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Единственный житель самой высокогорной деревни в Европе

Единственный житель самой высокогорной деревни в Европе

Автор:
04 июня 2024 08:06
Сообщество : Жизнь
Метки: Бочорна   Грузия   Ираклий Хведагуридзе   врач   житель   история   
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84-летний Ираклий Хведагуридзе - единственный врач в горной области Грузии Тушетии, площадь которой составляет около 969 км². Мужчина живёт в Бочорне, его верный компаньон - конь по кличке Бичола.

В документальном фильме канала Yes Theory пожилой мужчина рассказывает о том, как он стремится сохранить последние очаги жизни в горах.

Когда его спрашивают, не думал ли он покинуть Бочорну, расположенную на высоте 2345 м над уровнем моря, он отвечает: "Нужно думать и о благополучии других людей".

"Я помогаю больным людям. Даже когда я сам болен, я всё равно надеваю шляпу и сажусь на коня".

"Образ жизни изменился. Никто не хочет работать в деревнях. Если так пойдет и дальше, то и зимнего туризма в Грузии больше не будет", - посетовал Ираклий.

Тушетия заселена тысячелетиями, и основной отраслью её хозяйства всегда было овцеводство.

Однако с постепенным угасанием традиций многие жители покинули горный регион. По данным Georgian Travel Guide, здесь насчитывается 40 заброшенных деревень и ещё 10 малонаселённых. В большинстве из них, как в Бочорне, проживают один-два человека. Ираклий и не думает уезжать.

Врач рассказал National Geographic в 2022 году: "Мой отец, мой дед, все мои предки родились здесь. Эта территория принадлежала нам".

Когда он учился в первом классе в 1949 году, в Бочорне проживали девять семей, но со временем они покинули деревню, и даже его собственные дети уехали в поисках лучшей жизни.

В юности Ираклий оставил отчий дом, чтобы изучить медицину в Тбилиси, а свою первую работу получил в больнице в другой части страны. Когда в 1979 году предыдущий врач Тушетии ушёл, ему на смену приехал Хведагуридзе.

Мужчина говорит, что работу осложняет дальняя дорога: "Когда действительно экстренная ситуация, ты хочешь помочь, но не можешь. У меня было несколько таких случаев. У 14-летнего мальчика ладонь была разрезана посередине - кровь хлестала фонтаном. Мы крепко держали его руку, чтобы остановить кровотечение, и, слава Богу, пилот тут же прилетел и забрал ребёнка. Я такие ситуации очень тяжело переживаю".


Угостив команду Yes Theory вином и едой, врач повёл гостей в церковь, расположенную рядом с его домом. В каменном храме, построенном в 1800-х годах, он зажёг свечи и произнёс несколько молитв.

Томас Брэг из Yes Theory признался: "Часть меня надеется, что кто-то из молодого поколения увидит красоту этих мест и обратит вспять то, что сейчас кажется неизбежным. Возможно, я просто романтизирую жизнь в таких деревнях. Время неизбежно, и пытаться противостоять ему - бессмысленно".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Бочорна   Грузия   Ираклий Хведагуридзе   врач   житель   история   
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Fuchsia
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