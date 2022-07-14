Без интернета и очень романтично: пользователи поделились, как их родители встретили друг друга

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Истории современных знакомств чаще всего начинаются с интернета. Однако во времена наших мам и бабушек все было иначе. Мы собрали рассказы от пользователей Твиттера, которые поделились, как нашли друг друга их родители.
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А вы знаете, как познакомились ваши родители?
Источник:
АНТИФИШКИ
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А вот дед с бабкой познакомились в концлагере. Вместе сбежали (там большой побег был и выжили не все). Сейчас уже умерли и дед и бабуля.
Звонят родители отца со словами: "Мы с вами скоро станем родственниками." "Ну и слава Богу," - ответила я. А нет, не могла я так ответить...
Действительно, 70-е годы же, партия и всё такое.
Не смотря на все годы - её улыбка до сих пор заставляет моё сердце биться чаще :-)
Отец бабки посадил ее на дровни, возит по деревне и кричит "Поспела дыра, поспела дыра"
Отец деда выходит и кричит: "Приваливай дыру к нашему двору"