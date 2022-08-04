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Технику безопасности придумали трусы

Технику безопасности придумали трусы

Автор:
04 августа 2022 08:30
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   неосторожные   ну вы даете!   с риском для жизни   смешно   странные люди   техника безопасности   
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Люби часто демонстрируют бессмысленную и опасную храбрость, и эта подборка - тому пример.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   забавно   неосторожные   ну вы даете!   с риском для жизни   смешно   странные люди   техника безопасности   
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