Что находится подо льдами Гренландии

Сегодня на крайнем юге Гренландии есть один 15-километровый участок леса. Он известен как долина Циньгуа и это единственный настоящий лес в этой местности. Естественная экосистема, высота деревьев которой достигает 8 метров. На острове больше нигде нет такой зелени.

Но в совсем уже недалёком будущем лес может расшириться и охватить весь остров. Это может сделать жизнь населения Гренландии легче, но для остальных это не будет такой уж положительной новостью.