Внучки пытались оспорить завещание богатого дедушки, но остались в долгах

Сёстры Кэрол Гоуинг, Анджела Сен-Марсель, Аманда Хиггинботэм, Кристин Уорд и Джанет Петт обратились в суд. Они утверждали, что должны были унаследовать долю их покойного отца, а также обвинили тетю и дядю в том, что они заставили деда изменить завещание.

Во время рассмотрения дела судья узнал, что Фред-старший изначально составил завещание, по которому его имущество делилось поровну между тремя детьми. Однако после смерти Фреда-младшего - отца пяти дочерей - сёстры стали редко видеться с дедом.