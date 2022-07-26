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"Закрыл глаза на 5 минут - опоздал на 2 часа": пользователи рассказали о своих непростых отношениях с будильниками

"Закрыл глаза на 5 минут - опоздал на 2 часа": пользователи рассказали о своих непростых отношениях с будильниками

Автор:
26 июля 2022 20:40
Метки: Твиттер   будильник   из жизни   интересно   любопытно   пользователи   прикол   соцсети   
3080
13

Вставать по будильнику, особенно на работу, порой угнетает. Вечная дилемма, когда так хочется спать, но и опаздывать нельзя, и вообще есть соблазн полежать еще 5 минуточек. Перед вами насущная проблема для многих!

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А вы легко встаете по будильнику?

Источник:

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Метки: Твиттер   будильник   из жизни   интересно   любопытно   пользователи   прикол   соцсети   
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16  комментариев
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9k
Izrin Maria 2 часа назад
Господа-товарищи!
Если Вы позволили себе не встать при первом звуке будильника, значит Вам это не необходимо.
Значит, от того, опоздаете Вы , или не опоздаете - ничего толком не зависит.
Максисум - потеря неинтересной, надоевшей работы.
Спите дальше!
Будет по-настоящему важно - вскочите и без будильника.
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11k
? ? ? 3 минуты назад
было такое. с десяток различных ходиков заводил в свое время.
полагал - навсегда. не, излечимо:
дополнил будильники музцентром. диск с отборным трешем, муз центр на маскимум и..через неделю просыпался от щелчка реле, дабы успеть выключить это "пока не началось"(с)..а там, уже на ногах..
------------------------------------
все было хорошо, пока однажды в выходные не заночевал в гостях.
пысы: проживал один, будильник на 6-40..
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11k
Джон Уик 22 минуты назад
Я инстинктивно просыпаюсь за три минуты до того как должен прозвенеть будильник. Не люблю я будильники по этому и просыпаюсь раньше чем он зазвенит чтобы не слышать как он звенит.
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1k
Mazter 41 минуту назад
В детстве часто заводил будильник на 6 утра, чтобы проснуться и сладко-сладко уснуть зная, что еще часа полтора можно спать :)))
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3k
americos 49 минут назад
Вставать на работу будет гораздо легче, если положить на будильник мышеловку
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7k
mbr 53 минуты назад
Много раз, когда человек меня просил разбудить утром, при этом говорил, что он будет спать, что нужно будет его чуть ли не по голове бить, что будильник он не услышит, что у него завтра ну ОООООООООЧень важная встреча..
То я ему говрил, что я выключу будильник через 1.5 секунды после того, как он заиграет, т.к., во-первых сам просыпаюсь где-то за минут до будильника, в во-вторых, что если человек не просыпается, то значит ему всё это нах...р не нужно!
Что ему гораздо важнее выспаться, чем сдать какой-нибудь архиважный экзамен, успеть подать документы, не опоздать на суперважную работу... и что я сделаю всё, что ничего не потревожило этот важный сон -- это в тыщщу раз важнее.
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64
Ffffff Ffffffffff 54 минуты назад
Всегда встаю раньше чем зазвонит будильник, но на всякий случай его не выключаю, даже зная, что он мне не нужен. Закон подлости ещё никто не отменял.
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9k
Света 55 минут назад
Те кто ставят по сто будильников, не просыпаются от первого просто недисциплинированные, инфантильные глупцы. Пока нет никакой ответственности и есть возможность тусить до утра многие так спят, что и к обеду не растолкать. Сама в школьные года такая была. Однако когда от опаздания на работу, которая тебя кормит, зависит мгновенное увольнение, приучишься вставать нормально и очень быстро. И пусть не оправдывают индивидуальными особенностями организма. Разница лишь в бодрости по утрам, а именно встать по будильнику в определённое время реально всем. Кстати эта тупая мода по сто будильников появилась с возможностью ставить их на телефонах. Попробовали бы они просить дать сто гудков завод, на котором работали люди вообще не имеющие часов.
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552
Александр Потёмкин Час назад
Есть у меня такая особенность - если лёг спать трезвый, просыпаюсь за 1-2 минуты до "звонка", успеваю отключить, чтоб не будить домашних... Потом, правда, могу залечь ещё на часок...
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13k
Kristian Час назад
Эта шляпа проходит к 40 годам, встаешь спокойно в 5 утра без будильника, зарядочка, душ, завтрак и в 8 уже бодрый на работе. У меня так.
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6k
Ыукп 2 часа назад
Для тех, кто не может проснуться. Покупаете будильник механический, с ручной заводской. И ведро оцинкованое. Заводите будильник, ставите в ведро. С утра - непередаваемые очучения!
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47k
dima423 2 часа назад
У меня 1 будильник но я его иногда включаю на отложить 1-2 раза по 8 мин))
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