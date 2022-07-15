Абсурдный штраф колясочнице за парковку на месте для инвалидов

Что вы знаете об абсурде? А вот Керис Джемма, наверное, самый невезучий человек во всем мире. Она умудрилась получить штраф за парковку на месте для инвалидов, являясь колясочницей.
История произошла в Уэльсе, где местная транспортная полиция выписала штраф инвалиду за то, что та паркуется в неположенном месте, а именно на месте для людей с ограниченными возможностями.
Все из-за того, что она парковалась не на своем специально отведенном парковочном месте, которое находится рядом с ее домом. Вместо своего, она оставляла машину у здания компании, которая расположена неподалеку.
Все дело в том, что ее "родное" место расположено неудобно. С одной стороны обычно припаркованы машины, а с другой колонна. Те кто планировал парковочные места, явно не понимает потребностей людей с ограниченными возможностями.
Но все могло бы закончиться и полюбовно, без полицейских. Но компания узнала о том, что ее парковку используют "в корыстных целях" и подали на девушку в суд. Как вы уже догадались, самый гуманный и справедливый суд в мире встал на сторону истца. Девушке выписали штраф, посчитав, что два парковочных места для инвалидов — это уже перебор.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Я щас своё место якобы не займу, а займу соседнее, мне так удобней.
( Своё я втихую впарю ).
В случае наезда со стороны властей, отмажусь и выставлю их гондурасами... Вы куда смотрели? Мне так неудобно.
действительно лучше было сначала попытаться выбить пригодное место у себя
Стоп. А она куда-то это сообщала? Пыталась как-то решить вопрос? Или просто выбрала место где ей удобней?
Вообще-то логично, что на парковке компании, в первую очередь места для клиентов компании которые тоже могут быть инвалидами (совпадение). Если такой человек приедет, то что он должен делать?
Проблемы надо решать законно, а не тупо орать мне все должны
из фильма
"Не грози Южному централу, попивая сок у себя в квартале"