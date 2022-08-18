Забавные фото-сравнения, которые объединяют спорт и искусство

Создатель проекта ArtButMakeItSports - директор в спортивной компании и любитель футбола по имени LJ Rader. Вот что он пишет о себе: "Я работаю в сфере спорта, и считаю себя спортивным экспертом. Также я люблю искусство, но больше как любитель. Я решил объединить эти два понятия".