История «Золотого телёнка»: куда исчез Папанов, и как «корабль пустыни» убаюкал Евстигнеева

Забавно, но съемки начались с фразы Бендера «Это конец... Конец первой серии». Идея съемок зародилась у режиссера Михаила Швейцера давно, еще в 1962 году. Она обрастала новыми подробностями и сияла яркими красками. Но Госкино не давало разрешения на проведение съемок. Серьезного мастера, снимавшего фильмы по произведениям классиков, чиновники не видели в качестве комедиографа.

Содействие оказал тогдашний глава отдела культуры ЦК КПСС Георгий Куницын. Как только разрешение было получено, Швейцер незамедлительно приступил к работе.