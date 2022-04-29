35 пасхалок и любопытных деталей, которые художники по костюмам спрятали в популярных фильмах

7. Костюм Снейпа ни разу не изменился за все фильмы о Гарри Поттере. Художник по костюмам Джени Темина объяснила это тем, что он был идеальным, а то, что идеально, трогать нельзя. Она присоединилась к франшизе с «Узником Азкабана» и сменила костюмы почти всех персонажей, кроме Снейпа.