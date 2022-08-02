"Меня удочерили": истории от повзрослевших детей, которые никогда не забудут, что они - приемные

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Жизнь детей из приемных семей не всегда оборачивалась сказкой. Да и во взрослой жизни отголоски детдомовских дней порой дают о себе знать. Мы собрали истории от приемных мальчиков и девочек, чтобы узнать, как вообще сложилась их жизнь.
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А вы бы взяли ребенка из приемной семьи?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Работал участковым, десятки раз видел, как воспитанной смальства чадо, дойдя до возраста пубертата, чуяло себя шибко самостоятельным и публично заявляло:ЧТО ВЫ МНЕ УКАЗЫВАЕТЕ, КАК ЖИТЬ, ВЫ МНЕ НЕ РОДИТЕЛИ!!!!!
на какое-то время родителей хватает, потом - обратно в детдом.
Судьбу нескольких видел лично.
18 лет, выпуск, моментально просерание "стартовых", алкоголь, мелкое Воровство...
Девки - в престетутки
Пацаны - в тюрягу, если Армия не успеет забрать.
До 30 доживают единицы.
Ублюдком жить - оно ведь проще
Надо ли говорить детям что они приемные или нет? Я считаю, что не стоит, а многие увкрены иначе. Кто что думает?