тремя детьми. Однако после смерти Фреда-младшего - отца пяти дочерей - сёстры стали редко видеться с дедом.
Оглашая решение, судья Брайтвелл заключил: "В данных обстоятельствах и несмотря на обещание Фреда разделить свое имущество между детьми его детей, если с кем-то из них что-то случится, завещание 2018 года было совершенно рациональным. Я могу понять разочарование истцов, которых, по сути, обделили".
Суд признал завещание действительным. После слушания дела сёстрам было предписано выплатить 220 000 фунтов стерлингов (почти 25,3 млн рублей), чтобы покрыть судебные издержки, а также расходы их тёти и дяди.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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