Самые маленькие страны мира по числу населения

В орден входит всего 13 000 человек. Интересно то, что волонтёрами государства являются граждане других стран и их численность превышает 80 000 человек. Также на счету государства 20 000 медицинских работников. Также у ордена есть и подданные, которых больше 15 000. У них у всех есть безвизовый въезд в 32 страны мира.