Не подделка от Amazon: как выглядят актёры первого «Властелина колец» спустя 21 год

Где остановиться и что посмотреть: полезные советы для путешествия по России

«Золотая роль»: любимые картины известных актёров

Приятели в жизни – враги в кино: тёплые встречи актёров, ненавидевших друг друга на экране

Актеры ремейков против звезд оригиналов: можно ли сыграть лучше?

Звёзды «в самом соку»: актёры, получившие известность далеко не сразу

Тяжёлая подготовка к кино: знаменитые актёры, показавшие, как нужно подходить к своим ролям