Самые маленькие страны мира по числу населения

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Россия - невероятно огромная страна. От Москвы во Владивосток лететь целых восемь часов! А ведь существуют страны, которые можно обойти пешком за пару дней.
Но мощь государства нельзя оценивать исключительно в размерах. Влияние той или иной страны может быть большим для всего мира, даже пусть она крошечная и еле видна на карте.
Невис
Его сложно назвать полноценным государством, это скорее остров, который входит в состав другого государства под названием Сент-Китс и Невис. Его особенностью является то, что Невис может выйти из состава государства по первому желанию. Население острова всего 12 107 человек.
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Науру
Всего 10 080 человек. Мужчин тут больше чем женщин, однако тендеция положительная - численность населения постоянно растёт и рождаемость в последние несколько десятков лет существенно превышает смертность.
Тувалу
Численность страны составляет всего-то 9652 человека. Но это общие данные, в которые включены эмигранты, временные рабочие и другие люди, что недавно пересекли границу, но у них нет постоянной регистрации. Их примерно 400 человек, так что "честное" население - чуть больше 9000 человек.
Сан-Марино
Население государства - 32 099 человек. Средний возраст жителей этой крошки - 39 лет. Документально Сан-Марино является республикой, которая является самым старым государством в Европе.
Ниуэ
Малоизвестное островное государство на юге Тихого Океана. Оно политическую и экономическую имеет связь с Новой Зеландией. Сегодня в Ниуэ живёт около 1400 человек. Экономика, количество рабочих мест и уровень жизни вынуждают местных жителей эмигрировать в Новую Зеландию.
Острова Кука
Это государство состоит из нескольких островов в Тихом океане. Они имеют экономические и политические связи с Новой Зеландией. Сегодня на островах живёт около 5000 человек, у которых, кстати, нет паспортов этого государства - они все граждане Новой Зеландии.
Палау
Ещё один райский уголок в Тихом океане. Как и острова Кука - это островная система. Тут живёт 21 000 человек, 92% из которых грамотны, что говорит о высоком уровне образования.
Лихтенштейн
Страна стабильности - у них практически нет ни убывания населения, ни прироста. 36 923 человека - население Лихтенштейна и это примерное количество держится уже не один десяток лет.
Мальтийский орден
В орден входит всего 13 000 человек. Интересно то, что волонтёрами государства являются граждане других стран и их численность превышает 80 000 человек. Также на счету государства 20 000 медицинских работников. Также у ордена есть и подданные, которых больше 15 000. У них у всех есть безвизовый въезд в 32 страны мира.
Ватикан
Самая маленькая по численности. В нём живёт всего 836 человек, среди которых женаты 111 пар. И 292 жителя этой страны - представители духовенства. Причём рождение в Ватикане не даёт автоматического гражданства - чтобы стать ватиканцем нужно служить Святому Престолу. Как только человек перестаёт быть членом духовенства, то он автоматически перестаёт быть гражданином.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Из перечисленных только про Ватикан можно сказать, что он имеет для мира какое-то значение.
Все остальные, как государства, никакого значения и влияния не имеют.