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35 неловких и забавных фото из семейных альбомов

35 неловких и забавных фото из семейных альбомов

Автор:
11 августа 2022 22:10
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   неудачные фото   семейные фото   семья   старые фото   
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Проект «Неловкие семейные фотографии» посвящен, как можно догадаться по названию, ужасно неловким и унизительным снимкам из прошлого, на которые невероятно забавно смотреть. Ведь практически у каждого из нас в семейном альбоме есть такие фотографии, и от этого только веселее!

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24. "Дедушка моего мужа вешал на стену абсолютно все фотографии своих внуков. На проверку семья сфотографировала внуков у мусорного бака и отправила снимок деду, чтобы посмотреть, что он будет делать, и он все равно повесил его на стену. Так сложилась традиция отправлять ему семейные фото на фоне мусорных баков"

27. "Мой муж, блондин, проколол себе почку во время драки со своим братом, который позирует справа. Из-за травмы у него была кровь в моче, что привело к серьезной операции. И его младший брат был невероятно горд собой"

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   забавно   неудачные фото   семейные фото   семья   старые фото   
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3k
Владимир 2 часа назад
Д.Б.
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118
Vladislav Grigorenko 47 минут назад
"Моя дочь дочери с отцом..." - ну в смысле дочь-то не моя, а дочери, а дочь моя, но это не она с отцом, а дочь, а он её отец, но не моей дочери, а её, и она с ним, в смысле с отцом, но не дочери, и не моим, а её, в смысле дочери, но не моей, а той, чей отец, а дочь, которая моя, как бы типа вроде ее мать, а я типа её как бы мать, а той дочери я как бы не мать...ну кароче вы поняли...
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2k
Aleksandr M. 48 минут назад
Хрень какая-то. Зачем постить фотки ЧУЖДОЙ нам нации. Да еще каментами снабдить соответствующими. Ничего, кроме недоумения, а, в ряде случаев, отвращения, они не вызывают.
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1k
Andrey Kondor Час назад
Ссылка youtu.be
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11k
Мистер Фикс 2 часа назад
Сидит в 4 недели???
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