Как позировать с памятниками и сделать прикольное фото

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Фотографии на фоне памятников считались дурным тоном еще во времена профсоюзных поездок по Золотому клльцу. Однако снимок со статуей может быть по-настоящему прикольным и памятным, если подойти к нему с фантазией. Давайте посмотрим, как это можно сделать!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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