FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 6344 поста • 1166 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино 
35 пасхалок и любопытных деталей, которые художники по костюмам спрятали в популярных фильмах

35 пасхалок и любопытных деталей, которые художники по костюмам спрятали в популярных фильмах

Автор:
29 апреля 2022 08:10
Сообщество : Кино
Метки: интересное   кино   кинодетали   пасхалки   фильмы   художник по костюмам   
3338
36

В одежду персонажей и то, как она меняется (или не меняется!) по мере развития фильма, зачастую вложен скрытый смысл, но заметить все эти детали могут только обладатели исключительно зоркого глаза и острого ума. К счастью, детективы из Reddit-сообщества Movie Details готовы поделиться своими находками со всем интернетом.

1. Стивен Спилберг хотел снять фильм о Джеймсе Бонде, но студия EON ему отказала. Когда он сказал об этом Джорджу Лукасу, они решили создать Индиану Джонса, и в этой сцене во второй части франшизы Инди одет как Джеймс Бонд.

×
×

3. В «Пиратах Карибского моря» почти все шляпы Джека Воробья резиновые. Это потому, что Джонни Депп постоянно терял их или выбрасывал за борт. После того, как он потерял десять шляп из кожи, художник по костюмам начал делать их из резины, чтобы они не тонули.

4. В фильме «Сквозь горизонт» Сэм Нил потребовал, чтобы «Юнион Джек» на нашивке с австралийским флагом заменили флагом аборигенов; ему казалось, что в 2047 году флаг бы выглядел именно так.

6. Прежде чем снять «Космические яйца», пародию на «Звездные войны», Мел Брукс спросил разрешения у Джорджа Лукаса. Лукас был не против, но у него было одно условие: Лон Старр не должен был одеваться как Хан Соло. В итоге его одели как Индиану Джонса.

7. Костюм Снейпа ни разу не изменился за все фильмы о Гарри Поттере. Художник по костюмам Джени Темина объяснила это тем, что он был идеальным, а то, что идеально, трогать нельзя. Она присоединилась к франшизе с «Узником Азкабана» и сменила костюмы почти всех персонажей, кроме Снейпа.

8. В сцене ограбления банка в «Малыше на драйве» (2017) герои должны были быть в масках Майкла Майерса из «Хэллоуина», но студия не смогла получить на это права. Тогда Эдгар Райт обратился к актеру Майку Майерсу и попросил разрешения сделать маски с его лицом. Майерсу это показалось смешным, и он согласился.

9. Бандана Дока Брауна в третьей части фильма «Назад в будущее» сделана из куска рубашки, которую он носил во второй части. А еще эта рубашка в принципе предсказала события третьей части, поскольку на ней изображены две лошади, которые мчатся за поездом.

12. В «Темном рыцаре» (2008) Джокер постоянно облизывает губы. На самом деле это началось из-за накладных шрамов, которые были частью грима Хита Леджера — актер облизывал губы, чтобы шрамы не отвалились. Постепенно это стало особенностью персонажа.

13. В фильмах о Гарри Поттере одежда Волан-де-Морта становилась все более блеклой с каждым уничтоженным крестражем, чтобы создалось впечатление, будто он постепенно исчезает.

14. В фильме «Темный рыцарь: Возрождение легенды» (2012) Брюс не надел маску на маскарад, поскольку считает Бэтмена своей истинной личностью, а Брюса Уэйна — своей маской на публике.

16. В свитере Рэнсома из «Достать ножи» (2019) есть несколько дырок. Художник по костюмам добавил эту деталь, чтобы показать равнодушие Рэнсома к его богатству и неуважение к семье.

21. В «Дэдпуле 2» Уэйд носит футболку с надписью «Оливия и Мередит, лучшие друзья муррр-всегда». Эти кошки на самом деле принадлежат Тейлор Свифт, и создателям фильма пришлось просить у нее разрешение на использование их фото.

28. В «Криминальном чтиве» (1994) на футболке Тарантино изображен логотип детройтского журнала Orbit. Это был первый журнал, который взял у него интервью, и он надел футболку в знак благодарности.

29. В фильме «Скотт Пилигрим против всех» Скотт носит футболку с надписью Plumtree. Это канадская группа, которая в 1997 году выпустила песню “Scott Piligrim”. Эта песня вдохновила Брайана Ли О’Мэлли на создание комиксов про Скотта Пилигрима, по которым и сняли фильм.

31. Костюмы нацистов в фильме «Индиана Джонс и последний крестовый поход» (1989) — настоящая форма времен Второй мировой войны. Их нашла в Восточной Европе художница по костюмам Джоанна Джонстон.

33. В «Узнике Азкабана» режиссер Альфонсо Куарон попросил детей надеть школьную форму так, как они бы носили ее, если бы за ними не следили родители. В итоге получился резкий контраст по сравнению с первыми двумя фильмами, где дети носили форму строго по правилам.

34. В «Мире юрского периода» персонаж Брайс Даллас Ховард закатывает рукава и завязывает края рубашки, после чего говорит: «Я готова». Точно так же носила рубашку Лора Дерн в «Парке юрского периода».

Источник:  — переведено специально для fishki.net

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: интересное   кино   кинодетали   пасхалки   фильмы   художник по костюмам   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
531k
АРОН 2 часа назад
Хороший выпуск!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
461
HalloFreeSpace 7 минут назад
Круто, спасибо )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
speaktr-st 19 минут назад
Половина поста - Гарри Поттер.
Я не в курсе, мои дети его не смотрели, это теперь новое культовое кино? Типа "must see"?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
461
HalloFreeSpace speaktr-st 7 минут назад
Вполне кино для детей )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
perekrestok 39 минут назад
Очень интересный пост! Режиссеры, сценаристы и актеры стараются, обращают внимание на многие, казалось бы второстепенные детали. А когда смотришь фильм многое из этого не замечаешь. И труд как бы пропадет даром. А вот так почитаешь и проникаешься еще большИм уважением к тем, кто старается, создавая фильмы. Большое спасибо автору, что обратил внимание!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Porky Pig

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

50482



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Чулпан Хаматову хотят лишить звания народной артистки России
Чулпан Хаматову хотят лишить звания народной артистки России
Откровения Маргариты: Симоньян обнародовала всю правду о геронтофилии Максима Галкина
Откровения Маргариты: Симоньян обнародовала всю правду о геронтофилии Максима Галкина
События на Украине 28- 29 апреля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 28- 29 апреля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Кончаловский ищет Крупскую
Кончаловский ищет Крупскую
Костюмный факап: как упавшее платье и порванные брюки могут помешать победе
Костюмный факап: как упавшее платье и порванные брюки могут помешать победе
Георгиевская ленточка: когда появилась, что означает, и как правильно носить
Георгиевская ленточка: когда появилась, что означает, и как правильно носить
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Любая женщина после 30

Лучшие демотиваторы
Совет директоров

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#Ватермарк#история#Разное#автомобили#дтп#аварии#собака#США
#Юмор#интересно#люди#интересное#картинки#автомир#милота#забавно#позитив#фотографии
#прикол#в мире#факты#новости#подборка#мир#Россия#кино#Приколы#природа
Новый сериал, который уже успел выбесить всех Новый сериал, который уже успел выбесить всех Занимательные факты о культовых фильмах 80-х: от «Инопланетянина» до «Битлджуса» Занимательные факты о культовых фильмах 80-х: от «Инопланетянина» до «Битлджуса» Алкогольные секретные шутки в фильмах от советских режиссеров Алкогольные секретные шутки в фильмах от советских режиссеров 15 крутых деталей и 15 глупых ошибок в популярных фильмах 15 крутых деталей и 15 глупых ошибок в популярных фильмах 16 любопытных пасхалок, спрятанных в известных фильмах 16 любопытных пасхалок, спрятанных в известных фильмах Что было за кадром фильма "Мой ласковый и нежный зверь" Что было за кадром фильма "Мой ласковый и нежный зверь"

На что жалуетесь?

Вернуться