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Города России, которые в ближайшие десятилетия исчезнут

Города России, которые в ближайшие десятилетия исчезнут

Автор:
27 декабря 2022 18:18
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   города   жить в россии   интересное   путешествия   туризм   
1408
8
Россия - огромная страна, наполненная большими городами, маленькими, посёлками городского типа и деревнями. И часто небольшие города остаются пустыми, там будто останавливается жизнь...
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Метки: Россия   города   жить в россии   интересное   путешествия   туризм   
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12  комментариев
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63k
Татьяна Юсова 47 минут назад
Вот не пойму, это хорошо или плохо, если люди устраивают свою жизнь в более комфортных условиях проживания, там, где есть работа, перспективы для них и их детей, более качественное медицинское обслуживание, а в ряде случаев просто наличие лечебных заведений. Что в этом плохого? Это естественный отбор!
Как правило пишут подобные душещипательные истории люди, проживающие в крупных российских городах, а часто и не в российских.
А не хотите ли сами переехать на ПМЖ в Воркуту?
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22k
Евгений 9 минут назад
Мурманская область сама по себе убывает.
Со времён СССР население стало меньше почти вдвое.
Жизнь дорогая, а зарплаты практически сравнялись со средней полосой.
Холодно и уныло.
Плюсы конечно есть: грибы удобно в лесу собирать и никаких гадов ядовитых не водится.
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20k
Седой Бегемот 11 минут назад
Насчет закрытия атомной станции в Агидели стало интересно. Почитал. Оказалось, атомную станцию там не закрывали. Ее построили чуть более чем на 50 процентов, и в эти 50 процентов входил и новый городок для будущих энергетиков. Но тут случился Чернобыль, все обосрались и строительство станции прекратилось.Лучше подышать дымком от угольных и мазутных станций. Тогда же и по тем же причинам остановили строительство АЭС в Крыму.
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8k
Борис Карабанов 12 минут назад
Практически любой малый город в глубинке возьми - везде картина одна и та же: уничтоженные в 90-е предприятия, отсутствие рабочих мест, гастарбайтерский внутренний туризм, различного рода фикции в виде неких зон опережающего развития, отток населения, нищий бюджет, деградация инфоаструктуры, угасание. Немного найдется малых гордов в которых численность населения возросла и производство расцвело после 90-х. Про село лучше ничего не говорить.
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1k
Нудник Шпилкес 18 минут назад
Башкирскую АЭС не то чтобы закрывали, её и не открывали никогда, стоят недостроенные руины
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5k
sedoisever Полчаса назад
Это откуда у автора такие данные? В Воркуте ещё полно угля. Шахт не столько, сколько было при союзе, но они работают.
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36
Виталий Гедрис 40 минут назад
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1k
GoInDown 40 минут назад
Бывает, что то уходит, что то приходит, мир меняется, ничто не вечно.
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16k
Дядюшка Ау 46 минут назад
Про Чекалин не врать. На этой неделе поеду встречать Новый год и буду проезжать через него. Таких населенных пунктов там много. Черепеть, Краинка, Ханино. Все на работу катаются в Суворов. И про закрытые предприятия.
https://chekamol.ru/https://chekamol.ru/
Чекалинский Молочный Завод Чекалинский стандарт. Работает.
Всегда там закупаюсь кефиром. Качество отменное.
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17k
Вася 50 минут назад
не вписались в рынок
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