Как позировать с памятниками и сделать прикольное фото

Фотографии на фоне памятников считались дурным тоном еще во времена профсоюзных поездок по Золотому клльцу. Однако снимок со статуей может быть по-настоящему прикольным и памятным, если подойти к нему с фантазией. Давайте посмотрим, как это можно сделать!

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Мы тоже так можем! 0 Источник:

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Мамочка, спаси! 0 Источник:

Раздел имущества при разводе 0 Источник:

Открытые к новому 0 Источник:

На плечах гиганта 0 Источник:

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Близнецы-братья 0 Источник:

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Парк - опасное место 0 Источник:

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Удар Амура 0 Источник:

Не с того района 0 Источник:

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Свидание с белкой 0 Источник:

Мы будем петь и смеяться, как дети 0 Источник:

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Девушка, угости ягодками! 0 Источник:

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Удар ниндзя 0 Источник:

Все рты раскрыли, а я стащил чемодан 0 Источник:

Хоровод не удался 0 Источник:

Нарушение прав оленя 0 Источник:

Верхом на орле 0 Источник:

Не люблю пауков 0 Источник:

Он мой! 0 Источник: