Как выглядит самый суровый город Таджикистана

Сначала укрепление называлось Шаджанским постом, а когда начали появляться и гражданские постройки, поселение переименовали в Мургаб.

Сейчас здесь живет около 6000 жителей, Мургаб является самым удаленным и труднодоступным населенным пунктом Таджикистана, доехать до которого можно только по одной дороге — Памирскому тракту. И если его зимой занесет снегом или на горной части тракта случится обвал, то Мургаб окажется в очередной раз на время отрезанным от цивилизации.