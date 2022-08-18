Забавные фото-сравнения, которые объединяют спорт и искусство

497
23
Сочетаются ли спорт и искусство? Казалось бы, это такие разные сферы, но даже в них можно найти что-то общее в глобальном плане - и не только. Креативщик под ником ArtButMakeItSports создаёт забавные коллажи, где сравнивает сцены из спортивных событий с произведениями искусства.
Создатель проекта ArtButMakeItSports - директор в спортивной компании и любитель футбола по имени LJ Rader. Вот что он пишет о себе: "Я работаю в сфере спорта, и считаю себя спортивным экспертом. Также я люблю искусство, но больше как любитель. Я решил объединить эти два понятия".
×
×
Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Детские фото, за которые краснеешь до старости
- 23 фотографии, сделанные точно в нужный момент
- Веселые картинки для хорошего настроения
- Как сделать фото для блога: вредные советы
- Японский художник превращает мемы с животными в скульптуры
Новости партнёров