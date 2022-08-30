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Как выглядит самый суровый город Таджикистана

Как выглядит самый суровый город Таджикистана

Автор:
30 августа 2022 19:30
Сообщество : RealFishki
Метки: города   интересное   путешествия   таджикистан   туризм   факты   фото   
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Автор канала на Яндекс.Дзене TravelManiac написал отличный пост про город, в котором ему удалось побывать лично!
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С водой в Мургабе тоже огромные проблемы. Водопровода нет (как и канализации), но даже существующих колодцев недостаточно для всего населения. Немного помог решить проблему Евросоюз, выделив гранты и пробурив несколько новых скважин, но и с ними людям все равно приходится таскать воду в свои дома в ведрах и бидонах. Порой, очень издалека.

Источник:

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Метки: города   интересное   путешествия   таджикистан   туризм   факты   фото   
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8  комментариев
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2k
Yus 49 минут назад
А где ж до евросоюза воду брали? Неужто из воздуха?
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18k
Александр 49 секунд назад
Бывал там я проездом.
Если путешествовать по Памиру, то стоит заглянуть в Ванч. Ну и конечно столицу Памира - Хорог.
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1k
Нудник Шпилкес 11 минут назад
строили бы свои города, чё к нам то едут эшелонами?
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15k
Александр Полчаса назад
Ветряк можно поставить, на такой высоте ветер должен быть.
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2k
Трям Полчаса назад
Замечательное место! Хули они все прут в РФ?
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4k
Copycat Час назад
Вот этого мне не понять честно говоря, почему люди оттуда не переезжают, ведь вроде не деревья - корни не пускают в землю

вон в РФ много было промышленных северных городов, но сейчас многие из них опустели, просто по тому что люди перебираются в другие места, где жить лучше
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minimalism

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