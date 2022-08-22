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Архитекторы, которые напрочь забыли о технике безопасности

Архитекторы, которые напрочь забыли о технике безопасности

Автор:
22 августа 2022 13:48
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   архитекторы   архитектура   забавно   оригинально   смешно   смотри куда идешь   территория риска   техника безопасности   
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Эти архитектурные шедевры выглядят достойно и, несомненно, привлекают взгляд оригинальностью. Но если вы попробуете воспользоваться ими по назначению, вы рискуете, как минимум, получить травму, или, по крайней мере, душевное потрясение. Посмотрите и убедитесь сами!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   архитекторы   архитектура   забавно   оригинально   смешно   смотри куда идешь   территория риска   техника безопасности   
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5  комментариев
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3k
Сергей Семенов Час назад
>>> Главное - не раскачиваться

Главное - не взлетать, а раскачиваться можно. Высота от уровня воды до обреза акведука - сантиметров 50. Если не вставать в рост (не знаю людей, встающих на воде в каяке), то перевалиться вниз невозможно в принципе.
Хотя, вон там дядька с веслом стоит. Думаю, специально для опускания на место пытающихся встать ))))
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3k
Сергей Семенов 22 минуты назад
>>> Волнистые ступеньки превращают спуск в квест

Волнистые ступеньки позволяют уменьшить общие габариты лестницы, сохраняя ее комфортный наклон и комфортную ширину ступенек.
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1k
Безумный Точильщик Полчаса назад
дизайнер - это диагноз, похоже...
Хотя речь про архитекторов)
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26k
Киры4 Час назад
Представляю сколько мизинцев было отбито на лестнице с камнями.
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