Архитекторы, которые напрочь забыли о технике безопасности

Автор:
22 августа 2022 13:48
Эти архитектурные шедевры выглядят достойно и, несомненно, привлекают взгляд оригинальностью. Но если вы попробуете воспользоваться ими по назначению, вы рискуете, как минимум, получить травму, или, по крайней мере, душевное потрясение. Посмотрите и убедитесь сами!
Уличная фреска, превратившая обычную улицу в аварийный участок дороги
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Нет, это не у вас двоится
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В ветеринарной клинике. Если вы его видите, значит, вы на верном пути!
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Еще одна лестница-квест. И даже более затейливый!
Ванна-гамак. Рискнем? Не перевернемся?
Легким лдвижением руки окно превращается... превращается окно... в стеклянный балкон!
Этот бесконечный бассейн не внушает чувство безопасности
Источник:
— переведено специально для fishki.net
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Главное - не взлетать, а раскачиваться можно. Высота от уровня воды до обреза акведука - сантиметров 50. Если не вставать в рост (не знаю людей, встающих на воде в каяке), то перевалиться вниз невозможно в принципе.
Хотя, вон там дядька с веслом стоит. Думаю, специально для опускания на место пытающихся встать ))))
Волнистые ступеньки позволяют уменьшить общие габариты лестницы, сохраняя ее комфортный наклон и комфортную ширину ступенек.
Хотя речь про архитекторов)