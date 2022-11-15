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Эти работяги явно знают правила техники безопасности как свои три пальца!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Юмор безопасность забавно кривые руки отчаянные ребята слабоумие и отвага смешно техника безопасности
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