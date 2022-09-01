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Что находится подо льдами Гренландии

Что находится подо льдами Гренландии

Автор:
01 сентября 2022 14:51
Сообщество : RealFishki
Метки: глобальное потепление   гренландия   интересное   путешествия   туризм   факты   
509
13
Этот остров - самый большой остров в мире, где проживает около 56 000 человек. Но также здесь есть и кое-что ещё: огромный массив льда. 80% страны покрыто ледяным щитом, который может уступить лишь Антарктиде.
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Метки: глобальное потепление   гренландия   интересное   путешествия   туризм   факты   
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7  комментариев
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5k
Hugo_RnD 3 часа назад
"Возможно это самая большая река, которую когда-то видел мир"(с) - 750 км?! Судя по всему, у автора в школе ещё географию не преподают - даже Дон 1800км, про Амазонку (около 7000км) вообще молчу...
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60k
doker Полчаса назад
Гренландия: "У нас есть нефть и много газа!"
Лондон и Нью-Йорк из под воды: "Спасибо, не надо."
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43k
Карандаш Час назад
<<Но если когда-то по поверхности Гренландии текла река, то значит ли это, что остров был когда-то зелёным?>>
А они вообще в курсе, как переводится Гренландия?
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233
Алексей Губин 3 часа назад
Некоторые ученые считают что если растает лед ,даже на половину, это приведет к повышению сейсмической активности в регионе,
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9k
Ф Ив 3 часа назад
Опять про глобальное потепление. То что у меня за окном говорит мне об обратном. Минувшее лето в Западной Сибири было одним из самых холодных. Это и летом-то сложно назвать.
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19k
Вишенка Крокодилова 3 часа назад
"В городе Нарсак, где живёт 1700 человек, можно найти большое количество урана, титана и других ценных ресурсов" - Прям-таки в городе?
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