Все мы утром понедельника немного Антоны: SMM-щик Кинопоиска ошибся чатом и создал пищу для мемов

Laifen Swift: бесшумный фен с отрицательными ионами

История «Золотого телёнка»: куда исчез Папанов, и как «корабль пустыни» убаюкал Евстигнеева

Жизненные твиты от людей, которых уже мало чем можно удивить

"Закрыл глаза на 5 минут - опоздал на 2 часа": пользователи рассказали о своих непростых...

Абсурдный штраф колясочнице за парковку на месте для инвалидов

Без интернета и очень романтично: пользователи поделились, как их родители встретили друг друга