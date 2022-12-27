Города России, которые в ближайшие десятилетия исчезнут

1408
8
Россия - огромная страна, наполненная большими городами, маленькими, посёлками городского типа и деревнями. И часто небольшие города остаются пустыми, там будто останавливается жизнь...
Люди стараются уехать из них в поисках работы или лучшей жизни. Производства приостанавливаются, квартиры бросают, забрав только самое необходимое. И постепенно они становятся городами-призраками, интересными лишь увлечённым историей сталкерам.
Воркута
51 321 человек.
Финал СССР плохо сказался на этом городе. Все предприятия пришли в упадок, а жители начали массовый исход в южные города страны в поисках работы.
Финал СССР плохо сказался на этом городе. Все предприятия пришли в упадок, а жители начали массовый исход в южные города страны в поисках работы.
×
×
Берёзники
138 069 человек.
В советское время - это был большой центр горнодобывающей (калийной) и химической промышленности. С 1991 года население сократилось на целую треть и продолжает стремительно убывать.
В советское время - это был большой центр горнодобывающей (калийной) и химической промышленности. С 1991 года население сократилось на целую треть и продолжает стремительно убывать.
Агидель
14 219 человек.
Его основали только в 1980 году вокруг Башкирской АЭС. Но под давлением защитников природы в 1990 году атомную станцию закрыли, а жители потеряли работу.
Его основали только в 1980 году вокруг Башкирской АЭС. Но под давлением защитников природы в 1990 году атомную станцию закрыли, а жители потеряли работу.
Верхоянск
Население города сейчас составляет меньше 1000 человек (828) и это одно из самых холодных мест на планете. Там была зарегистрирована самая низкая температура -67.7°C.
Островной
1487 человек.
В этом маленьком городке на Кольском полуострове население года уменьшилось с 1996 года в семь с половиной раз.
В этом маленьком городке на Кольском полуострове население года уменьшилось с 1996 года в семь с половиной раз.
Чекалин
935 человек.
Это один из самых маленьких городов России, в котором закрыты все предприятия, что действовали в советское время. Жители работают в соседних городах.
Это один из самых маленьких городов России, в котором закрыты все предприятия, что действовали в советское время. Жители работают в соседних городах.
Источник:
Ссылки по теме:
- Россиянин прошел 40 тысяч км и собирается за Полярный круг
- 10 мест в России, где хоть раз должен побывать каждый
- Нетуристический Калининград
- Гора Ямантау - самая секретная в России
- Как выглядит самый суровый город Таджикистана
Новости партнёров
Как правило пишут подобные душещипательные истории люди, проживающие в крупных российских городах, а часто и не в российских.
А не хотите ли сами переехать на ПМЖ в Воркуту?
Со времён СССР население стало меньше почти вдвое.
Жизнь дорогая, а зарплаты практически сравнялись со средней полосой.
Холодно и уныло.
Плюсы конечно есть: грибы удобно в лесу собирать и никаких гадов ядовитых не водится.
https://chekamol.ru/https://chekamol.ru/
Чекалинский Молочный Завод Чекалинский стандарт. Работает.
Всегда там закупаюсь кефиром. Качество отменное.