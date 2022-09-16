Не подделка от Amazon: как выглядят актёры первого «Властелина колец» спустя 21 год

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Трилогия «Властелин колец» стала по-настоящему бессмертной классикой фэнтези. Миллионы людей регулярно пересматривают эти фильмы, получая настоящее удовольствие. А ведь с выхода первой части прошёл уже 21 год!
К счастью, позорная подделка от Amazon (пусть и с красивыми фонами) никогда не затмит проект, оставшийся навсегда в наших сердцах. Не переплюнет и актёрский каст, игравший в проекте Питера Джексона. Но как же сегодня выглядят исполнители главных ролей, подаривших нам запоминающихся и ярких персонажей в кино?
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И бонусом...
Источник:
АНТИФИШКИ
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