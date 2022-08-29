35 ляпов в кино и сериалах, которые заметили зоркие киноманы

Хотя отснятый материал проходит через десятки пар рук и глаз, прежде чем дойти до зрителя, даже самые талантливые режиссеры, монтажеры и продюсеры время от времени ошибаются. И вот тут-то и наступает звездный час 144 000 зорких киноманов из сабреддита «Ошибки в кино», посвященного занятным киноляпам, которые случайно попали в окончательный вариант популярных фильмов или сериалов.