FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Путешествия 2484 поста • 512 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Путешествия
Интересное про горы

Интересное про горы

Автор:
16 февраля 2023 13:33
Сообщество : Путешествия
Метки: Спорт   горы   интересное   красивое   путешествия   туризм   факты   экстрим   
807
11

Кто бы что ни говорил, горы - это не просто красивый пейзаж, это огромное количество эмоций и впечатлений, которые вы точно запомните на всю жизнь!

Горы - это высокие и величественные природные образования, которые охватывают огромные территории и впечатляют своей красотой. Вот несколько интересных фактов, которые, возможно, покажут вам горы в новом свете.


×
×

Горы быстрее всего растут на Земле, но это происходит настолько медленно, что это процесс заметен только на протяжении миллионов лет. Некоторые горы, такие как Гималаи, все еще растут на несколько миллиметров в год.


Самая высокая гора в солнечной системе находится на Марсе. Это гора Олимп, высота которой составляет почти 22 км и это в два раза больше высоты Эвереста.


Горы часто используют для научных исследований, ведь на их склонах и вершинах можно встретить редких и экзотических флору и фауну, а также найти кристаллы и минералы, которые могут быть полезны для науки.


Горные цепи могут оказывать значительное влияние на климат. Горы препятствуют распространению воздушных масс и это может привести к образованию мощных ветров и круговоротов воздуха, которые, в свою очередь, могут повлиять на общую погоду.


Горы могут быть местом для таких видов спорта, как альпинизм, горные лыжи, скалолазание и парашютный спорт. Всё это может легко убить экстремалов и именно поэтому они так привлекательны для тысяч людей.


У гор обычно глубокие культурные и исторические корни. Многие древние цивилизации жили в горах, а на вершинах некоторых гор были построены храмы и монастыри. В наши дни эти места по-прежнему являются местами паломничества и духовной рефлексии.


Некоторые возвышенности могут быть опасными местами для жизни. Например, вулканы могут в любую минуту начать извергаться, обрушивать лаву и пепел на окружающую местность, вызывая большой ущерб, не говоря уж о человеческих жизнях. Кроме того, горы могут стать местом для сильных землетрясений, оползней и лавин, которые могут быть очень опасными.


У гор может быть самая разная форма и размеры. Это могут быть высокие и острые пики, или же мягкие холмы, покрытые зеленой травой и деревьями. Каждая гора имеет свою уникальную красоту и характер, что всегда привлекает туристов и путешественников из разных уголков мира.


Горы могут также быть местом для многих традиций и обычаев. Например, в Тибете существует обычай дарить хадаки (белые шарфы) при посещении священных гор и мест. Также, в некоторых культурах горы считаются священными и имеют особое значение в религиозных обрядах и практиках.


В целом, горы - это одни из самых захватывающих и увлекательных природных образований на нашей планете. У них уникальная красота, они могут вдохновлять, но вместе с тем представлять угрозу для людей и окружающей среды. Если вы ещё не были в горах, то их определенно стоит добавить в свой виш-лист путешествий.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Путешествия"
Метки: Спорт   горы   интересное   красивое   путешествия   туризм   факты   экстрим   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
24k
Сибиряк 45 минут назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Галочка, которая умерла

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

33650



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Как спасённый котёнок вырос среди семейства хорьков дома
Как спасённый котёнок вырос среди семейства хорьков дома
Как сейчас выглядит и чем занимается дочь пожилой румынки, родившей её в 66 лет
Как сейчас выглядит и чем занимается дочь пожилой румынки, родившей её в 66 лет
Набирающие популярность в сообществах
Именной МАЗ-6303 «Ласковый Май»
Именной МАЗ-6303 «Ласковый Май»
В 1976 году пилот самолета намеренно протаранил пятиэтажку в Новосибирске. Зачем он это сделал?
В 1976 году пилот самолета намеренно протаранил пятиэтажку в Новосибирске. Зачем он...
Первые в мире наушники AirPods Pro с разъёмом Type-C (2 фото + видео)
Первые в мире наушники AirPods Pro с разъёмом Type-C (2 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Неожиданный поворот

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#интересное#подборка#Питомцы#автомобили#домашние животные#наука#кошки#Прошлое
#Юмор#Прикол#позитив#история#автомир#забавно#картинки#шоу бизнес#милота#соцсети
#животные#в мире#факты#люди#познавательно#США#Китай#улыбнуло#Приколы#удивительно
Первые в мире наушники AirPods Pro с разъёмом Type-C (2 фото + видео) Первые в мире наушники AirPods Pro с разъёмом Type-C (2 фото + видео) Самые маленькие страны мира по числу населения Самые маленькие страны мира по числу населения Почему шотландцы так хотят отделиться от Англии Почему шотландцы так хотят отделиться от Англии Интересное о датчанах Интересное о датчанах Жизнь Лаоса сейчас Жизнь Лаоса сейчас Три интересных места Саудовской Аравии и как они появились среди пустыни Три интересных места Саудовской Аравии и как они появились среди пустыни

На что жалуетесь?

Вернуться