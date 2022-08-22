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Все мы утром понедельника немного Антоны: SMM-щик Кинопоиска ошибся чатом и создал пищу для мемов

Все мы утром понедельника немного Антоны: SMM-щик Кинопоиска ошибся чатом и создал пищу для мемов

Автор:
22 августа 2022 22:55
Сообщество : Жить в России
Метки: Антон   интересно   казус   курьез   мем   ошибка   соцсети   
2533
5

Вы когда-нибудь попадали в незавидную историю, перепутав чаты? Особенно часто происходит так, когда ты хочешь переслать кому-то сообщения с припиской, а в итоге отсылаешь тому же человеку. Поверьте, более нелепой ситуации придумать сложно...

Хотя, судьба подкидывает истории покруче. Один невезучий человек, который видимо с утра не выпил кофе и не до конца открыл глаза, промахнулся с чатами и с официального канала обратился к своему коллеге.

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У всех пользователей, имеющих приложение "Кинопоиск" на своих смартфонах получили уведомление такого характера " Антон, дарконы вышли е*ашь посты".

Естественно, такой опус не мог обойтись без реакции пользователей. В социальных сетях это сообщение превратилось в мем. Юмористы всего рунета старались обыграть эту историю.

В конечном итоге находчивые ребята из Кинопоиска нашли простой и гениальный выход из казусной истории. Они показали того самого Антона, который успокоил пользователей, заявив, что посты о дебютном выходе приквела "Игры престолов" - "Дом дракона".

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Антон   интересно   казус   курьез   мем   ошибка   соцсети   
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20  комментариев
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3k
Денис 2 часа назад
Я вообще них@я не понял . Многа нипанятных словей...
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5k
Иван Кузин 42 минуты назад
юмористы всего Тырнета сошлись на одной каличной фотке??

Кинопоиск, тебе кто-то сказал, что это будет крутой вирусняк, штоле?
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6k
Андрей Крылов 42 минуты назад
Уйня уёвая.
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618
комнатный сибиряк 46 минут назад
Пользователи чата кинопоиска нашли таки этого самого Антона штопанного, и ещё парочку других Антонов
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6k
Андрей Крылов 47 минут назад
Какая-о неонятная и почти ни кому не нужная херня. Минус. Катати, я не совсем стобд не в теме. Я многолетний компьюторщик. модно с кзат что мастер и сисадмин чуток в этой теме... Со тахем лет 30...
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51
S__D Андрей Крылов 24 минуты назад
Хорошо проводите время? ))
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3k
yuriysand 55 минут назад
Ссылка youtu.be
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11k
? ? ? 59 минут назад
"У всех пользователей, имеющих приложение "Кинопоиск" на своих смартфонах получили уведомление.."
представляю, как удивились и присели на зад Антоны..
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12k
Cornho Час назад
О чём это вообще? И зачем это вообще?
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17k
Дмитрий Час назад
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17k
alexis Час назад
Ссылка www.youtube.com
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¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙏 Час назад
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1k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙏 Час назад
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1k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙏 Час назад
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8k
Mowgley Z ⚔ Час назад
Очень интересно

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Александр Невский
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