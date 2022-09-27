Киношные хитрости: забавные детали, дававшие сюжетные подсказки зрителю

А вот комедия «Трасса-60» явно отдаёт дань уважения фильму «Назад в будущее». Во-первых, там можно заметить часы с точно таким же застывшим временем, как и в последнем. А, во-вторых, когда Нил впервые видит свой красный кабриолет, на фоне играет музыка очень похожая на ту, что играла в моменте знакомства Марти со своим автомобилем.

Ещё до 3-го фильма «Пираты Карибского моря» можно узнать, что же стало с отцом Элизабет. Конечно, там говорят, что он погиб, но как? Ответ будет в предыдущей части, где на голове одного из туземцев находится уж очень знакомый парик.