О работе военных медиков из первых уст

Не показывайте этот пост инженеру по технике безопасности

Тайская модель с юмором показывает, что на самом деле скрывается за снимками из соцсетей

Как хорошо, что все это не у меня дома!

Технику безопасности придумали трусы

Архитекторы, которые напрочь забыли о технике безопасности