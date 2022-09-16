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Не подделка от Amazon: как выглядят актёры первого «Властелина колец» спустя 21 год

Не подделка от Amazon: как выглядят актёры первого «Властелина колец» спустя 21 год

Автор:
16 сентября 2022 00:31
Сообщество : Кино
Метки: актерский состав   бессмертная классика   властелин колец   знаменитые актёры   кино   культовые фильмы   спустя время   
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Трилогия «Властелин колец» стала по-настоящему бессмертной классикой фэнтези. Миллионы людей регулярно пересматривают эти фильмы, получая настоящее удовольствие. А ведь с выхода первой части прошёл уже 21 год!

К счастью, позорная подделка от Amazon (пусть и с красивыми фонами) никогда не затмит проект, оставшийся навсегда в наших сердцах. Не переплюнет и актёрский каст, игравший в проекте Питера Джексона. Но как же сегодня выглядят исполнители  главных ролей, подаривших нам запоминающихся и ярких персонажей в кино?

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Источник:

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Метки: актерский состав   бессмертная классика   властелин колец   знаменитые актёры   кино   культовые фильмы   спустя время   
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2  комментария
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alex 43 минуты назад
да они бессмертные все какие-то. не стареют почти
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Andrey Kondor Час назад
Фродо всего на 3 года младше Леголаса!
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Антибиотик
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