15 крутых деталей и 15 глупых ошибок в популярных фильмах

29. Крутая деталь: «Один дома» (1990)

Когда Кевин впервые встречает старика Марли, у того порезана рука. Когда они встречаются в церкви, и Кевин узнает, что старик на самом деле хороший и добрый, устрашающую повязку заменяет безобидный пластырь. В конце фильма, когда старик воссоединяется с сыном и внучкой, порез полностью затянулся. Это символизирует, что даже старые раны можно исцелить.