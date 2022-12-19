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Как позировать с памятниками и сделать прикольное фото

Как позировать с памятниками и сделать прикольное фото

Автор:
19 декабря 2022 14:42
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   оригинально   путешествия   смешно   фото на память   фотографии   я и памятник   
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Фотографии на фоне памятников считались дурным тоном еще во времена профсоюзных поездок по Золотому клльцу. Однако снимок со статуей может быть по-настоящему прикольным и памятным, если подойти к нему с фантазией. Давайте посмотрим, как это можно сделать!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   забавно   оригинально   путешествия   смешно   фото на память   фотографии   я и памятник   
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6  комментариев
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6k
Copycat 59 минут назад
ну прикольно конечно но глядя на часть фото складывается ощущение что будь рядом провохранители местные - замели бы за хулиганство
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450
Геннадий Хамидулин 4 минуты назад
Это не памятники......Это скульптуры для украшения ...........
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608
Kra 5 минут назад
а как же башня? )
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10k
GRuslan 8 минут назад
Соблазнительница соблазнительная!
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101
Obrval 16 минут назад
Как свалить памятник и получить статью за хулиганку.
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9
RobotTerminator2 45 минут назад
Реально смешно!!! Класс!
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