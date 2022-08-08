"Дал Бог зайку - даст и лужайку": бестактные вопросы от родственников о том, когда будут дети

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Родственники с вопросами о детям вторгаются в личные границы тех, кому от 20 до 40, но еще не обзавелся семьей и отпрысками. В Твиттере пользователи активно обсуждают родительскую позицию и реакции на отрицательные ответы.
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А к вам никогда не приставали с бестактными вопросами: когда дети, когда за вторым?
Источник:
АНТИФИШКИ
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