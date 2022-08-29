35 ляпов в кино и сериалах, которые заметили зоркие киноманы

Хотя отснятый материал проходит через десятки пар рук и глаз, прежде чем дойти до зрителя, даже самые талантливые режиссеры, монтажеры и продюсеры время от времени ошибаются. И вот тут-то и наступает звездный час 144 000 зорких киноманов из сабреддита «Ошибки в кино», посвященного занятным киноляпам, которые случайно попали в окончательный вариант популярных фильмов или сериалов.
1. В "Докторе Стрэндже" член съемочной группы спокойно стоит в кадре, как будто так и надо
2. В мультфильме "Балерина" (2016), действие которого происходит во Франции 19 века, можно заметить строящуюся Статую Свободы. Она того же цвета, что и сейчас, хотя тогда была ярко-медной
3. В одной из сцен "Черепашек-ниндзя" (1990) во рту Донателло можно разглядеть настоящий рот актера
5. В фильме "К звёздам" (2019) Брэд Питт разговаривает со своим отцом в невесомости, но по его лицу скатывается слеза, как будто он находится в гравитационной среде
6. В "Короле Льве" (2019) маленький Пумба (верхнее фото) совсем не похож на поросенка-бородавочника (снизу слева) и больше напоминает детеныша речной свиньи (снизу справа)
8. В сериале "911 служба спасения" (3 серия 3 сезона) пострадавшему ампутировали руку, вот только стереть ее забыли
9. Действие "Леди Бёрд" происходит в 2002 году, но на стене можно увидеть флаги Сербии и Черногории (в 2002 году Сербия и Черногория были одной страной, Союзной Республикой Югославией). Также там есть флаг Южного Судана, который объявил независимость только в 2011 году
10. Примерно на 50-й минуте "Реинкарнации" можно разглядеть кусок ткани парика Тони Коллетт
11. В "Дне независимости" (1996) пьяный Дэвид переворачивает мусорный бак, который принадлежит художественному отделу
13. В «Форесте Гампе» (1994) Форест говорит, что Дженни умерла в субботу утром, но на ее надгробии написано, что она умерла 22 марта 1982 года, в понедельник
14. В 17 эпизоде 4 сезона сериала "Мыслить как преступник" агент Прентс подъезжает к бару и на стекле отражается вывеска — отражение должно быть зеркальным
16. В одной из сцен "Волшебника страны Оз" (1939), когда Дороти и Страшила пытаются добыть яблоки, на Дороти нет знаменитых красных туфелек
17. В "Криминальном чтиве" дыры от пуль появляются на стене еще до того, как парень с оружием вышел из ванной и начал стрелять
19. В «Последнем из могикан», когда генерал Монро сдает форт французам, на заднем плане видны припаркованные автобусы
20. В последней сцене "Пиратов Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины" (2003) на заднем плане мелькает член съемочной группы в ковбойской шляпе
21. В "Нецелованной" команда математиков неправильно написала число Пи (Пи равно 3,14159265...)
22. "Умерь свой энтузиазм", 2 серия 10 сезона: актриса массовки смотрит прямо в камеру, после чего голос из-за кадра говорит: "Эта дамочка только что посмотрела в камеру"
23. В «Пассажире 57» (1992) у агента ФБР на заднем плане лицо оказывается в крови еще до выстрела
24. В фильме "Супермен"1978 года в сцене, где Супермен находит Лоис Лейн мертвой, Супермен кричит, и можно увидеть, что у него стоят пломбы. Даже он не защищен от кариеса
25. "Парк Юрского периода": полотенце, которым Джон Хаммонд протирает бокал, волшебным образом меняет цвет с белого на розовый
28. В "Титанике" видно, что все 4 трубы корабля выпускают пар. На самом деле четвертая была сделана "для красоты" и чтобы корабль казался больше
30. В "Школе рока" (2003) во время концерта кто-то в зале пишет друзьям сообщение в документе текстового редактора
32. В третьем сезоне "Очень странных дел" в кадре отчетливо видны волосатые ноги дублера Майка в ходе его драки с Билли
33. В "Форсаже 6" (2013) у героя Дуэйна Джонсона то пропадает, то снова появляется бородка
34. В "Барри" (2016), фильме Netflix о молодом Бараке Обаме и его учебе в университете в 1981 году, на стене висит газета с заголовком на китайском: "Трамп одержал крупную победу на предварительных выборах в Нью-Йорке"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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У них один член на всю съемочную группу!????))))))))))))))
Всё верно - пар. Четвертая хоть и декоративная, но использовалась для вентиляция судовых кухонь - камбузов (на картинке galley).
Т.е. скорее, не забыли "убрать руку", а решили, что это затратная морока.