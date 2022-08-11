35 неловких и забавных фото из семейных альбомов

Проект «Неловкие семейные фотографии» посвящен, как можно догадаться по названию, ужасно неловким и унизительным снимкам из прошлого, на которые невероятно забавно смотреть. Ведь практически у каждого из нас в семейном альбоме есть такие фотографии, и от этого только веселее!
1. "Одна из наших коз и я были беременны близнецами и родили на одной неделе. Я нарядила ее и заставила сняться со мной в фотосессии"
3. "Моя самая любимая фотография моей сестры. Ей было 6 лет, она устала и только что попробовала игристый виноградный сок. Не понравилось"
7. "Когда это твой первый день в детском саду, а также твой первый день в качестве главы родительского комитета"
8. "В детстве я наряжался в клоуна каждый раз, когда был повод что-то отпраздновать, в данном случае — рождение моего брата"
10. "Когда мне было 7, мне подарили большую Барби, но у моего брата были на нее свои планы"
11. "Я просто пыталась оторвать от себя дочь и посадить ее на скамейку, а потом убежать из кадра. Но кажется, что я бросила своих детей на сиделку и убежала!"
12. "Мой муж в младенчестве. Я молилась, чтобы наши дети не унаследовали его большой череп"
13. "Наша бабушка в 80-е годы не только делала нам с сестрой прически "маллет", но еще и завивала их потом. Одинаковые маллеты с химзавивкой. Что тут еще скажешь?"
14. "Если твоя мама не превращала себя в трамплин для твоего нового BMX, любила ли она тебя вообще? 1980 год"
15. "Во время нашей "идеальной" пляжной фотосессии мой старший сын прыгнул мне на спину, выбив моего младшего из моих рук"
17. "Моя сестра выглядит так, будто сейчас оторвет мне голову, пока отец держит меня на руках"
19. "Дочка отказывалась нас слушать. Она делала все, лишь бы не улыбаться. Вот тут она готовится включить режим Халка"
20. "Дочка должна была нести цветы на свадьбе своей тети, но сон — это святое (она была пристегнута)"
22. "Моя мама сфотографировала мою на тот момент двухлетнюю дочь" [книга: "Изгоняющий дьявола"]
23. "Моя прабабушка и ее сестра-близнец в Спрингфилде, штат Миссури. Они послужили прообразом для "Сияния", по-любому"
24. "Дедушка моего мужа вешал на стену абсолютно все фотографии своих внуков. На проверку семья сфотографировала внуков у мусорного бака и отправила снимок деду, чтобы посмотреть, что он будет делать, и он все равно повесил его на стену. Так сложилась традиция отправлять ему семейные фото на фоне мусорных баков"
24. "Моя дочь дочери с отцом катаются на аттракционе "Торнадо" в Теннесси в Долливуде. Когда мы увидели фотографию, мы так смеялись, что просто не могли не купить ее!"
26. "Это был 1990 год, так что, видимо, мои родители решили нарядить меня, как нью-вейв музыканта"
27. "Мой муж, блондин, проколол себе почку во время драки со своим братом, который позирует справа. Из-за травмы у него была кровь в моче, что привело к серьезной операции. И его младший брат был невероятно горд собой"
28. "Мой сын впервые катался на моем любимом аттракционе, и он был в ужасе. Что касается моего мужа, то он всегда так выглядит"
29. "Фотограф несколько раз сказал моему сыну: "Улыбнись посильнее!" И это его версия улыбки "посильнее"
33. "Наткнулся на старые фотографии странного ребенка в доме моих родителей. Узнал, что это я, в 4 недели. Слава богу, они успели запечатлеть мою красоту до того, как я из нее вырос"
34. "Трудно заставить всех 4 братьев вести себя прилично для фото, но старший явно пытался держать всех в узде"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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