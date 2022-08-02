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"Меня удочерили": истории от повзрослевших детей, которые никогда не забудут, что они - приемные

"Меня удочерили": истории от повзрослевших детей, которые никогда не забудут, что они - приемные

Автор:
02 августа 2022 17:23
Сообщество : Истории из жизни
Метки: интересно   истории   истории из жизни   приемный   соцсети   удочерили   фото   
1393
12

Жизнь детей из приемных семей не всегда оборачивалась сказкой. Да и во взрослой жизни отголоски детдомовских дней порой дают о себе знать. Мы собрали истории от приемных мальчиков и девочек, чтобы узнать, как вообще сложилась их жизнь.

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А вы бы взяли ребенка из приемной семьи?

Источник:

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Метки: интересно   истории   истории из жизни   приемный   соцсети   удочерили   фото   
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3  комментария
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90k
Броненосец Потелкам 2 минуты назад
Аффтар, что значит "взяли ли бы ИЗ приемной семьи????
.
По теме
Работал участковым, десятки раз видел, как воспитанной смальства чадо, дойдя до возраста пубертата, чуяло себя шибко самостоятельным и публично заявляло:ЧТО ВЫ МНЕ УКАЗЫВАЕТЕ, КАК ЖИТЬ, ВЫ МНЕ НЕ РОДИТЕЛИ!!!!!
на какое-то время родителей хватает, потом - обратно в детдом.
Судьбу нескольких видел лично.
18 лет, выпуск, моментально просерание "стартовых", алкоголь, мелкое Воровство...
Девки - в престетутки
Пацаны - в тюрягу, если Армия не успеет забрать.
До 30 доживают единицы.
Ублюдком жить - оно ведь проще
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2k
Bobbus 15 минут назад
У меня есть один вопрос:
Надо ли говорить детям что они приемные или нет? Я считаю, что не стоит, а многие увкрены иначе. Кто что думает?
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38k
Example 6.2.6 21 минуту назад
Ох, всем добра. Все сироты имеют право на родительскую любовь и опеку.
Ссылка youtu.be
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