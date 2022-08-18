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Забавные фото-сравнения, которые объединяют спорт и искусство

Забавные фото-сравнения, которые объединяют спорт и искусство

Автор:
18 августа 2022 08:30
Сообщество : Юмор
Метки: Спорт   Юмор   забавно   искусство   смешно   спортивные фото   сравнение   творчество   фото   фотографии   
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Сочетаются ли спорт и искусство? Казалось бы, это такие разные сферы, но даже в них можно найти что-то общее в глобальном плане - и не только. Креативщик под ником ArtButMakeItSports создаёт забавные коллажи, где сравнивает сцены из спортивных событий с произведениями искусства.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Спорт   Юмор   забавно   искусство   смешно   спортивные фото   сравнение   творчество   фото   фотографии   
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