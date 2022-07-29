35 крутых пасхалок и скрытых деталей в популярных фильмах

Есть два типа зрителей: просто любители насладиться хорошим фильмом и киноманы, которые внимательно разглядывают каждый кадр и заодно прогоняют в голове сотни других фильмов для сравнения. В любом случае, пасхалки и скрытые детали любят все, но мало кто может уловить их с первого просмотра. Для этого и был создан твиттер-аккаунт «Пасхалки и детали в кино».
1. В «Офисе» песню «9 986 000 минут» подготовили как сюрприз для Стива Карелла, поэтому его реакция была абсолютно искренней. Это не сотрудники Dunder Mifflin прощаются с Майклом, а актеры «Офиса» прощаются со Стивом.
2. В сцене фильма «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» (1981), когда Инди находит ковчег, можно заметить R2-D2 и C-3PO.
3. В «Шреке 2» (2004) стражники мелют перец прямо в глаза Шреку, так как перцового баллончика еще не существовало.
4. В «Джокере» (2019) машины скорой помощи в Готэме символизируют превращение Артура в Джокера, изображая его лицо до и после трансформации.
5. В «Поймай меня, если сможешь» (2002) одного из полицейских, арестовавших героя ДиКаприо, сыграл настоящий Фрэнк Абигнейл, которого в фильме играет Лео.
6. В начальных титрах фильма «Величайший шоумен» (2017) с Хью Джекманом есть отсылка к Росомахе.
7. В «Острове проклятых» (2010) герою ДиКаприо всегда прикуривает кто-то другой. Это подсказка: пациентам психиатрической больницы запрещают пользоваться спичками.
8. В «Зверополисе» (2016) есть волки, но нет собак, поскольку в этом мире нет людей, которые могли бы их приручить и начать разводить.
9. На 46-й минуте, ровно посередине 92-минутного «Геркулеса» (1997), Аид говорит: «Расслабьтесь, ребятки, мы еще только на середине».
10. В «Людях в черном» (1997) эти инопланетяне говорят на «хаттийском» языке — на нём говорил Джабба Хатт в «Звездных войнах».
11. Стивен Спилберг хотел снять фильм о Бонде, но студия Eon отказала ему. Когда он рассказал об этом Джорджу Лукасу, они решили создать Индиану Джонса, поэтому в одной из сцен «Индианы Джонса и Храма Судьбы» Инди одет как Джеймс Бонд.
12. В «Шоу Трумана» (1998) Труман принимает витамин D в таблетках, поскольку солнце на съемочной площадке не настоящее.
13. В фильме «В погоне за счастьем» (2006) Уилл Смит проходит мимо настоящего Криса Гарднера — человека, которого он играет, и на чьей истории основан фильм.
14. В «Интерстелларе» (2014) в сцене на водной планете на фоне играет саундтрек с отчетливым тиканьем каждые 1,25 секунды. Каждый такой звук отмечает один день, прошедший на Земле.
15. В третьем сезоне «Очень странных дел» Лукас и Макс одеты точно так же, как Эрик и Донна из «Шоу 70-х».
16. В мультфильме «В поисках Немо» акула по имени Брюс начинает рыдать, когда Марлин рассказывает о Немо, и говорит: «Я никогда не знал своего отца». У акул самцы покидают самку после спаривания, так что детеныши акул действительно не знают своих отцов.
17. В «Дэдпуле 2» (2018) одного из реднеков, рассуждающих о туалетной бумаге, на самом деле сыграл Мэтт Деймон в гриме, нанесение которого заняло 4 часа.
18. В «Тайне Коко» (2017), когда Мигель собирается перейти в мир мертвых, скелет, подозрительно похожий на Пабло Эскобара, втихую передает маленький (и наверняка запрещенный) пакетик другому скелету, который собирается пересечь границу.
19. В «Железном человеке» (2008) Тони подшучивает над солдатом, который показывает пальцами жест «мир». После того, как солдат жертвует собой, чтобы спасти его, Тони начинает постоянно использовать этот жест.
20. В «Человеке-муравье» (2015) в одной из сцен появляется Гарретт Моррис. Моррис был первым исполнителем роли Человека-муравья», сыграв его в пародии «Супергеройская вечеринка» в выпуске шоу «Субботним вечером в прямом эфире» 1979 года.
21. В «Истории игрушек» Вуди оказывается в ловушке в ящике, придавленном инструментами «Бинфорд». «Бинфорд» — вымышленная компания по производству инструментов в сериале «Большой ремонт», где главную роль исполнял Тим Аллен, голос Базза Лайтера.
22. Если смотреть фильм «Малыш на драйве» (2017) в наушниках или с колонками объемного звучания, то каждый раз, когда главный герой снимает один наушник, вы будете слышать музыку так же, как и он — только с одной стороны.
23. В одной из сцен «Русалочки» (1989), когда впервые появляется царь Тритон, в толпе можно заметить Микки Мауса, Дональда Дака, Гуфи и лягушонка Кермита.
24. В фильме «Мстители: Финал» (2019) этот кадр с руками Мстителей символизирует сердце Тони Старка.
25. В сериале «Во все тяжкие» 62 серии. 62-й элемент периодической таблицы — самарий, его используют в лечении рака легких.
26. В фильме «Человек-паук: Возвращение домой» (2017) над головой учительницы в классе можно увидеть портреты знаменитых ученых. Крайний справа — Брюс Бэннер, он же Халк.
27. В «Шреке» (2001) семья медведей впервые появляется в сцене, где продают Осла. Позже папу-медведя с сыном можно заметить на болоте. Сын грустит, а маму не видать — это потому, что лорд Фаркуад превратил ее в ковер.
28. В фильме «Звездные войны: Призрачная угроза» (1999) на свалке Уотто лежит капсула для выхода в открытый космос из фильма «2001: Космическая одиссея» (1968).
29. В «Человеке-пауке: Через вселенные» (2018), когда Майлз Моралес бьет Питера Б. Паркера током, мы видим его нервную систему, а не скелет, как обычно бывает в мультиках. Это более правдоподобно с научной точки зрения.
30. В «Человеке-пауке: Возвращение домой» (2017) директор Морита является потомком Джима Мориты, солдата, который сражался с Капитаном Америкой в «Первом мстителе». Их обоих сыграл один и тот же актер, Кеннет Чой.
31. В мультфильме «Душа» (2020) от Pixar есть отсылка к крысе с пиццей, популярному интернет-мему 2015 года.
32. Геркулес в одноименном мультике 1997 года носит шкуру Шрама из «Короля льва» (1994) в качестве головного убора.
35. В «Чарли и шоколадной фабрике» (2005) отец Чарли работает на заводе по производству зубной пасты «Смайлекс». Так назывался ядовитый газ, созданный Джокером в «Бэтмене» (1989), который тоже снял Тим Бертон.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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