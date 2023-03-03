Брошенная, но спасённая: трагичная и показательная история Эшли Ривз

В конце апреля 2006 года школьница сказала родным, что хочет устроиться на работу и поедет на собеседование в соседний городок. А потом поиграет с одноклассниками в баскетбол. Она взяла машину своего парня, как было уже не один раз, и уехала.

Мать Мишель забеспокоилась, когда дочь не вернулась в назначенное время домой. Телефон молчал. И женщина обратилась в полицию. Обычно полицейские выжидают положенное время перед началом поисков. Тем более молодёжь: заигрались, загулялись, потеряли счёт времени и телефон.

Но поступила информация от дежурных, что внедорожник парня пропавшей обнаружен на парковке. В машине нашлись чистая форма и спортивная обувь. То есть ни о какой встрече с друзьями речи не шло. Характеристика из школы показала, что пропавшая серьёзная и адекватная, и исчезновение не попадает под забывчивость или демонстрацию бунтарского духа.

Опросили Джереми. Он весь вечер провёл дома с родителями и только дал подружке ключи от машины, узнав о планах.