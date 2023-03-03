Брошенная, но спасённая: трагичная и показательная история Эшли Ривз

Часто бывает, что неожиданный и самый болезненный удар наносят те, кому больше всего доверяешь. Как потом с этим жить?
Обычная школьница Эшли Ривз жила жизнью юной беззаботной девушки в городке Бельвиль, штат Иллинойс. Отношения с родителями и сестрой были хорошими, у 17-летней Эшли был и любимый. Отношения с Джереми длились почти два года и были вполне себе гармоничными.
Отец и мать девушки одобряли дружбу дочери с серьёзным парнем: Джереми искренне заботился о ней. Но имелась во всей это благочестивой идиллии приличная ложка дёгтя. Одновременно с этим школьница крутила тайный роман. И не с другим мальчиком ровесником, а с человеком значительно старше: Самсон Шелтон преподавал в школе, где училась Эшли.
Парочка тайно проводила время вместе после занятий, прогуливаясь по парку, беседуя на разные темы и играя в баскетбол.
В конце апреля 2006 года школьница сказала родным, что хочет устроиться на работу и поедет на собеседование в соседний городок. А потом поиграет с одноклассниками в баскетбол. Она взяла машину своего парня, как было уже не один раз, и уехала.
Мать Мишель забеспокоилась, когда дочь не вернулась в назначенное время домой. Телефон молчал. И женщина обратилась в полицию. Обычно полицейские выжидают положенное время перед началом поисков. Тем более молодёжь: заигрались, загулялись, потеряли счёт времени и телефон.
Но поступила информация от дежурных, что внедорожник парня пропавшей обнаружен на парковке. В машине нашлись чистая форма и спортивная обувь. То есть ни о какой встрече с друзьями речи не шло. Характеристика из школы показала, что пропавшая серьёзная и адекватная, и исчезновение не попадает под забывчивость или демонстрацию бунтарского духа.
Опросили Джереми. Он весь вечер провёл дома с родителями и только дал подружке ключи от машины, узнав о планах.
Полиция побеседовала с друзьями из школы. Ребята сообщили, что девушка часто играла с баскетбол с учителем мистером Шелтоном. И их видели не только на школьной площадке, но и в городе. Зачем, если на территории школы всё прекрасно оборудовано?
Родители не могли спокойно ждать, их убивала неизвестность. Мишель достала распечатку звонков с телефона дочери, поскольку карта была оформлена на её имя. Один номер, на который постоянно звонила дочь, был ей не знаком. Мишель набрала его. Ответил тот самый учитель – 26-летний Самсон Шелтон. На вопрос, не знает ли он, где находится Эшли, мужчина коротко бросил «нет» и положил трубку.
К счастью, о своём тайном романе девушка рассказала подружкам. Девочки, поняв, что дело серьезное, всё поведали. Шелтон преподавал в школе физкультуру, плюс к этому вёл секцию по борьбе и давал уроки вождения. На них-то и начались отношения девочки-подростка и взрослого мужчины.
Между тем прошли уже сутки. Новостей не было, а ночью температура падала до нуля. Если Эшли ранена и нуждается в помощи, то время играет против неё. Сэма допросили. Он сказал полицейским, что девушку знает, но никаких отношений кроме приятельских между ними нет. А вечер он провёл в баре.
Прямых улик против тренера не было, но полицейские решили немного помариновать его в допросной. И мужчина занервничал.
И заговорил, особенно когда детективы вскользь упомянули родных – мать и бабушку, с которыми жил парень. Сэм рассказал, что девчонка сама за ним бегала, донимала, влюбилась как кошка. И он, во избежание ненужного внимания, закрутил с ней тайную интрижку.
И, да, он видел Эшли в день исчезновения – 27 апреля. Он хотел порвать с девушкой. Но та устроила скандал и стала кричать, что всё обнародует. И тогда учителю не поздоровится.
Переобувание в воздухе
После ссоры он высадил разъярённую подружку на обочине и уехал. При этом ни разу не позвонил, чтобы узнать как она. Хотя Эшли осталась совершенно одна на дороге довольно далеко от города.
Показаниями парень жонглировал, постоянно их меняя. Время шло, и все умоляли сказать правду, ведь от этого, возможно, зависела жизнь числившейся без вести пропавшей.
Когда полицейские снова упомянули в разговоре бабушку, к которой подозреваемый был очень привязан, у него сдали нервы. Мужчина закричал, что заставил занудную приставучую девицу замолчать навсегда.
Когда он силой вытащил школьницу из машины, та неловко упала. Было темно, и услышанный хруст Сэм посчитал звуком сломавшейся шеи. Он отнёс тело в парк и бросил в укромном месте.
Группа немедленно выехала на поиски. Но с учётом площади парка это оказалось нелёгким делом. Спасатели уже стали подумывать, что это была очередная выдумка Сэма. И наткнулись на тело.
Она была жива, хоть и в очень тяжёлом состоянии. Парамедики доставили пострадавшую в больницу и передали врачам. У Эшли было повреждение гортани и травма позвоночника, но она выжила.
Самсону предъявили обвинения, но он вышел под залог и попытался свести счёты с жизнью, наглотавшись таблеток. Его нашла мать и вызвала скорую. Шелтона посадили за покушение на убийство на 20 лет. В следующем году у него есть шансы выйти на свободу по УДО. Извинений пострадавшей и семье он не принёс.
Эшли восстановилась, пошла работать после школы в Центр помощи жертвам насилия. Сейчас 34-летняя женщина замужем и воспитывает двоих детей.
По мотивам её истории снят фильм «Брошена умирать: История Эшли Ривз». Безусловно, педагог виновен. Но и вина девушки в ситуации тоже определённо есть, ведь всё тайное рано или поздно становится явным.
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