Интересное про горы

В целом, горы - это одни из самых захватывающих и увлекательных природных образований на нашей планете. У них уникальная красота, они могут вдохновлять, но вместе с тем представлять угрозу для людей и окружающей среды. Если вы ещё не были в горах, то их определенно стоит добавить в свой виш-лист путешествий.