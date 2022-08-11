35 неловких и забавных фото из семейных альбомов

Проект «Неловкие семейные фотографии» посвящен, как можно догадаться по названию, ужасно неловким и унизительным снимкам из прошлого, на которые невероятно забавно смотреть. Ведь практически у каждого из нас в семейном альбоме есть такие фотографии, и от этого только веселее!