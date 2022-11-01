FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Удивительное рядом 475 постов • 69 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Удивительное рядом
Как выглядит изнутри самый дорогой в мире поезд

Как выглядит изнутри самый дорогой в мире поезд

Автор:
01 ноября 2022 18:27
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Япония   интересное   путешествия   технологии   туризм   удивительное рядом   фото   
357
9
Япония - очень технологичная страна, при этом их мир совершенно нам непривычный, который сложно понять.
×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Удивительное рядом"
Метки: Япония   интересное   путешествия   технологии   туризм   удивительное рядом   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Billi_Bons 39 минут назад
СЕНСАЦИЯ!!! Раскрыта личность владельца поезда. )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Вася Час назад
наверное по транссибу люкс всё-таки дешевле выйдет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Галочка, которая умерла

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

30372



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Палец Николая I
Палец Николая I
Анатолий Папанов: ранние роли, военный трибунал и одна любовь на всю жизнь
Анатолий Папанов: ранние роли, военный трибунал и одна любовь на всю жизнь
Набирающие популярность в сообществах
За что я не люблю сенсорные кнопки
За что я не люблю сенсорные кнопки
Куда сходить на выходных в Москве?
Куда сходить на выходных в Москве?
Мировая премьера бюджетных смартфонов от компании Cubot
Мировая премьера бюджетных смартфонов от компании Cubot
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Кровать с лабиринтом для кота

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#дтп#авто аварии#картинки#интересное#забавно#Хэллоуин#смех#истории
#фото#животные#Приколы#аварии#люди#СССР#милота#мобилизация#дети#кино
#Прикол#история#факты#автомобили#автомир#подборка#фотографии#природа#Еда#новости
Бестселлеры компании Blackview на распродаже AliExpress 11.11 со скидками до 55% Бестселлеры компании Blackview на распродаже AliExpress 11.11 со скидками до 55% Четырёхтажный иглу на Аляске: удивительный отель Четырёхтажный иглу на Аляске: удивительный отель Почему страшные места так привлекают туристов Почему страшные места так привлекают туристов Как выглядит самый суровый город Таджикистана Как выглядит самый суровый город Таджикистана Озеро кока-колы, на которое съезжаются туристы со всего мира Озеро кока-колы, на которое съезжаются туристы со всего мира Жизнь Лаоса сейчас Жизнь Лаоса сейчас

На что жалуетесь?

Вернуться