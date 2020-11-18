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Слабоумие и отвага, или Технику безопасности придумали трусы!

Слабоумие и отвага, или Технику безопасности придумали трусы! (40 фото)

Автор:
18 ноября 2020 08:30
Сообщество : Юмор
Метки: забавно   ну вы даете   слабоумие и отвага   смешно   странные люди   страховку придумали трусы   техника безопасности   юмор   
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Этим людям, похоже, уже так хочется в отпуск, что они согласны даже на отпуск по болезни, и даже в травматологическом отделении!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: забавно   ну вы даете   слабоумие и отвага   смешно   странные люди   страховку придумали трусы   техника безопасности   юмор   
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Анна Анна 11 минут назад
Слабоумие и отвага, или Технику безопасности придумали трусы!
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