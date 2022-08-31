Как с годами менялся актерский состав «Семейки Аддамс»

«Семейка Аддамс» родилась в комиксе журнала The New Yorker в 1938 году и перебралась на телеэкраны в 1964 году. Позже, в 1990-х, безумная семейка возродилась в серии популярных фильмов. С тех пор франшиза продолжает пользоваться успехом — только в 2019 году вышел новый мультфильм, и уже этой осенью на Netflix появится сериал «Уэнсдэй». И хотя с годами актеры сменяли друг друга, сами персонажи остались прежними — смотрите сами!
В оригинальном сериале Мортишу сыграла Кэролин Джонс. Эта версия Мортиши вязала, играла на сямисэне, выращивала плотоядные растения и срезала бутоны с роз, чтобы оставались только шипы. Она носила длинное черное платье, которое расползалось по полу, словно щупальца, а ее волосы были длинными, прямыми и черными. В ремейке 1991 года Анжелика Хьюстон сыграла Мортишу, которая не сильно отличалась от оригинальной версии. Эта Мортиша была одета так же, тоже выращивала плотоядные растения и срезала бутоны с роз.
В сериале Netflix 2022 года персонажа играет Кэтрин Зета-Джонс, и, судя по всему, Мортиша из нее получится отличная.
Первого Гомеса сыграл Джон Эстин, и его версию описывали как «богатый латинский любовник, страстно влюбленный в свою жену». Он носил костюм в тонкую полоску, любил разбивать игрушечные поезда и постоянно дымил сигарой. Версия 1991 года, которую сыграл Рауль Хулиа, была близка к оригинальному персонажу — тот же костюм в тонкую полоску, та же одержимость женой и те же усы.
В сериале 2022 года патриарх семьи почти ничем не отличается от предыдущих версий: Луис Гусман выглядит почти так же, как и оба его предшественника — идеальный Гомес.
Изначально Уэнсдэй Аддамс была совсем маленькой девочкой. В телесериале 1964 года ее сыграла Лиза Лоринг, и ее персонаж был странноватым, но добродушным ребенком. Уэнсдэй 1991 года сыграла Кристина Риччи, и ее версия была немного постарше оригинала, а также гораздо более угрюмой и зловредной. Обе версии Уэнсдэй носили одинаковые косички и черное платье с белым воротничком, и она была второстепенным персонажем в обеих версиях.
В новом сериале Уэнсдэй уже подросток и значительно старше версий 1964 и 1991 годов, ее играет Дженна Ортега. И хотя она носит такие же косички и платье с воротником, на этот раз Уэнсдэй кажется гораздо более зловещей и является главной героиней сериала.
В ситкоме 1964 года Пагсли играл Кен Уэзервакс, и в этой версии он был коренастым ребенком в полосатой футболке, который был довольно милым, но все же немного безумным, благодаря чему идеально вписывался в семью. В фильме 1991 года Пагсли сыграл Джимми Уоркман, и он был почти вылитой копией своего предшественника.
В сериале 2022 года Пагсли играет Исаак Ордоньес, у которого более темная шевелюра, но он все еще носит ту же полосатую футболку и на этот раз действительно похож на своих родителей.
Ларч — верный дворецкий семейки Аддамс, который говорит в основном невнятным рычанием. Он очень высокий, зловещий и напоминает монстра Франкенштейна. Первоначально его играл Тед Кэссиди в гриме, который делал его лицо чрезвычайно изможденным и впалым. Ларча 1991 года играл Карел Стрейкен, который идеально подходил для этой роли. Ларч снова стал изможденным, высоким и вечно рычащим дворецким.
В новом сериале Ларча сыграет Джордж Берси, который удивительно похож на Стрейкена. Главное, чтобы он не забыл свои реплики!
Изначально Фестер, которого сыграл Джеки Куган, был дядей Мортиши. Он носил черную мантию до пола и обожал, когда его растягивали на дыбе. В версии 1991 года дядюшку Фестера, брата Гомеса, сыграл Кристофер Ллойд, и его персонаж был главным действующим лицом в фильме. С лысой головой и запавшими глазами Фестер Ллойда поразительно напоминал персонажа Кугана.
Пока Netflix держит в тайне, кто сыграет дядюшку Фестера в новом сериале о Уэнсдэй, но поклонники франшизы подозревают, что эту роль может исполнить сама Кристина Риччи, которая также участвует в создании сериала.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Рауль Хулиа, Кристофер Ллойд, Кристина Риччи, Дэн Хедайя, Дана Айви ...
Это же ГЛЫБЫ!!!
ну если она лысый мужик, тогда ладно