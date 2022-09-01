Что находится подо льдами Гренландии

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Этот остров - самый большой остров в мире, где проживает около 56 000 человек. Но также здесь есть и кое-что ещё: огромный массив льда. 80% страны покрыто ледяным щитом, который может уступить лишь Антарктиде.
Учёных уже несколько столетий интересует, что же скрывается подо льдом Гренландии. Вот только толщина льда больше полутора километров и долгое время этот секрет оставался загадкой. Но глобальное потепление дало возможность борьбы за сокровища Гренландии...
Несмотря на то, что Гренландия находится в той же широте, что и некоторые из самых холодных городов мира, температура её южной оконечности относительно мягкая даже зимой. Это всё благодаря Гольфстриму, естественному течению, которое направляет тёплые температуры в Европу. Вот только Гольфстрим чувствителен к переменам климата, что для хрупкой экосистемы Гренландии может означать проблемы.
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Особенно интересны внутренние районы Гренландии. Окружённая со всех сторон горами и покрытая льдом, спрессованным в течение многих миллионов лет, самая низкая её точка находится на 1000 метров ниже уровня моря.
При помощи тепловидения учёные обнаружили, что в этом регионе скрыт самый длинный каньон в мире, который протянулся больше чем на 750 км через весь ландшафт. Видимо это был древний каньон, созданный не льдом, а массивным водоёмом. Возможно это самая большая река, которую когда-то видел мир. Есть большая вероятность, что она существует и сегодня.
Вот что считают учёные из Института низкотемпературных наук при Университете Хоккайдо:
"Полученные результаты согласуются с наличием длинной подледниковой реки, но остаётся значительная неопределенность. Например, мы не знаем, сколько воды, если таковая имеется, может течь по долине, и действительно ли она выходит в Петерманн-фьорде, или же подвергается повторному замораживанию, или покидает долину по пути".
"Полученные результаты согласуются с наличием длинной подледниковой реки, но остаётся значительная неопределенность. Например, мы не знаем, сколько воды, если таковая имеется, может течь по долине, и действительно ли она выходит в Петерманн-фьорде, или же подвергается повторному замораживанию, или покидает долину по пути".
Мы пока не знаем какой объём воды течёт через эту подледниковую реку, но постоянное таяние ледникового щита может привести к катастрофе на мировых побережьях.
Но если когда-то по поверхности Гренландии текла река, то значит ли это, что остров был когда-то зелёным?
Но если когда-то по поверхности Гренландии текла река, то значит ли это, что остров был когда-то зелёным?
Ледяные керны, пробурённые в 1960-х доказали, что в течение последнего миллиона лет Гренландия была зелёной. Были найдены окаменевшие растения и ветки и это прямое доказательство того, что когда-то в Гренландии было тепло и не было никакого льда.
Сегодня на крайнем юге Гренландии есть один 15-километровый участок леса. Он известен как долина Циньгуа и это единственный настоящий лес в этой местности. Естественная экосистема, высота деревьев которой достигает 8 метров. На острове больше нигде нет такой зелени.
Но в совсем уже недалёком будущем лес может расшириться и охватить весь остров. Это может сделать жизнь населения Гренландии легче, но для остальных это не будет такой уж положительной новостью.
Но в совсем уже недалёком будущем лес может расшириться и охватить весь остров. Это может сделать жизнь населения Гренландии легче, но для остальных это не будет такой уж положительной новостью.
Летом 2019 года Гренландия потеряла 530 млрд тонн льда и это привело к повышению уровня мирового океана на 1,5 мм. Если эти темпы сохранятся, можно ожидать, что всего за несколько десятков лет уровень мирового океана поднимется на 30 см.
"Это не проблема 20 поколений. Это неотложная проблема на ближайшие 50 лет. Гренландия может казаться далекой, но она может быстро растаять, вылив в океаны столько воды, что Нью-Йорк, Майами, Дакка — выберите свой город — окажутся под водой".
"Это не проблема 20 поколений. Это неотложная проблема на ближайшие 50 лет. Гренландия может казаться далекой, но она может быстро растаять, вылив в океаны столько воды, что Нью-Йорк, Майами, Дакка — выберите свой город — окажутся под водой".
По мере того, как Гренландия теряет свой лёд, буровые и горнодобывающие работы могут открыть другие её секреты. Если в Гренландии когда-то росли миллионы деревьев, то это означает, что там заперто огромное количество углерода, который сегодня очень ценный.
"Согласно недавнему исследованию Геологической службы Дании и Гренландии, только западное побережье Гренландии содержит около 18 миллиардов баррелей нефти. Геологическая служба США ранее подсчитала, что на востоке страны может находиться вдвое больше нефти и природного газа".
"Согласно недавнему исследованию Геологической службы Дании и Гренландии, только западное побережье Гренландии содержит около 18 миллиардов баррелей нефти. Геологическая служба США ранее подсчитала, что на востоке страны может находиться вдвое больше нефти и природного газа".
Если опираться на эти данные, то в Гренландии столько же нефти, сколько и в Ираке.
Помимо нефти ценной Гренландию делают также редкоземельные минералы. Ресурсы для питания таких технологий, как электромобили и ветряные турбины. Правительство внимательно следит за ними.
Китай, Великобритания и Австралия уже ведут добычу и планируют её расширять.
Помимо нефти ценной Гренландию делают также редкоземельные минералы. Ресурсы для питания таких технологий, как электромобили и ветряные турбины. Правительство внимательно следит за ними.
Китай, Великобритания и Австралия уже ведут добычу и планируют её расширять.
В городе Нарсак, где живёт 1700 человек, можно найти большое количество урана, титана и других ценных ресурсов. Местные жители активно ведут борьбу между защитой хрупкой окружающей среды и отказом от ресурсов и потенциальной выгодой от пополнения рабочих мест.
Эта борьба со временем будет только усложняться.
Эта борьба со временем будет только усложняться.
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