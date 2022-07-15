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Абсурдный штраф колясочнице за парковку на месте для инвалидов

Абсурдный штраф колясочнице за парковку на месте для инвалидов

Автор:
15 июля 2022 21:57
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: инвалид   интересно   курьез   парковка   парковочное место   суд   уэльс   
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Что вы знаете об абсурде? А вот Керис Джемма, наверное, самый невезучий человек во всем мире. Она умудрилась получить штраф за парковку на месте для инвалидов, являясь колясочницей.

История произошла в Уэльсе, где местная транспортная полиция выписала штраф инвалиду за то, что та паркуется в неположенном месте, а именно на месте для людей с ограниченными возможностями.

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Все из-за того, что она парковалась не на своем специально отведенном парковочном месте, которое находится рядом с ее домом. Вместо своего, она оставляла машину у здания компании, которая расположена неподалеку.

Все дело в том, что ее "родное" место расположено неудобно. С одной стороны обычно припаркованы машины, а с другой колонна. Те кто планировал парковочные места, явно не понимает потребностей людей с ограниченными возможностями.

Но все могло бы закончиться и полюбовно, без полицейских. Но компания узнала о том, что ее парковку используют "в корыстных целях" и подали на девушку в суд. Как вы уже догадались, самый гуманный и справедливый суд в мире встал на сторону истца. Девушке выписали штраф, посчитав, что два парковочных места для инвалидов — это уже перебор.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: инвалид   интересно   курьез   парковка   парковочное место   суд   уэльс   
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10  комментариев
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3k
Babangdida 39 минут назад
Ей предоставили парковочное место, при чём бесплатно (точнее стоимость которпгп вычитается из остальных разходов местного муниципалитета на социалку). А она заняла парковку, за которую платит частная компания из своего бюджета или ещё хуже, которое находится на частной територии, хотя и с общественным доступом. И при этом оно недовольно, что его призвали к порядку!?
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29k
Кот Баюн 8 минут назад
Интернет уже взорван?
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1k
анатолий горленко Полчаса назад
Тоже мне схема.
Я щас своё место якобы не займу, а займу соседнее, мне так удобней.
( Своё я втихую впарю ).
В случае наезда со стороны властей, отмажусь и выставлю их гондурасами... Вы куда смотрели? Мне так неудобно.
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6k
Tim_G 36 минут назад
так с этого и надо было начинать, что она юзает 2 места...
действительно лучше было сначала попытаться выбить пригодное место у себя
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1k
КАКАнгел 44 минуты назад
Выход один ! похвалить бдительных сотрудников фирмы . Расказать эту историю и сказать А фирма "Пупкин и Сыновья " молодцы. вот адрес их офиса. директор этих молодцов ездит на черном мерседесе номер HCMO-XXX . пусть все люди знают какие молодцы работают в фирме "Пупкин и Сыновья " , кстати можно еще рекламу ближайшего магазина с тухлыми яйцами дать.
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1k
Axel 56 минут назад
"Те кто планировал парковочные места, явно не понимает потребностей людей с ограниченными возможностями"

Стоп. А она куда-то это сообщала? Пыталась как-то решить вопрос? Или просто выбрала место где ей удобней?

Вообще-то логично, что на парковке компании, в первую очередь места для клиентов компании которые тоже могут быть инвалидами (совпадение). Если такой человек приедет, то что он должен делать?

Проблемы надо решать законно, а не тупо орать мне все должны
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28k
Григорий Час назад
Т.е. компания платит за место и это место для инвалидов. Девушка инвалид, но никоим боком не имеет отношение к компании. Получает штраф за парковку на месте компании, а не на своем законном и бесплатном. И поделом ей, пусть устраивается на работу и получает все блага от работодателя (сейчас это очень просто, я на работу хожу пару дней на 2-3 часа, нынешний мир изменил понятие "работа").
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10k
kaboza Час назад
Нас арестовали за то, что мы были чёрными в пятницу вечером.

из фильма

"Не грози Южному централу, попивая сок у себя в квартале"
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6k
Мазур Час назад
порядок есть порядок, там всё жёстко с парковками. и за свои парковки компания не хило платит городу, и ей всё равно кто паркуется ни их парковке не законно, инвалид или нет, она ни работник, ни клиент
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