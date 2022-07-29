35 крутых пасхалок и скрытых деталей в популярных фильмах

Есть два типа зрителей: просто любители насладиться хорошим фильмом и киноманы, которые внимательно разглядывают каждый кадр и заодно прогоняют в голове сотни других фильмов для сравнения. В любом случае, пасхалки и скрытые детали любят все, но мало кто может уловить их с первого просмотра. Для этого и был создан твиттер-аккаунт «Пасхалки и детали в кино».