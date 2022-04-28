15 крутых деталей и 15 глупых ошибок в популярных фильмах

Большинство зрителей совершенно не заморачиваются при первом просмотре и просто наслаждаются сюжетом и красивой картинкой. Но от внимания настоящего киномана ничто не ускользнет: ни остроумные пасхалки, оставленные режиссером, ни тем более глупые ошибки, которые кому-то могут показаться незначительными, а фаната кино ранят в самое сердце.
1. Крутая деталь: «Достать ножи» (2019)
В фильме «Достать ножи» (2019) было много крупных планов персонажей в очках, поэтому съемочная группа искусно применила дорисовку (мэт-пэйнтинг), чтобы превратить осветительное оборудование в картинку, которую зритель ожидает увидеть в отражении в очках.
2. Ошибка: «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда» (1977)
В «Новой надежде» в сцене с побегом можно заметить пятно от грима Харрисона Форда на доспехах штурмовика.
3. Крутая деталь: «Молчание ягнят» (1991)
В начале фильма Клариса провалила учения, потому что забыла посмотреть налево, когда заходила в комнату. Позже она совершает ту же ошибку и упускает из-за этого улику, которая указывает на преступника.
4. Ошибка: «Бэтмен навсегда» (1995)
В сцене в логове Двуликого можно заметить, как за кулисами прячется Джим Керри (Загадочник), ожидая своего выхода.
5. Крутая деталь: Бэтмен (2022)
В поместье Уэйнов можно заметить бюст Уильяма Шекспира. Это отсылка к сериалу про Бэтмена 1960-х годов; в нем Брюс поднимал голову Шекспира и нажимал кнопку, чтобы открыть вход в Бэтпещеру.
6. Ошибка: «Форсаж 6» (2013)
Козлиная бородка Дуэйна Джонсона то пропадает, то снова появляется.
7. Крутая деталь: «Энканто» (2021)
Пока все хлопают в ладоши, Долорес аплодирует двумя пальцами. Это потому, что у нее суперслух.
8. Ошибка: «Форрест Гамп» (1994)
До того, как лейтенант Дэн прыгнул в воду, она была идеально гладкой. На следующем кадре весь океан уже в волнах.
9. Крутая деталь: «Темный рыцарь» (2008)
В сцене ограбления банка у всех приспешников Джокера есть кодовые имена, в основном позаимствованные из «Белоснежки и семи гномов». Кодовое имя Джокера ни разу не произносят вслух, но если включить субтитры, то можно узнать, что его звали «Бозо».
10. Ошибка: «Мамма MIA!» (2008)
Мэрил Стрип чинит ставни шуруповертом без насадки.
11. Крутая деталь: «Головоломка» (2015)
Два шарика с воспоминаниями на полке содержат сцены из мультфильма «Вверх» (2009). В одном проигрывается свадьба Карла и Элли, в другом показан их дом.
12. Ошибка: «Криминальное чтиво» (1994)
В сцене «божественного вмешательства» дырки от пуль в стенах можно заметить еще до того, как в Винсента и Джулса стреляют.
13. Крутая деталь: «Смерть на Ниле» (2022)
В фильме Розалия Оттерборн говорит Эркюлю Пуаро, что считает его «отвратительным, напыщенным, утомительным, эгоцентричным маленьким подонком». На самом деле это прямая цитата Агаты Кристи, которая за 40 лет написания романов порядком устала от персонажа и успела возненавидеть его.
14. Ошибка: «Спенсер» (2021)
В начале фильма Диана едет за рулем своего Porsche 911. Вот только ни один из датчиков не двигается, и тахометр со спидометром указывают на «0».
15. Крутая деталь: «Мортал Комбат» (2021)
Жена Скорпиона копает землю в саду с помощью куная. Это самое узнаваемое оружие ниндзя, однако изначально это был многофункциональный инструмент фермера.
16. Ошибка: «Реинкарнация» (2018)
Примерно на 50-й минуте можно увидеть кусок ткани от парика Тони Коллетт.
17. Крутая деталь: «Люди в черном 3» (2012)
Во второй части Джей советует Ти жениться и завести детей, после чего сводит его с официанткой (которую сыграла Александра О’Хара). В третьей части официантка возвращается: уже в качестве домохозяйки с детьми.
18. Ошибка: «Квант милосердия» (2008)
Статист на фоне подметает воздух.
19. Крутая деталь: «Аватар» (2009)
Джейк трогает свою косу, а Грейс говорит ему: «Не играй с ней, ослепнешь». Позже в фильме Джейк переплетает свою косу с косой Нейтири — это версия секса у На’ви.
20. Ошибка: «Кэндимен» (2020)
В описании работы на выставке по ошибке использовано слово «самоподражание» (self-emulation) вместо «самосожжения» (self-immolation).
21. Крутая деталь: «Люди Икс: Первый класс» (2011)
Когда Банши, который может издавать ультразвуковой крик, говорит всем закрыть уши, Дарвин единственный этого не делает. Это потому, что способности Дарвина позволяют ему немедленно адаптироваться к любой ситуации и среде, включая громкие звуки.
22. Ошибка: «Крепкий орешек» (1988)
В фильме Брюс Уиллис носит специальную обувь, которая выглядит как его босые ноги. Это заметно в некоторых кадрах.
23. Крутая деталь: «Прочь» (2017)
Чувство изоляции Криса подчеркивают цвета одежды: он одет в синее, а у всех остальных на вечеринке есть как минимум один красный элемент в одежде.
24. Ошибка: «Оно» (2017)
Глаза черепахи, собранной из Lego, представляют собой детальку, которую изобрели только в 2011 году, хотя действие фильма разворачивается в 1988 году.
25. Крутая деталь: «Лунный свет» (2016)
Взрослый Хирон сидит в закусочной лицом к входной двери. Это отсылка к началу фильма, когда герой Махершалы Али, Хуан, сказал ему в детстве: «Нельзя сидеть спиной к двери. Иначе как ты поймешь, что кто-то к тебе подкрадывается?».
26. Ошибка: «Отель Гранд Будапешт» (2014)
Лямка ночнушки Агаты меняет положение от кадра к кадру.
27. Крутая деталь: «Звонок» (2002)
Дерево с огненно-красными листьями в фильме — японский клен. Плод, который дает это дерево, называется самара. Антагонистку фильма зовут Самара Морган.
28. Ошибка: «Мизери» (1990)
В газете несколько раз повторяется один и тот же параграф.
29. Крутая деталь: «Один дома» (1990)
Когда Кевин впервые встречает старика Марли, у того порезана рука. Когда они встречаются в церкви, и Кевин узнает, что старик на самом деле хороший и добрый, устрашающую повязку заменяет безобидный пластырь. В конце фильма, когда старик воссоединяется с сыном и внучкой, порез полностью затянулся. Это символизирует, что даже старые раны можно исцелить.
30. Ошибка: «Властелин колец: Братство кольца» (2001)
Когда братство проплывает Столпы Аргоната, у обеих статуй поднята левая рука. В следующей сцене одна из статуй поднимает уже правую руку.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Да, честно сказать, и при втором...да и если откровенно и при третьем...да, пожалуй, и при четвёртом тоже....да что там, честно сказать, и при любом следующем.
было-бы во что вникать