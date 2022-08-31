Как с годами менялся актерский состав «Семейки Аддамс»

В оригинальном сериале Мортишу сыграла Кэролин Джонс. Эта версия Мортиши вязала, играла на сямисэне, выращивала плотоядные растения и срезала бутоны с роз, чтобы оставались только шипы. Она носила длинное черное платье, которое расползалось по полу, словно щупальца, а ее волосы были длинными, прямыми и черными. В ремейке 1991 года Анжелика Хьюстон сыграла Мортишу, которая не сильно отличалась от оригинальной версии. Эта Мортиша была одета так же, тоже выращивала плотоядные растения и срезала бутоны с роз.

В сериале Netflix 2022 года персонажа играет Кэтрин Зета-Джонс, и, судя по всему, Мортиша из нее получится отличная.