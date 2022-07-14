Без интернета и очень романтично: пользователи поделились, как их родители встретили друг друга

«Ну все, допился». Наши звезды, чью красоту погубили алкоголь и болезни

"Жена!": пользователи соцсетей рассказали, какая у них самая дорогая вещь в гардеробе

"Оставил мне половинку бублика": девушки поделились историями о жадных парнях

"А у вас было такое?": 15 откровений, после прочтения которых хочется сказать "Жиза!"

Моя стыдная история: люди делятся провалами из своей жизни, которые предпочли бы забыть

14 фото, которые показывают прогресс во всей красе