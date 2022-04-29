35 пасхалок и любопытных деталей, которые художники по костюмам спрятали в популярных фильмах

В одежду персонажей и то, как она меняется (или не меняется!) по мере развития фильма, зачастую вложен скрытый смысл, но заметить все эти детали могут только обладатели исключительно зоркого глаза и острого ума. К счастью, детективы из Reddit-сообщества Movie Details готовы поделиться своими находками со всем интернетом.
1. Стивен Спилберг хотел снять фильм о Джеймсе Бонде, но студия EON ему отказала. Когда он сказал об этом Джорджу Лукасу, они решили создать Индиану Джонса, и в этой сцене во второй части франшизы Инди одет как Джеймс Бонд.
3. В «Пиратах Карибского моря» почти все шляпы Джека Воробья резиновые. Это потому, что Джонни Депп постоянно терял их или выбрасывал за борт. После того, как он потерял десять шляп из кожи, художник по костюмам начал делать их из резины, чтобы они не тонули.
4. В фильме «Сквозь горизонт» Сэм Нил потребовал, чтобы «Юнион Джек» на нашивке с австралийским флагом заменили флагом аборигенов; ему казалось, что в 2047 году флаг бы выглядел именно так.
6. Прежде чем снять «Космические яйца», пародию на «Звездные войны», Мел Брукс спросил разрешения у Джорджа Лукаса. Лукас был не против, но у него было одно условие: Лон Старр не должен был одеваться как Хан Соло. В итоге его одели как Индиану Джонса.
7. Костюм Снейпа ни разу не изменился за все фильмы о Гарри Поттере. Художник по костюмам Джени Темина объяснила это тем, что он был идеальным, а то, что идеально, трогать нельзя. Она присоединилась к франшизе с «Узником Азкабана» и сменила костюмы почти всех персонажей, кроме Снейпа.
8. В сцене ограбления банка в «Малыше на драйве» (2017) герои должны были быть в масках Майкла Майерса из «Хэллоуина», но студия не смогла получить на это права. Тогда Эдгар Райт обратился к актеру Майку Майерсу и попросил разрешения сделать маски с его лицом. Майерсу это показалось смешным, и он согласился.
9. Бандана Дока Брауна в третьей части фильма «Назад в будущее» сделана из куска рубашки, которую он носил во второй части. А еще эта рубашка в принципе предсказала события третьей части, поскольку на ней изображены две лошади, которые мчатся за поездом.
10. В «Ордене феникса» все девушки в Армии Дамблдора носят юбки, кроме Джинни (третья слева). На ней штаны, потому что она донашивает одежду за старшими братьями.
11. «Форрест Гамп»: когда Дженни знакомит Форреста с его сыном, они одеты так же, как Влас и Еник из улицы Сезам, и даже так же наклоняются влево.
12. В «Темном рыцаре» (2008) Джокер постоянно облизывает губы. На самом деле это началось из-за накладных шрамов, которые были частью грима Хита Леджера — актер облизывал губы, чтобы шрамы не отвалились. Постепенно это стало особенностью персонажа.
13. В фильмах о Гарри Поттере одежда Волан-де-Морта становилась все более блеклой с каждым уничтоженным крестражем, чтобы создалось впечатление, будто он постепенно исчезает.
14. В фильме «Темный рыцарь: Возрождение легенды» (2012) Брюс не надел маску на маскарад, поскольку считает Бэтмена своей истинной личностью, а Брюса Уэйна — своей маской на публике.
15. Эванна Линч, сыгравшая Луну Лавгуд в «Гарри Поттере», сама сделала сережки-редиски, которые носит ее персонаж.
16. В свитере Рэнсома из «Достать ножи» (2019) есть несколько дырок. Художник по костюмам добавил эту деталь, чтобы показать равнодушие Рэнсома к его богатству и неуважение к семье.
18. После смерти Боромира в «Братстве кольца» Арагорн надевает его наручи, чтобы почтить его память. С этого момента он носит их до конца трилогии.
19. В «Гарри Поттере и Ордене Феникса» (2007) наряды Амбридж приобретают более темный оттенок розового по мере того, как у нее появляется все больше власти.
20. В «Черной пантере» (2018) наряды Т'Чаллы, Накии и Окойе во время их путешествия в Корею представляют собой цвета панафриканского флага.
21. В «Дэдпуле 2» Уэйд носит футболку с надписью «Оливия и Мередит, лучшие друзья муррр-всегда». Эти кошки на самом деле принадлежат Тейлор Свифт, и создателям фильма пришлось просить у нее разрешение на использование их фото.
22. Голубое платье Чудо-женщины из одноименного фильма 2017 года — отсылка к сериалу про Чудо-женщину 1975 года.
23. В «Шоу Трумана» (1998) старушки, которые смотрят шоу, одеты в такой же халат, как у Мэрил, потому что все предметы, показанные в шоу, можно купить.
24. В «Последнем джедае» куртка Финна зашита в том месте, где ее разрезал световой меч Кайло Рена в «Пробуждении силы».
25. Одежда Пифии в «Матрице» — отсылка к Дельфийской сивилле кисти Микеланджело, легендарной пророчице в греческой мифологии.
26. В фильме «Джанго освобожденный» (2012) один из нарядов Джанго основан на костюме Майкла Лэндона, который тот носил в сериале-вестерне «Бонанза».
27. Во время битвы за Хогвартс в последнем фильме франшизы Гарри Поттер и Невилл Долгопупс одеты почти так же, как их отцы на старой фотографии.
28. В «Криминальном чтиве» (1994) на футболке Тарантино изображен логотип детройтского журнала Orbit. Это был первый журнал, который взял у него интервью, и он надел футболку в знак благодарности.
29. В фильме «Скотт Пилигрим против всех» Скотт носит футболку с надписью Plumtree. Это канадская группа, которая в 1997 году выпустила песню “Scott Piligrim”. Эта песня вдохновила Брайана Ли О’Мэлли на создание комиксов про Скотта Пилигрима, по которым и сняли фильм.
31. Костюмы нацистов в фильме «Индиана Джонс и последний крестовый поход» (1989) — настоящая форма времен Второй мировой войны. Их нашла в Восточной Европе художница по костюмам Джоанна Джонстон.
33. В «Узнике Азкабана» режиссер Альфонсо Куарон попросил детей надеть школьную форму так, как они бы носили ее, если бы за ними не следили родители. В итоге получился резкий контраст по сравнению с первыми двумя фильмами, где дети носили форму строго по правилам.
34. В «Мире юрского периода» персонаж Брайс Даллас Ховард закатывает рукава и завязывает края рубашки, после чего говорит: «Я готова». Точно так же носила рубашку Лора Дерн в «Парке юрского периода».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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