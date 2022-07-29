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35 крутых пасхалок и скрытых деталей в популярных фильмах

35 крутых пасхалок и скрытых деталей в популярных фильмах

Автор:
29 июля 2022 20:45
Сообщество : Кино
Метки: голливуд   интересное   кино   кинодетали   пасхалки   фильмы   
1849
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Есть два типа зрителей: просто любители насладиться хорошим фильмом и киноманы, которые внимательно разглядывают каждый кадр и заодно прогоняют в голове сотни других фильмов для сравнения. В любом случае, пасхалки и скрытые детали любят все, но мало кто может уловить их с первого просмотра. Для этого и был создан твиттер-аккаунт «Пасхалки и детали в кино».

1. В «Офисе» песню «9 986 000 минут» подготовили как сюрприз для Стива Карелла, поэтому его реакция была абсолютно искренней. Это не сотрудники Dunder Mifflin прощаются с Майклом, а актеры «Офиса» прощаются со Стивом.

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11. Стивен Спилберг хотел снять фильм о Бонде, но студия Eon отказала ему. Когда он рассказал об этом Джорджу Лукасу, они решили создать Индиану Джонса, поэтому в одной из сцен «Индианы Джонса и Храма Судьбы» Инди одет как Джеймс Бонд.

16. В мультфильме «В поисках Немо» акула по имени Брюс начинает рыдать, когда Марлин рассказывает о Немо, и говорит: «Я никогда не знал своего отца». У акул самцы покидают самку после спаривания, так что детеныши акул действительно не знают своих отцов.

18. В «Тайне Коко» (2017), когда Мигель собирается перейти в мир мертвых, скелет, подозрительно похожий на Пабло Эскобара, втихую передает маленький (и наверняка запрещенный) пакетик другому скелету, который собирается пересечь границу.

19. В «Железном человеке» (2008) Тони подшучивает над солдатом, который показывает пальцами жест «мир». После того, как солдат жертвует собой, чтобы спасти его, Тони начинает постоянно использовать этот жест.

20. В «Человеке-муравье» (2015) в одной из сцен появляется Гарретт Моррис. Моррис был первым исполнителем роли Человека-муравья», сыграв его в пародии «Супергеройская вечеринка» в выпуске шоу «Субботним вечером в прямом эфире» 1979 года.

21. В «Истории игрушек» Вуди оказывается в ловушке в ящике, придавленном инструментами «Бинфорд». «Бинфорд» — вымышленная компания по производству инструментов в сериале «Большой ремонт», где главную роль исполнял Тим Аллен, голос Базза Лайтера.

22. Если смотреть фильм «Малыш на драйве» (2017) в наушниках или с колонками объемного звучания, то каждый раз, когда главный герой снимает один наушник, вы будете слышать музыку так же, как и он — только с одной стороны.

27. В «Шреке» (2001) семья медведей впервые появляется в сцене, где продают Осла. Позже папу-медведя с сыном можно заметить на болоте. Сын грустит, а маму не видать — это потому, что лорд Фаркуад превратил ее в ковер.

29. В «Человеке-пауке: Через вселенные» (2018), когда Майлз Моралес бьет Питера Б. Паркера током, мы видим его нервную систему, а не скелет, как обычно бывает в мультиках. Это более правдоподобно с научной точки зрения.

30. В «Человеке-пауке: Возвращение домой» (2017) директор Морита является потомком Джима Мориты, солдата, который сражался с Капитаном Америкой в ​​«Первом мстителе». Их обоих сыграл один и тот же актер, Кеннет Чой.

35. В «Чарли и шоколадной фабрике» (2005) отец Чарли работает на заводе по производству зубной пасты «Смайлекс». Так назывался ядовитый газ, созданный Джокером в «Бэтмене» (1989), который тоже снял Тим Бертон.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: голливуд   интересное   кино   кинодетали   пасхалки   фильмы   
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7  комментариев
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1k
Monher 2 часа назад
Обалдеть ребята, вы ненормальные
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3k
Хрюн 14 минут назад
Чушь.
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34k
turyst Полчаса назад
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2k
Aleksandr M. 48 минут назад
17. В «Дэдпуле 2» (2018) одного из реднеков, рассуждающих о туалетной бумаге, на самом деле сыграл Мэтт Деймон в гриме, нанесение которого заняло 4 часа.

Хех. Там и Брэдушка засветился на пару секунд. Остальное время он был Человеком-Невидимкой

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42k
Карандаш 53 минуты назад
Это сколько же надо свободного времени и терпенья, чтобы покадрово листать двух, трёх, а то и четырёхчасовой фильм.
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3k
perekrestok 59 минут назад
Наверное собирали интервью со всеми создателями фильмов. Иначе все это проскочит незаметно или потребует времени раз в 10 больше чем затрачено на съемки. Пост напоминает анекдот про мужика и письмо на спичечную фабрику. В письме написал, что 10 лет считает спички в каждой коробке и там очень часто то 58, 59, а то и 61 или даже 62 спички. Завершается письмо словами"Да вы что там с ума посходили?".
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