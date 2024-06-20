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«Убирайся отсюда!»: в Ставрополье врач-кардиолог набросилась на пациентку прямо в кабинете

«Убирайся отсюда!»: в Ставрополье врач-кардиолог набросилась на пациентку прямо в кабинете

Автор:
20 июня 2024 16:23
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Ставропольский край   врач   кардиолог   пациенты   прием   скандал   
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Она заявила об окончании приёма и устроила скандал.

Дело было в посёдке Иноземцево Ставропольского края. Женщина привела на приём в кардиологу свою маму - инвалида II группы, недавно ей сделали шунтирование. Визит к врачу оформили по предварительной записи, с собой у них был талон.

Но вместо консультации, кардиолог заявила, что время приёма окончено и убежала из кабинета.

Тогда возмущённая женщина пошла к заведующему поликлиникой - там она столкнулась с тем самым буйным кардиологом. Та сказала ей:

Пошла вон отсюда! За***а! Да убирайся отсюда, надоела уже, дура!

И полезла в драку.

Ну а напоследок врач ещё раз напомнила, что у неё нет времени на все эти разговоры и спокойно ушла домой. Кстати, выяснилось, что заведующего поликлиникой тоже нет на работе.

Женщине осталось только обратиться в Минздрав, что она и сделала. И вскоре получила ответ:

По факту сообщения дочери пациентки о нарушении этики и деонтологии со стороны врача-кардиолога инициирована проверка. Больница в лице главврача уже принесла извинения пациентке. Врач продолжает работать, так как является узким специалистом - кардиологом.

По всей видимости, «узкий специалист» продолжает трудиться и принимать пациентов.

Источник:

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Метки: Видео   Ставропольский край   врач   кардиолог   пациенты   прием   скандал   
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12  комментариев
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7k
hhwost 2 часа назад
т.е. на просточеловеческом языке: "извините, другого кардиолога у нас для вас нет".
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15k
кот базилий 2 минуты назад
Да здравствует бесплатная медицина - "да пошли вы просто нах.
у меня нет времени и настроения"
не свалите - отравлю нах.
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54k
smakido 12 минут назад
А вот в интернете врачи - сплошной профессионализм и компетентность.
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404
Иван Иванов Полчаса назад
Оператор умолчал,во сколько это было снято. В рабочее время или после него?
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2k
Stargazer 36 минут назад
Ну вот и оптимизация в действии: на ту зарплату и ту условия работы что есть - остаются работать только такие. А уволишь - останешься без кардиолога на весь район(а скорее всего и не на один).
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27k
Добряк 45 минут назад
Офтальмологическая клиника МАПО на Заневском в Санкт-Петербурге, точно такая же манера общения с посетителями и пациентами!
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17k
Александр Н. 55 минут назад
Жалобу в Роспотребнадзор. Те натянут по самые помидоры. А в Минздрав звонить бесполезно.
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32k
Serg2001 Час назад
Похоже "узкий специалист" ввиду своей исключительности и незаменимости изрядно подох@ел.
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12
Risting Serg2001 Час назад
ну так прямым текстом заявлено - ничего мы ей делать не будем, пока наверно УК РФ не нарушит
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11k
Garpia121 Час назад
Это конечно неописуемо. Такое поведение недостойно врача. У меня единственный вопрос, во сколько они пришли? Несколько раз упоминается что талон на 11.00, а сколько времени на момент визита не сказано. Получается прием врача окончен раньше 11.00? Сколько же у неё рабочий день.
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 3021 пост (2974 в горячем)

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