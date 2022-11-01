Как выглядит изнутри самый дорогой в мире поезд

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Япония - очень технологичная страна, при этом их мир совершенно нам непривычный, который сложно понять.
Не так давно японцы продемонстрировали потрясающий по своей роскоши поезд Сики-Шима (Остров времен года). В нём хотелось бы провести не день и не два.
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Также в поезде есть стеклянные потолки, а каждого входящего пассажира встречают с бокалом шампанского.
Путешествовать на поезде можно из Токио в Хоккайдо. Зимой этот путь занимает три дня, а летом - два.
В состав входят 10 вагонов, в них могут с комфортом расположиться 34 человека. Всего в нём 17 номеров - 2 больших и 15 маленьких.
В состав входят 10 вагонов, в них могут с комфортом расположиться 34 человека. Всего в нём 17 номеров - 2 больших и 15 маленьких.
Разработкой интерьера занимался Кен Киёюки Окуяма. Он дизайнер таких брендов как Ferrari и Maserati. Номера выполнены в интересном футуристическом стиле.
Максимальная скорость Сики-Шима всего 70 миль в час и это треть от того, на что способны современные японские поезда.
Пять вагонов сделаны в виде двухэтажных люксов, где есть кровати, ванная комната с душем и туалетом и гостиная. Ещё два вагона с отдельными номерами, фишка которых - ароматические ванны из кипариса.
Ещё там есть удивительной красоты прозрачная зона отдыха, из которой можно смотреть пейзажи и вагон-ресторан. Блюда в ресторане подаются той местности, через которую проезжает поезд, а все приборы из чистого никеля и дизайнерские.
Источник:
АНТИФИШКИ
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