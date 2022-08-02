Очнёмся и продолжим: истории людей, восставших из мёртвых

Жизнь после смерти – это тема, над которой бьются представители самых разных направлений и течений – научных, околонаучных и религиозных. А некоторые граждане, не дожидаясь подтверждения или опровержения её существования, просто воскресают после их официального признания покойниками.
Одним из ярких примеров захоронения живого человека является Гоголь. Хотя по поводу того, действительно ли мистического писателя похоронили в летаргическом сне, до сих пор ведутся споры, все же некоторые ученые уверены, что он не зря боялся. Ведь на тот момент времени медики не располагали аппаратурой, позволяющей на 100% установить факт смерти.
Но и в наши дни случаются курьезы, в результате которых оживают «мертвецы», которых таковыми признала группа авторитетных медиков. Как такое вообще может быть? Очень даже может.
В 2018 году возле ночного клуба в польском городе Семяновице-Сленске был найден мужчина без признаков жизни. Вызванная бригада медиков констатировала смерть, и тело отправили в морг.
Довольно быстро медицинская помощь понадобилась уже охраннику скорбного места. Несостоявшийся труп очнулся в морозильнике, брыкался там, вопил и требовал одеяло.
31-однолетнее тело мужского пола выпустили из ящика, и оно весело побежало продолжать гульбу. Парень просто напился до состояния трупа, а в морге протрезвел. Медику, констатировавшему смерть, пришлось объясняться в суде.
Годом ранее не менее впечатляющая история произошла в Перу. Уотсон Франклин Мандуриано Доротео 28 лет умер на операционном столе. Во время церемонии прощания родные заметили, что грудь покойника поднимается и опускается.
Экстренно прибывшие на похороны медики подтвердили, что парень жив, просто находится под действием сильных препаратов. Уотсона срочно повезли в больницу. Но по прибытии он все же умер. В этот раз окончательно.
Житель Испании Гонсало Монтойя Хименес отбывал срок за кражу. Когда мужчина не появился на утренней перекличке, то охрана отправилась на его поиски и обнаружила заключенного в камере без признаков жизни. Печальное известие передали родным, а тело отправили на вскрытие.
Как сразу три тюремных медика ошиблись – понять трудно. Но в морге вскрыли только мешок, из которого раздавались хрипящие звуки. Есть версия, что ошибку допустил только один врач, а остальные поддержали мнение коллеги, даже не приблизившись к мнимому трупу. А причиной такого состояния вероятнее всего стала эпилепсия, которой страдал заключенный.
В хосписе Миссисипи зимой 2014 года скончался пожилой мужчина Уолтер Уильямс. Коронер не нашел ничего странного в смерти, ведь пациенту было уже 78 лет. Тело отвезли в морг, но при попытке его бальзамировать оно начало активно брыкаться.
Причиной гибели и воскрешения стал кардиостимулятор. Прибор вышел из строя, а перевозка и последующие манипуляции снова его запустили. Заодно воскресив и пациента. Правда, через пару недель Уильямс все же умер по-настоящему.
Карлос Камьехо – житель Венесуэлы попал в серьезное ДТП. Прибывшие на место аварии медики констатировали гибель 33-летнего мужчины и отправили тело на вскрытие.
Но когда судмедэксперт провел лезвием по лицу, труп ожил и дико завопил. Истинное счастье испытала жена: прибывшую на опознание женщину встретил живой муж, у которого в память об истории остался шрам на лице.
50-летний житель Южной Африки болел астмой. Во время очередного приступа он лишился чувств. И родственники решили, что он скончался. Это подтвердила и вызванная бригада медиков.
Спустя сутки он очнулся в морге и начал кричать, замерзая. Но сотрудники боялись войти в помещения, веря, что это вопит неприкаянная душа, ставшая привидением.
В итоге среди них все же нашелся менее пугливый здравомыслящий товарищ, который открыл дверь и выпустил замерзшего страдальца. Мужчина отправился домой, побыв для профилактики в больнице ночь, в относительно добром физическом здравии.
Источник:
АНТИФИШКИ
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