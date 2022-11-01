Как выглядит изнутри самый дорогой в мире поезд

Путешествовать на поезде можно из Токио в Хоккайдо. Зимой этот путь занимает три дня, а летом - два.

В состав входят 10 вагонов, в них могут с комфортом расположиться 34 человека. Всего в нём 17 номеров - 2 больших и 15 маленьких.