Недостойные лавров: переоценённые культовые фильмы по мнению пользователей Reddit

Пользователи популярного портала Reddit поделились своим мнением о разочаровавших их картинах. Разумеется, всё это дело вкуса, но, возможно, найдутся те, кто придерживается похожих взглядов.

И начнём с «Выжившего», который некоторых показался скучным. Однако больше всего

пользователей раздражало, что большую часть времени Ди Каприо кряхтит и стонет, не произнося ни слова.