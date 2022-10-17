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Почему шотландцы так хотят отделиться от Англии

Почему шотландцы так хотят отделиться от Англии

Автор:
17 октября 2022 15:47
Сообщество : RealFishki
Метки: интересное   история   путешествия   туризм   факты   шотландия   
818
7
При слове Шотландия мы сразу же представляем суровых мужчин в килтах, которые начинают свой день с волынки и ею же и заканчивают. Ну и ещё фильм с Мэлом Гибсоном "Храброе сердце".
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Источник:

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Метки: интересное   история   путешествия   туризм   факты   шотландия   
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5  комментариев
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23k
Serg2001 42 минуты назад
Срочно отправляем Валентину Ивановну с печеньками...
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9k
Ф Ив 18 минут назад
"Настолько похожий, что англичане его считают диалектом своего языка. С чем англичане в корне не согласны." Так англичане все-таки считают его диалектом английского или в корне не согласны с этим?
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4k
satra 45 минут назад
Британия вышла из ЕС прихватив с собой Шотландию, Уэльс и Северную Ирландию.
Для маленьких стран уровня Шотландии доступ полу миллиардному рынку Европы критичен.

И если в 2014 году на референдуме вопрос выходить из UK значило выходить из ЕС, а голосовали все проживающие на территории Шотландии, включая граждан ЕС, приехавших в Шотландию на заработки.

То в предстоящем возможном референдуме выход из UK будет значить возможность нового вступления в ЕС, и голосовать будут резиденты граждане Шотландии.

С другой стороны ЕС лихорадит. Уже в открытую говорят о необходимости реформ. И что станет с Союзом (символично, еще один разваливающийся Союз) через пару лет сказать трудно.
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