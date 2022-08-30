Как выглядит самый суровый город Таджикистана

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Автор канала на Яндекс.Дзене TravelManiac написал отличный пост про город, в котором ему удалось побывать лично!
Это место - не старый кишлак, которому много сотен лет, а появилось оно искусственно, когда Российская империя соперничала с Британской за сферы влияния в Азии и на Востоке. Ведь строить город в таком труднодоступном и сложном месте на Памире не имело никакого практического смысла (поэтому таджики и не селились здесь никогда).
Но … нужен был военный форпост, чтобы обозначить геополитические притязания. Который в дальнейшем вырос в небольшой городок на несколько тысяч жителей, ставший самым высокогорным городом бывшего СССР.
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Построенный на высоте 3600 метров, он выглядит совершенно апокалиптично в этом величественном горном пейзаже. Да и жить здесь — то ещё удовольствие, учитывая высоту, почти полное отсутствие осадков из-за аридного климата и перепады температур от -50 зимой до +40 летом (при том, что среднегодовая температура всего +0,3 градуса).
Сначала укрепление называлось Шаджанским постом, а когда начали появляться и гражданские постройки, поселение переименовали в Мургаб.
Сейчас здесь живет около 6000 жителей, Мургаб является самым удаленным и труднодоступным населенным пунктом Таджикистана, доехать до которого можно только по одной дороге — Памирскому тракту. И если его зимой занесет снегом или на горной части тракта случится обвал, то Мургаб окажется в очередной раз на время отрезанным от цивилизации.
Сейчас здесь живет около 6000 жителей, Мургаб является самым удаленным и труднодоступным населенным пунктом Таджикистана, доехать до которого можно только по одной дороге — Памирскому тракту. И если его зимой занесет снегом или на горной части тракта случится обвал, то Мургаб окажется в очередной раз на время отрезанным от цивилизации.
Расстояние от Мургаба до Душанбе около 830 километров. Дорога горная, на части пути без асфальтового покрытия, поэтому по времени она может занять от суток и до нескольких дней.
Кстати, во многом по этой причине в Мургабе относительно небольшой, в сравнении с остальным Таджикистаном, процент выехавшего на заработки в Россию населения. Все-таки, добираться долго, дорого, муторно.
Сам по себе Мургаб представляет собой очень большой кишлак: все такие же глиняные или иногда каменные дома под плоскими (реже привычными наклонными) крышами, одна главная асфальтированная улица, от которой отходят хаотичные кривые пыльные грунтовые улочки.
Сам по себе Мургаб представляет собой очень большой кишлак: все такие же глиняные или иногда каменные дома под плоскими (реже привычными наклонными) крышами, одна главная асфальтированная улица, от которой отходят хаотичные кривые пыльные грунтовые улочки.
Электростанции поблизости нет, поэтому электричество поступает аж из расположенных на Пяндже подстанций. Любая непогода — обрыв и отсутствие света. Но и без обрывов электричество подается по графику, т.к. его просто не хватает на всех. В дни, когда мы ночевали в Мургабе, вечером лампочка под потолком едва горела, а телефонам не хватало напряжения для зарядки!
С водой в Мургабе тоже огромные проблемы. Водопровода нет (как и канализации), но даже существующих колодцев недостаточно для всего населения. Немного помог решить проблему Евросоюз, выделив гранты и пробурив несколько новых скважин, но и с ними людям все равно приходится таскать воду в свои дома в ведрах и бидонах. Порой, очень издалека.
Так выглядит одна из профинансированных грантом ЕС скважин.
Днем, когда в Мургабе нет электричества, скважина тоже не работает, т.к. насос не может качать воду.
Днем, когда в Мургабе нет электричества, скважина тоже не работает, т.к. насос не может качать воду.
Источник:
АНТИФИШКИ
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