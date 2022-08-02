Очнёмся и продолжим: истории людей, восставших из мёртвых

Одним из ярких примеров захоронения живого человека является Гоголь. Хотя по поводу того, действительно ли мистического писателя похоронили в летаргическом сне, до сих пор ведутся споры, все же некоторые ученые уверены, что он не зря боялся. Ведь на тот момент времени медики не располагали аппаратурой, позволяющей на 100% установить факт смерти.

Но и в наши дни случаются курьезы, в результате которых оживают «мертвецы», которых таковыми признала группа авторитетных медиков. Как такое вообще может быть? Очень даже может.