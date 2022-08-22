Все мы утром понедельника немного Антоны: SMM-щик Кинопоиска ошибся чатом и создал пищу для мемов

Вы когда-нибудь попадали в незавидную историю, перепутав чаты? Особенно часто происходит так, когда ты хочешь переслать кому-то сообщения с припиской, а в итоге отсылаешь тому же человеку. Поверьте, более нелепой ситуации придумать сложно...
Хотя, судьба подкидывает истории покруче. Один невезучий человек, который видимо с утра не выпил кофе и не до конца открыл глаза, промахнулся с чатами и с официального канала обратился к своему коллеге.
У всех пользователей, имеющих приложение "Кинопоиск" на своих смартфонах получили уведомление такого характера " Антон, дарконы вышли е*ашь посты".
Естественно, такой опус не мог обойтись без реакции пользователей. В социальных сетях это сообщение превратилось в мем. Юмористы всего рунета старались обыграть эту историю.
В конечном итоге находчивые ребята из Кинопоиска нашли простой и гениальный выход из казусной истории. Они показали того самого Антона, который успокоил пользователей, заявив, что посты о дебютном выходе приквела "Игры престолов" - "Дом дракона".
Источник:
АНТИФИШКИ
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Кинопоиск, тебе кто-то сказал, что это будет крутой вирусняк, штоле?
представляю, как удивились и присели на зад Антоны..