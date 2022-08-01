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История «Золотого телёнка»: куда исчез Папанов, и как «корабль пустыни» убаюкал Евстигнеева

История «Золотого телёнка»: куда исчез Папанов, и как «корабль пустыни» убаюкал Евстигнеева

Автор:
01 августа 2022 15:24
Сообщество : RealFishki
Метки: Золотой телёнок   Михаил Швейцер   Остап Бендер   интересно   кино   курьёз   съёмки   факт   фильм   
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Летом 1968 года на экраны вышла комедия «Золотой телёнок» – первая в СССР полнометражная экранизация знаменитого произведения Ильфа и Петрова.

Забавно, но съемки начались с фразы Бендера «Это конец... Конец первой серии». Идея съемок зародилась у режиссера Михаила Швейцера давно, еще в 1962 году. Она обрастала новыми подробностями и сияла яркими красками. Но Госкино не давало разрешения на проведение съемок. Серьезного мастера, снимавшего фильмы по произведениям классиков, чиновники не видели в качестве комедиографа.

Содействие оказал тогдашний глава отдела культуры ЦК КПСС Георгий Куницын.  Как только разрешение было получено, Швейцер незамедлительно приступил к работе.


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Первым советским Остапом стал Сергей Юрский. Режиссер изначально видел в этой роли именно его, но чиновники от кинематографа потребовали провести пробы. В них приняли участие Владимир Басов, Александр Пороховщиков, Николай Губенко и Владимир Ильин. Но Юрский оказался самым убедительным и органичным.

Интересно, что на момент съемок ему было 33 года, как и книжному персонажу. На пробы приглашали и Арчила Гомиашвили, который тогда блистательно играл в тбилисских театральных постановках. Но тот отказался из-за занятости. Впрочем, спустя 12 лет снялся в роли «великого комбинатора», но уже у Гайдая.


На роль Шуры Балаганова пробовался Вячеслав Невинный, но режиссер отдал предпочтение Леониду Куравлеву. Актер уже снимался вместе с Юрским в его фильме «Время, вперёд!». Куравлев одновременно снимался и в фильме «Вий», поэтому просто переходил из одного павильона в другой.


С одинаковой вероятностью Паниковским могли стать как Быков, так и Вицин.  Швейцер попросил оценить работу своего друга Зиновия Гердта. Тому очень понравились пробы Ролана Быкова, и он начал вносить комментарии к образу, да так здорово, что режиссер предложил Гердту пройти пробы. Что тот с успехом и сделал, создав идеальный образ персонажа: жалкого, смешного, но не гадкого.


Евгений Леонов пробовался на роль подпольного миллионера Корейко. Но в итоге его роль сыграл Евгений Евстигнеев. С ним произошел курьезный случай: съемки проходили в пустыне Каракумы. И во время поездки на верблюдах актер вдруг перестал реагировать на замечания режиссера. Михаил перепугался, дал команду остановить съемки и, подбежав к верблюду, обнаружил сладко спящего Евстигнеева. Того убаюкал плавный ход «корабля пустыни».


Авто для картины сконструировал инженер Лев Шугуров, позаимствовав для этого двигатель, трансмиссию и раму у советского УАЗ-452, а задний мост у ГАЗ-А.


Госкино многократно возвращало готовый материал с замечаниями. В итоге финал пришлось переснять, поскольку комиссия потребовала четко обозначить поражение героя советской действительностью. Чтобы сохранить хронометраж, пришлось чем-то пожертвовать. И выбор пал на «Воронью слободку» длительностью 3 минуты. В ней участвовал Анатолий Папанов в роли Васисуалия Лоханкина, но на экране его зрители так и не увидели. По счастливой случайности вырезанный эпизод уцелел, и зрители впервые посмотрели его в 1992 году на вечере памяти великого актера.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Золотой телёнок   Михаил Швейцер   Остап Бендер   интересно   кино   курьёз   съёмки   факт   фильм   
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2  комментария
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165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 19 минут назад
В книге и фильме вроде не поясняется как выжил Остап, когда его свихнувшийся Киса ножичком по артерии..
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124k
DeOrio 14 минут назад
Неужели так трудно было вставить ссылку на эпизод с Папановым?
Ссылка www.youtube.com
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