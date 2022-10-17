Почему шотландцы так хотят отделиться от Англии

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При слове Шотландия мы сразу же представляем суровых мужчин в килтах, которые начинают свой день с волынки и ею же и заканчивают. Ну и ещё фильм с Мэлом Гибсоном "Храброе сердце".
А чем же отличаются шотландцы от англичан, почему они с ними живут сейчас в одном государстве и почему же они так мечтают о независимости.
Шотландия берёт своё начало с вторжения на Британские острова римлян в первом веке до нашей эры. Территория будущей Шотландии была со сложным рельефом, что вкупе с мощным сопротивлением местного населения так и осталась непокорённой римскими легионерами. Местные кельтские племена ещё и набеги устраивали серьёзные набеги на юг - в те земли, что захватили квириты.
Шотландия берёт своё начало с вторжения на Британские острова римлян в первом веке до нашей эры. Территория будущей Шотландии была со сложным рельефом, что вкупе с мощным сопротивлением местного населения так и осталась непокорённой римскими легионерами. Местные кельтские племена ещё и набеги устраивали серьёзные набеги на юг - в те земли, что захватили квириты.
Шотландия - это та часть Британии, которую римлянам покорить так и не удалось. Уже в V-м веке, когда Рим ушёл из Британии (да и в целом Римская империя развалилась), на территорию Шотландии пришли из Ирландии кельтские племена скоттов и гэлов. Они довольно быстро подружились с местными пиктами. Вместе они в 843 году создали королевство Шотландию. Scot-land - земли народа скоттов.
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Королевство заговорило не только на кельтском языке. Они также были подвержены англо-саксонскому влиянию с юга. Вот так получился второй язык шотландской нации - Scots leid, который, в общем-то похож на английский. Настолько похожий, что англичане его считают диалектом своего языка. С чем англичане в корне не согласны. Интересно, что по-кельтски говорили те шотландцы, что жили в горах исторически. А вот шотландский распространился на равнине.
Уже с 13 века Шотландию пытались покорить соседи англичане, королям очень хотелось держать контроль над всеми Британскими островами.
Но в отличие от Ирландии и Уэльса Шотландия не сдалась Англии, несмотря на войны. Шотландские воинственные кланы раз за разом отбивали все атаки англичан. А уже в 14 веке заключили союз с главными врагами англичан - французами. В 16 веке шотландцы даже попытались сделать собственную колониальную империю и захватить территорию современной Панамы.
Но в отличие от Ирландии и Уэльса Шотландия не сдалась Англии, несмотря на войны. Шотландские воинственные кланы раз за разом отбивали все атаки англичан. А уже в 14 веке заключили союз с главными врагами англичан - французами. В 16 веке шотландцы даже попытались сделать собственную колониальную империю и захватить территорию современной Панамы.
И только в 1707 году Шотландия объединилась с Англией в одно государство, подписав добровольный Acts of Union. На английском троне тогда сидела шотландская династия королей Стюартов, которые тогда этой же Шотландией и управляли. А страна килтов тогда была бедна и видела в слиянии массу экономических преимуществ.
Вот так и появилось на карте мира Соединённое Королевство. Ну или Великобритания, как кому угодно. Шотландцы тогда хорошо выиграли от союза с Англией. Стали равноправными членами одного из самых могущественных государств в истории мира. Ну а англичане получили долгожданный мир на своих северных границах. И воинов в армию.
Вот так и появилось на карте мира Соединённое Королевство. Ну или Великобритания, как кому угодно. Шотландцы тогда хорошо выиграли от союза с Англией. Стали равноправными членами одного из самых могущественных государств в истории мира. Ну а англичане получили долгожданный мир на своих северных границах. И воинов в армию.
Современная Великобритания уменьшилась до размеров небольшого острова, которая пребывает в серьёзном кризисе.
Вот шотландцы и засобирались из Великобритании обратно, на выход, заявив, что англичане их притесняют. Вспомнили о том, что долгое время дрались за свою независимость и уже осенью следующего года готовят референдум. Второй, кстати, потому что в 2014 году крах экономики Соединённого Королевства ещё не был так очевиден и за свободу проголосовали меньше половины участников.
Вот шотландцы и засобирались из Великобритании обратно, на выход, заявив, что англичане их притесняют. Вспомнили о том, что долгое время дрались за свою независимость и уже осенью следующего года готовят референдум. Второй, кстати, потому что в 2014 году крах экономики Соединённого Королевства ещё не был так очевиден и за свободу проголосовали меньше половины участников.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: интересное история путешествия туризм факты шотландия
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Для маленьких стран уровня Шотландии доступ полу миллиардному рынку Европы критичен.
И если в 2014 году на референдуме вопрос выходить из UK значило выходить из ЕС, а голосовали все проживающие на территории Шотландии, включая граждан ЕС, приехавших в Шотландию на заработки.
То в предстоящем возможном референдуме выход из UK будет значить возможность нового вступления в ЕС, и голосовать будут резиденты граждане Шотландии.
С другой стороны ЕС лихорадит. Уже в открытую говорят о необходимости реформ. И что станет с Союзом (символично, еще один разваливающийся Союз) через пару лет сказать трудно.