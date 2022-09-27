Киношные хитрости: забавные детали, дававшие сюжетные подсказки зрителю

Пересматривая понравившиеся фильмы, мы нередко можем обнаружить в них что-то новое. И это неудивительно, ведь создатели нередко скрывают в них забавные детали или подсказки, на которые обратит внимание далеко не каждый. Подобных примеров немало.
И вот лишь малая часть из них…
«Солнцестояние» можно назвать одним из самых необычных фильмов ужасов. Вот только его можно не смотреть, если внимательно посмотреть на гобелен, показанный в начале. Ведь там изображены все основные сюжетные повороты.
В фильме «Эван Всемогущий» можно довольно быстро понять, кто же является Богом, если обратить внимание на бейдж официанта, на котором написано Al Mighty, что и переводится как «Всемогущий».
В картине «Мистер и миссис Смит» довольно быстро можно рассекретить, что Брэд Питт – снайпер, что по сюжету станет известно позже. В сцене, где герой стреляет в тире на ярмарке, он прицеливается левым глазом, а затем открывает его, чтобы сохранить периферическое зрение. Именно так и поступают профессиональные снайперы.
Профессор Снегг из «Гарри Поттера» не раз выделялся своей проницательностью. Продемонстрировал это и в первом фильме, когда заметил, что у Гарри заболел шрам. Если смотреть внимательно, то он сразу перевёл внимание на профессора Квиррела, тем самым давая понять, что последний не тот, за кого себя выдаёт.
А вот комедия «Трасса-60» явно отдаёт дань уважения фильму «Назад в будущее». Во-первых, там можно заметить часы с точно таким же застывшим временем, как и в последнем. А, во-вторых, когда Нил впервые видит свой красный кабриолет, на фоне играет музыка очень похожая на ту, что играла в моменте знакомства Марти со своим автомобилем.
Ещё до 3-го фильма «Пираты Карибского моря» можно узнать, что же стало с отцом Элизабет. Конечно, там говорят, что он погиб, но как? Ответ будет в предыдущей части, где на голове одного из туземцев находится уж очень знакомый парик.
Те, кто сподобился посмотреть «Последних джедаев», наверняка ждал противостояние Кайло и Люка. Правда, последнего на самом деле не было. Скайуокер представлял собой проекцию силы, на что указывает как минимум две детали. Во-первых, при нём был его световой меч, разрушенный ранее. Во-вторых, в отличие от других героев он не оставлял следов.
Ну и закончим «Титаником». Наверняка все, кто смотрел эту картину, критиковали Розу, которая якобы лежала на двери, где хватало места на двоих, пока Джек умирал в холодной воде. А была ли эта самая дверь? Вероятнее всего, это был кусок дверной рамы, который, к слову, является самым известным обломком корабля, хранящимся в шотландском Морском музее Атлантики.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Не не .Это кусок дверной рамы .Пшел нахер.