«Убирайся отсюда!»: в Ставрополье врач-кардиолог набросилась на пациентку прямо в кабинете

Она заявила об окончании приёма и устроила скандал.
Дело было в посёдке Иноземцево Ставропольского края. Женщина привела на приём в кардиологу свою маму - инвалида II группы, недавно ей сделали шунтирование. Визит к врачу оформили по предварительной записи, с собой у них был талон.
Но вместо консультации, кардиолог заявила, что время приёма окончено и убежала из кабинета.
Тогда возмущённая женщина пошла к заведующему поликлиникой - там она столкнулась с тем самым буйным кардиологом. Та сказала ей:
Пошла вон отсюда! За***а! Да убирайся отсюда, надоела уже, дура!
И полезла в драку.
Ну а напоследок врач ещё раз напомнила, что у неё нет времени на все эти разговоры и спокойно ушла домой. Кстати, выяснилось, что заведующего поликлиникой тоже нет на работе.
Источник:
Женщине осталось только обратиться в Минздрав, что она и сделала. И вскоре получила ответ:
По факту сообщения дочери пациентки о нарушении этики и деонтологии со стороны врача-кардиолога инициирована проверка. Больница в лице главврача уже принесла извинения пациентке. Врач продолжает работать, так как является узким специалистом - кардиологом.
По всей видимости, «узкий специалист» продолжает трудиться и принимать пациентов.
Источник:
- Нарколог объяснил, что трудоголики ничем не отличаются от наркоманов и рассказал, чем закончится увлечение трудом
- В Берлине задержали кардиолога по подозрению в убийстве пациентов
- "Вы потенциальный врач-убийца!": пациентка из Новгорода отказалась лечиться у пьяного доктора и вызвала полицию
- Как в 1900 году люди массово отравились британским пивом
- В тюменской областной больнице буйный пациент с ножницами накинулся не медперсонал, но получил достойный отпор
у меня нет времени и настроения"
не свалите - отравлю нах.