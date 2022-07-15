Абсурдный штраф колясочнице за парковку на месте для инвалидов

Но все могло бы закончиться и полюбовно, без полицейских. Но компания узнала о том, что ее парковку используют "в корыстных целях" и подали на девушку в суд. Как вы уже догадались, самый гуманный и справедливый суд в мире встал на сторону истца. Девушке выписали штраф, посчитав, что два парковочных места для инвалидов — это уже перебор.