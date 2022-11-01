Три интересных места Саудовской Аравии и как они появились среди пустыни

На фоне почти безжизненной пустыни лежит огромная скала. Выглядит она странно и кажется, будто на землю чья-то рука положила огромный камень - он настолько не сочетается с окружающим пейзажем. Камень никак не связан с другой породой, он просто лежит сверху, возвышаясь на тонких перемычках над грунтом.

Называется он Аль-Наслаа. Самое интересное в этой скале - она сверху донизу прорезана насквозь тонкой щелью. Выглядит так, будто через камень прошёл мощный лазер.

Скала очень древняя и образование это существовало уже в те времена, когда ни о каких подобных технологиях на Земле не могло быть и речи.

Учёные думают, что камень могла проточить вода, вот только в пустыне её нет, а щель очень тонкая и аккуратная.