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Техника безопасности? Нет, не слышали!

Техника безопасности? Нет, не слышали!

Автор:
15 ноября 2022 14:28
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   безопасность   забавно   кривые руки   отчаянные ребята   слабоумие и отвага   смешно   техника безопасности   
2153
33
Эти работяги явно знают правила техники безопасности как свои три пальца!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   безопасность   забавно   кривые руки   отчаянные ребята   слабоумие и отвага   смешно   техника безопасности   
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7  комментариев
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5k
Заур 36 минут назад
Собирают что бы потом отчитаться перед прорабом.
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2k
fkamash 3 минуты назад
Комментарий к фото
Аж зачесался весь.....брр
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2k
fkamash 3 минуты назад
Комментарий к фото
Это интернет - оптика. Электричество нельзя складывать в бухту под напругой))
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135k
Александр_17 14 минут назад
Вжик и не мужик....
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10k
kaboza 15 минут назад
акриловая..ниочем.
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1k
Игорь Меншиков 19 минут назад
Те же картинки, только надписи другие
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