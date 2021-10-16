17 находчивых и весёлых мужей, чьи привычки и поступки никогда не дадут жёнам заскучать

В вечном кругу «дом-работа-дом» немудрено очень быстро заскучать — и хорошо, если рядом всегда есть человек, который сможет сделать любой день ярким и запоминающимся! И, как оказывается, многие мужья справляются с этой задачей просто восхитительно. Порой они удивляют и смешат специально, а иногда поражают чем-то свою половинку, даже и не пытаясь это сделать.

Жена сказала, у меня ни за что не получится уместить тут всю посуду