Три интересных места Саудовской Аравии и как они появились среди пустыни

1360
4
В своих песках Саудовская Аравия скрывает уникальные вещи, который пока что не смогли найти каких-то логических объяснений.
Споры не утихают. Учёные ищут ответы на вопросы и выясняют, как же появились эти загадочные явления. Конспирологи видят доказательства существования более древних цивилизаций на Земле, забытых технологий прошлого и инопланетных вмешательств.
Гробница Каср аль-Фарид
Предполагается, что она возникла в первом веке нашей эры - это была территория принадлежавшая Риму. Но нет никаких упоминаний о постройке этого сооружения.
В довольно пустынном месте находится отдельно-стоящая скала розовато-терракотового оттенка. Внутри неё находится резное строение, которое считают гробницей. Вход, украшения, портик с колоннами - это потребовало от неизвестных зодчих колоссальных усилий и тончайшего мастерства. Но внезапно работы были прекращены, а гробница (или что бы это ни было) была просто брошена недоделанной.
В довольно пустынном месте находится отдельно-стоящая скала розовато-терракотового оттенка. Внутри неё находится резное строение, которое считают гробницей. Вход, украшения, портик с колоннами - это потребовало от неизвестных зодчих колоссальных усилий и тончайшего мастерства. Но внезапно работы были прекращены, а гробница (или что бы это ни было) была просто брошена недоделанной.
×
×
Несуществующий город
Съёмки со спутника позволяют увидеть объекты, о существовании которых люди даже и не подозревали. На территории Саудовской Аравии нашли целый город.
При ближайшем рассмотрении выяснилось, что это и правда каменные сооружения в пустыне, предназначение которых неизвестно.
Пока что учёные не смогли соотнести данные постройки ни с одной из известных цивилизаций прошлых лет и не нашли ни одного упоминания о них в каких-либо легендах или же древних текстах.
При ближайшем рассмотрении выяснилось, что это и правда каменные сооружения в пустыне, предназначение которых неизвестно.
Пока что учёные не смогли соотнести данные постройки ни с одной из известных цивилизаций прошлых лет и не нашли ни одного упоминания о них в каких-либо легендах или же древних текстах.
Гора, разрезанная пополам
На фоне почти безжизненной пустыни лежит огромная скала. Выглядит она странно и кажется, будто на землю чья-то рука положила огромный камень - он настолько не сочетается с окружающим пейзажем. Камень никак не связан с другой породой, он просто лежит сверху, возвышаясь на тонких перемычках над грунтом.
Называется он Аль-Наслаа. Самое интересное в этой скале - она сверху донизу прорезана насквозь тонкой щелью. Выглядит так, будто через камень прошёл мощный лазер.
Скала очень древняя и образование это существовало уже в те времена, когда ни о каких подобных технологиях на Земле не могло быть и речи.
Учёные думают, что камень могла проточить вода, вот только в пустыне её нет, а щель очень тонкая и аккуратная.
Называется он Аль-Наслаа. Самое интересное в этой скале - она сверху донизу прорезана насквозь тонкой щелью. Выглядит так, будто через камень прошёл мощный лазер.
Скала очень древняя и образование это существовало уже в те времена, когда ни о каких подобных технологиях на Земле не могло быть и речи.
Учёные думают, что камень могла проточить вода, вот только в пустыне её нет, а щель очень тонкая и аккуратная.
Все эти три объекта находятся под защитой государства и ЮНЕСКО.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Шесть продуктов, которые не каждому удастся проглотить
- Как выглядит самый суровый город Таджикистана
- Почему страны называются так, как называются
- Что находится подо льдами Гренландии
- Гора Ямантау - самая секретная в России
Новости партнёров
реклама