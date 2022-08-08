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"Дал Бог зайку - даст и лужайку": бестактные вопросы от родственников о том, когда будут дети

"Дал Бог зайку - даст и лужайку": бестактные вопросы от родственников о том, когда будут дети

Автор:
08 августа 2022 16:11
Сообщество : Юмор
Метки: Твиттер   вопросы про родню   дети   забавно   интересно   когда дети   прикол   родственники   соцсети   фото   
573
14

Родственники с вопросами о детям вторгаются в личные границы тех, кому от 20 до 40, но еще не обзавелся семьей и отпрысками. В Твиттере пользователи активно обсуждают родительскую позицию и реакции на отрицательные ответы.

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А к вам никогда не приставали с бестактными вопросами: когда дети, когда за вторым?

Источник:

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Метки: Твиттер   вопросы про родню   дети   забавно   интересно   когда дети   прикол   родственники   соцсети   фото   
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7  комментариев
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47k
dima423 16 минут назад
Да дети это экономически не выгодно, факт, но поскольку стране нужна высокая рождаемость... надо вводить налог на бездетность, а на собранные средства осуществлять выплаты на детей, тем у кого они есть) Так глядишь за пару поколений население России удвоится)
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1k
Kariya 5 минут назад
Размножиться то можно, а куда их дальше девать это как бог пошлет. Поэтому есть люди, которые задумываются над "а куда же их потом мать их бог пошлет?", и есть те, кому пох. Вторые считают, что человек не может знать, какой младенец внезапно станет приемным сыном фараона, а потому рожать авось повезет именно твоему. Первые высчитывают сумму, какая нужна чтоб стать фараоном, и если ты фараон, то ничего сложного в этом нет, а вот если нет..
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6k
Shtoppi 14 минут назад
Дети в наше время это очень дорогое удовольствие, если только вы не [мат]. Такое впечатление что скоро возможность размножиться и вырастить ребенка будет только у элит. Может это одна из стадий реализации программы "золотой миллиард"?
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