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Люби часто демонстрируют бессмысленную и опасную храбрость, и эта подборка - тому пример.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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