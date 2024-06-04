Единственный житель самой высокогорной деревни в Европе

В документальном фильме канала Yes Theory пожилой мужчина рассказывает о том, как он стремится сохранить последние очаги жизни в горах.

Когда его спрашивают, не думал ли он покинуть Бочорну, расположенную на высоте 2345 м над уровнем моря, он отвечает: "Нужно думать и о благополучии других людей".