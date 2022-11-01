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Три интересных места Саудовской Аравии и как они появились среди пустыни

Три интересных места Саудовской Аравии и как они появились среди пустыни

Автор:
01 ноября 2022 15:51
Сообщество : RealFishki
Метки: Саудовская Аравия   интересное   путешествия   тайны   туризм   факты   
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В своих песках Саудовская Аравия скрывает уникальные вещи, который пока что не смогли найти каких-то логических объяснений.
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Все эти три объекта находятся под защитой государства и ЮНЕСКО.

Источник:

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Метки: Саудовская Аравия   интересное   путешествия   тайны   туризм   факты   
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3  комментария
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novostnoy_1 2 часа назад
Спасибо. Еще было бы интересно почитать что-то похожее про подводный мир
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