"Закрыл глаза на 5 минут - опоздал на 2 часа": пользователи рассказали о своих непростых отношениях с будильниками

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Вставать по будильнику, особенно на работу, порой угнетает. Вечная дилемма, когда так хочется спать, но и опаздывать нельзя, и вообще есть соблазн полежать еще 5 минуточек. Перед вами насущная проблема для многих!
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А вы легко встаете по будильнику?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Если Вы позволили себе не встать при первом звуке будильника, значит Вам это не необходимо.
Значит, от того, опоздаете Вы , или не опоздаете - ничего толком не зависит.
Максисум - потеря неинтересной, надоевшей работы.
Спите дальше!
Будет по-настоящему важно - вскочите и без будильника.
полагал - навсегда. не, излечимо:
дополнил будильники музцентром. диск с отборным трешем, муз центр на маскимум и..через неделю просыпался от щелчка реле, дабы успеть выключить это "пока не началось"(с)..а там, уже на ногах..
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все было хорошо, пока однажды в выходные не заночевал в гостях.
пысы: проживал один, будильник на 6-40..
То я ему говрил, что я выключу будильник через 1.5 секунды после того, как он заиграет, т.к., во-первых сам просыпаюсь где-то за минут до будильника, в во-вторых, что если человек не просыпается, то значит ему всё это нах...р не нужно!
Что ему гораздо важнее выспаться, чем сдать какой-нибудь архиважный экзамен, успеть подать документы, не опоздать на суперважную работу... и что я сделаю всё, что ничего не потревожило этот важный сон -- это в тыщщу раз важнее.