Недостойные лавров: переоценённые культовые фильмы по мнению пользователей Reddit

Довольно часто бывает так, что фильм, о котором трубили из каждого утюга, сопровождая хвалебными отзывами, разочаровывает. Всему виной, как правило, заведомо завышенные ожидания, даже если картина по итогу стала культовой.
Пользователи популярного портала Reddit поделились своим мнением о разочаровавших их картинах. Разумеется, всё это дело вкуса, но, возможно, найдутся те, кто придерживается похожих взглядов.
И начнём с «Выжившего», который некоторых показался скучным. Однако больше всего
пользователей раздражало, что большую часть времени Ди Каприо кряхтит и стонет, не произнося ни слова.
Некоторым не понравилась картина «Драйв», что удивительно, из-за неэмоциональной игры Гослинга. Хотя называть его актёрскую игру плохой, весьма спорно.
Не оценили и сюжет «Джокера», заявив, что это не кино с глубоким смыслом, а банальная история психопата, не заслуживающего сопереживания, хоть и с очень красивой картинкой.
Не прошли и мимо «Аватара», посчитав, что историю синего инопланетянина не за что любить, а посему культовость картины чрезмерно преувеличена.
Досталось и «Интерстеллару», который оценили не дотягивающим до жанра научной фантастики, а больше похожим на простую драму.
Нашлись и критики «Криминального чтива». Творение Тарантино раскритиковали за слабо связанные между собой истории, заявив, что такой подход не тянет на шедевр кинематографа.
А вот с мнением по поводу «Человека-паука: Нет пути домой», вероятно, согласятся многие. Сценарий назвали пустым и сырым, сведённым к банальному желанию понастальгировать.
Нечто похожее высказали и о «Мстителях», заявив, что это увеселительный и дорогой аттракцион, но не имеющий никакой художественной ценности. Что ж, с этим уж точно сложно поспорить.
Новую «Дюну» справедливо сравнили с книгой и старым фильмом, на которые пришлось опираться, чтобы понять, что к чему в обновлённой версии. Всему виной отсутствие развития персонажей и какого-либо напряжения.
Некоторые пользователи не возлюбили «Вечное сияние чистого разума» из-за якобы имеющихся огромных сюжетных дыр.
А вот «Форрест Гамп» раскритиковали за чрезмерное количество клише, превращающих фильм в слишком наивный
Ну и закончим оскороносным фильмом. Некоторые пользователи выразили недоумение по поводу присуждения заветной статуэтки картине «Форма воды» из-за странности сюжета о любви уборщицы к водяному.
А какие фильмы, по вашему мнению, чересчур перехвалены?
Источник:
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А "драйв" должен быть 1997-го года, с Дакаскосом и он .охуенен даже для сейчас!
"Аватар" и все что супергеройское - тупо зрелища для рубки бабла. Сторонники конспирологических теорий даже уверены что это заказные фильмы с завуалированной пропагандой на разные социальные темы, а вовсе не примеры кинематографического искусства. Грубо говоря, это социальная реклама поданная под нужным "соусом", для внедрения в массовое сознание аудитории.
Но большинство из них гордятся говно роликом , который они выложили в тикток