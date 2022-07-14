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Без интернета и очень романтично: пользователи поделились, как их родители встретили друг друга

Без интернета и очень романтично: пользователи поделились, как их родители встретили друг друга

Автор:
14 июля 2022 10:18
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Твиттер   знакомство   интересно   истории   как познакомились   пользователи   соцсети   
2626
14

Истории современных знакомств чаще всего начинаются с интернета. Однако во времена наших мам и бабушек все было иначе. Мы собрали рассказы от пользователей Твиттера, которые поделились, как нашли друг друга их родители.

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А вы знаете, как познакомились ваши родители?

Источник:

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Метки: Твиттер   знакомство   интересно   истории   как познакомились   пользователи   соцсети   
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12  комментариев
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10k
Мафусаил Час назад
А у меня мама с папой познакомилась сразу после того как ей цыганка нагадала что она замуж не выйдет) Через год и вышла, а через второй старший брат появился)
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27
Елена Саввична 8 минут назад
Мои родители встретились случайно. Папа тогда служил в армии в Свердловске, а мама закончила мед и работала врачом по распределению в Глубоком, это Витебская обл. Беларуси. В первый отпуск мама приехала в городок, где после школы работала пионервожатой в школе и снимала комнату у хозяйки, и заглянула в гости. А папа ушел на дембель и тоже приехал в отпуск к родителям, он уже работал на заводе в Минске тогда, и зашел навестить сестру. Так и познакомились, а через 3 дня поженились. Вместе прожили всю жизнь - 43 года. Потом папа умер, а мама так и не смогла это пережить и ушла за ним.
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9k
*Сергей* 11 минут назад
Как мои родители познакомились я точно не знаю. Видимо обычная история.
А вот дед с бабкой познакомились в концлагере. Вместе сбежали (там большой побег был и выжили не все). Сейчас уже умерли и дед и бабуля.
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10k
Hunson Abadeer 24 минуты назад
Позитивно!!!
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19k
nobody® Час назад
Не про знакомство, скорее про свадьбу бабушка (по маме) рассказывала:
Звонят родители отца со словами: "Мы с вами скоро станем родственниками." "Ну и слава Богу," - ответила я. А нет, не могла я так ответить...
Действительно, 70-е годы же, партия и всё такое.
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4k
V2.Smirnov Час назад
Влюбился в улыбку на аватарке (1,5х1,5см). Встретились. Поженились. Счастливы.
Не смотря на все годы - её улыбка до сих пор заставляет моё сердце биться чаще :-)
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2k
LK Час назад
В деревне бабка с дедом расказывали.
Отец бабки посадил ее на дровни, возит по деревне и кричит "Поспела дыра, поспела дыра"
Отец деда выходит и кричит: "Приваливай дыру к нашему двору"
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228
Ame onna LK 48 минут назад
Да ну,нет. Это похоже на смешную русскую сказку-потешку.)))
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228
Ame onna LK Полчаса назад
Ну,черный юмор,он как ноги.) Или он есть,или уж нет.)))
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