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35 ляпов в кино и сериалах, которые заметили зоркие киноманы

35 ляпов в кино и сериалах, которые заметили зоркие киноманы

Автор:
29 августа 2022 20:22
Сообщество : Кино
Метки: голливуд   кино   кинодетали   киноляпы   ошибки в фильмах   фильмы   
4297
36

Хотя отснятый материал проходит через десятки пар рук и глаз, прежде чем дойти до зрителя, даже самые талантливые режиссеры, монтажеры и продюсеры время от времени ошибаются. И вот тут-то и наступает звездный час 144 000 зорких киноманов из сабреддита «Ошибки в кино», посвященного занятным киноляпам, которые случайно попали в окончательный вариант популярных фильмов или сериалов.

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9. Действие "Леди Бёрд" происходит в 2002 году, но на стене можно увидеть флаги Сербии и Черногории (в 2002 году Сербия и Черногория были одной страной, Союзной Республикой Югославией). Также там есть флаг Южного Судана, который объявил независимость только в 2011 году

34. В "Барри" (2016), фильме Netflix о молодом Бараке Обаме и его учебе в университете в 1981 году, на стене висит газета с заголовком на китайском: "Трамп одержал крупную победу на предварительных выборах в Нью-Йорке"

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: голливуд   кино   кинодетали   киноляпы   ошибки в фильмах   фильмы   
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12  комментариев
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7k
Алексей 3 часа назад
Это не член группы, это кто-то чужой.
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11k
добрыйдух 17 минут назад
отныне моя жисть не будет прежней. Что делать?! Что делать!?!
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317
Stes 40 минут назад
"...В последней сцене "Пиратов Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины" (2003) на заднем плане мелькает член съемочной группы..."
У них один член на всю съемочную группу!????))))))))))))))
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395
Macht 44 минуты назад
>> 28. В "Титанике" видно, что все 4 трубы корабля выпускают пар. На самом деле четвертая была сделана "для красоты" и чтобы корабль казался больше

Всё верно - пар. Четвертая хоть и декоративная, но использовалась для вентиляция судовых кухонь - камбузов (на картинке galley).

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499
гоша гога Час назад
Вот ляп заметный в фильме Гладиатор, (на арене битва на колесницах).
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2k
kappaneed 2 часа назад
Про Обаму и Трампа, это не ляп, а пасхалка...))
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15k
Bill 3 часа назад
"911 служба спасения" - ампутированная рука ядовито-зелёного цвета. Это хромакей. Нужен для того чтобы заменять фон. В данном случае был ляп оператора, который забыл для чего нужен хромакей. При монтаже вместо замены фона нужно было бы в каждом кадре нарисовать пятнистую пижаму героя так, чтобы она совпадала с существующей.
Т.е. скорее, не забыли "убрать руку", а решили, что это затратная морока.
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7k
Борис Карабанов 3 часа назад
Вся америкосовская киностряпня - один большой ляп.
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