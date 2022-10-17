Почему шотландцы так хотят отделиться от Англии

И только в 1707 году Шотландия объединилась с Англией в одно государство, подписав добровольный Acts of Union. На английском троне тогда сидела шотландская династия королей Стюартов, которые тогда этой же Шотландией и управляли. А страна килтов тогда была бедна и видела в слиянии массу экономических преимуществ.

Вот так и появилось на карте мира Соединённое Королевство. Ну или Великобритания, как кому угодно. Шотландцы тогда хорошо выиграли от союза с Англией. Стали равноправными членами одного из самых могущественных государств в истории мира. Ну а англичане получили долгожданный мир на своих северных границах. И воинов в армию.