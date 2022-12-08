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Недостойные лавров: переоценённые культовые фильмы по мнению пользователей Reddit

Недостойные лавров: переоценённые культовые фильмы по мнению пользователей Reddit

Автор:
08 декабря 2022 22:15
Сообщество : Кино
Метки: Reddit   кино   культовые фильмы   отзывы   пользователи   сюжет картин   фильмы   
902
13

Довольно часто бывает так, что фильм, о котором трубили из каждого утюга, сопровождая хвалебными отзывами, разочаровывает. Всему виной, как правило, заведомо завышенные ожидания, даже если картина по итогу стала культовой.

Пользователи популярного портала Reddit поделились своим мнением о разочаровавших их картинах. Разумеется, всё это дело вкуса, но, возможно, найдутся те, кто придерживается похожих взглядов.


И начнём с «Выжившего», который некоторых показался скучным. Однако больше всего

пользователей раздражало, что большую часть времени Ди Каприо кряхтит и стонет, не произнося ни слова.

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Некоторым не понравилась картина «Драйв», что удивительно, из-за неэмоциональной игры Гослинга. Хотя называть его актёрскую игру плохой, весьма спорно.

Не оценили и сюжет «Джокера», заявив, что это не кино с глубоким смыслом, а банальная история психопата, не заслуживающего сопереживания, хоть и с очень красивой картинкой.

Не прошли и мимо «Аватара», посчитав, что историю синего инопланетянина не за что любить, а посему культовость картины чрезмерно преувеличена.

Досталось и «Интерстеллару», который оценили не дотягивающим до жанра научной фантастики, а больше похожим на простую драму.

Нашлись и критики «Криминального чтива». Творение Тарантино раскритиковали за слабо связанные между собой истории, заявив, что такой подход не тянет на шедевр кинематографа.

А вот с мнением по поводу «Человека-паука: Нет пути домой», вероятно, согласятся многие. Сценарий назвали пустым и сырым, сведённым к банальному желанию понастальгировать.

Нечто похожее высказали и о «Мстителях», заявив, что это увеселительный и дорогой аттракцион, но не имеющий никакой художественной ценности. Что ж, с этим уж точно сложно поспорить.

Новую «Дюну» справедливо сравнили с книгой и старым фильмом, на которые пришлось опираться, чтобы понять, что к чему в обновлённой версии. Всему виной отсутствие развития персонажей и какого-либо напряжения.

Некоторые пользователи не возлюбили «Вечное сияние чистого разума» из-за якобы имеющихся огромных сюжетных дыр.

 А вот «Форрест Гамп» раскритиковали за чрезмерное количество клише, превращающих фильм в слишком наивный

Ну и закончим оскороносным фильмом. Некоторые пользователи выразили недоумение по поводу присуждения заветной статуэтки картине «Форма воды» из-за странности сюжета о любви уборщицы к водяному.

А какие фильмы, по вашему мнению, чересчур перехвалены?

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Метки: Reddit   кино   культовые фильмы   отзывы   пользователи   сюжет картин   фильмы   
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5  комментариев
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31k
Snork Snorkoff 45 минут назад
С Джокером однозначно согласен, вместо великолепного в своём безумии главгада, какая-то унылая обиженка с комплексом..
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3k
Трям 4 минуты назад
Если переосмыслить, то категорически согласен со всеми пунктами, кроме Форреста Гампа.
А "драйв" должен быть 1997-го года, с Дакаскосом и он .охуенен даже для сейчас!
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10k
kaboza 5 минут назад
имхо Forrest Gump и Pulp Fiction в одну калитку ставить с переоцененными? да епт....это те выкладывают для кого сумерки и игры престолов вышка?
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9k
Shtoppi 5 минут назад
"Джокер" - говно полное.
"Аватар" и все что супергеройское - тупо зрелища для рубки бабла. Сторонники конспирологических теорий даже уверены что это заказные фильмы с завуалированной пропагандой на разные социальные темы, а вовсе не примеры кинематографического искусства. Грубо говоря, это социальная реклама поданная под нужным "соусом", для внедрения в массовое сознание аудитории.
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20k
иванов дмитрий 8 минут назад
Если слушать этих экспертов-комментаторов , то хороших фильмов вообще нет в природе.
Но большинство из них гордятся говно роликом , который они выложили в тикток
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Антибиотик
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