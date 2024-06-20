«Убирайся отсюда!»: в Ставрополье врач-кардиолог набросилась на пациентку прямо в кабинете

Дело было в посёдке Иноземцево Ставропольского края. Женщина привела на приём в кардиологу свою маму - инвалида II группы, недавно ей сделали шунтирование. Визит к врачу оформили по предварительной записи, с собой у них был талон.

Но вместо консультации, кардиолог заявила, что время приёма окончено и убежала из кабинета.

Тогда возмущённая женщина пошла к заведующему поликлиникой - там она столкнулась с тем самым буйным кардиологом. Та сказала ей:

Пошла вон отсюда! За***а! Да убирайся отсюда, надоела уже, дура!

И полезла в драку.

Ну а напоследок врач ещё раз напомнила, что у неё нет времени на все эти разговоры и спокойно ушла домой. Кстати, выяснилось, что заведующего поликлиникой тоже нет на работе.