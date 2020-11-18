Слабоумие и отвага, или Технику безопасности придумали трусы!

Этим людям, похоже, уже так хочется в отпуск, что они согласны даже на отпуск по болезни, и даже в травматологическом отделении!
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"Телефон для вызова экстренных служб не работает. Пожалуйста, не допускайте экстренных ситуаций в этом помещении!"
"Это наш новый офис. Сегодня во время пожарной тревоги мы решили выйти на лестницу через пожарный выход".
Не закрывай дверь, говорили они. Жарко, говорили они. Пусть просквозит, говорили они. Вот, просквозил, блин!
Так стоили дирижабли в 1930-х. По этим лестницам рабочие взбирались с инструментами и материалами в руках.
"В отеле, где я жил, с датчиков пожарной сигнализации не стали снимать пленку - чтобы не пачкались".
"Несколько человек из нашего отдела поцарапались о торчащий термостат. Мы пожаловались в хозяйственный отдел - и наутро обнаружили его обклеенным табличками: "Не подходить!", "Внимание, опасность"! и "Полученная травма не покрывается служебной страховкой".
Бой без победителей: соревнования по наполнению бочек асбестом на скорость, Виттнум, штат Вашингтон, 1962 год.
"Сегодня инспектировали противопожарное оборудование в офисе. Оказалось, в последний раз работоспособность огнетушителя проверяли в 1994-м. С одной стороны, хорошо, что с тех пор он здесь не понадобился. А с другой..."
Источник: — переведено специально для fishki.net
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