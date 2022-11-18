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Самые маленькие страны мира по числу населения

Самые маленькие страны мира по числу населения

Автор:
18 ноября 2022 18:02
Сообщество : Путешествия
Метки: интересное   люди   путешествия   страны   туризм   факты   
1014
11
Россия - невероятно огромная страна. От Москвы во Владивосток лететь целых восемь часов! А ведь существуют страны, которые можно обойти пешком за пару дней.
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Источник:

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Метки: интересное   люди   путешествия   страны   туризм   факты   
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2  комментария
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63k
Татьяна Юсова 49 минут назад
"Влияние той или иной страны может быть большим для всего мира, даже пусть она крошечная и еле видна на карте."

Из перечисленных только про Ватикан можно сказать, что он имеет для мира какое-то значение.
Все остальные, как государства, никакого значения и влияния не имеют.
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6k
Владимир 16 минут назад
А сколько таких в ООН против России голосует наравне с Россией, Китаем, Индией и другими крупными странами.
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