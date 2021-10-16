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17 находчивых и весёлых мужей, чьи привычки и поступки никогда не дадут жёнам заскучать

17 находчивых и весёлых мужей, чьи привычки и поступки никогда не дадут жёнам заскучать (18 фото)

Автор:
16 октября 2021 09:08
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   муж   привычка   семья   фото   
436
18

Давайте посмотрим на супругов, с которыми просто невозможно заскучать!

В вечном кругу «дом-работа-дом» немудрено очень быстро заскучать — и хорошо, если рядом всегда есть человек, который сможет сделать любой день ярким и запоминающимся! И, как оказывается, многие мужья справляются с этой задачей просто восхитительно. Порой они удивляют и смешат специально, а иногда поражают чем-то свою половинку, даже и не пытаясь это сделать.


Жена сказала, у меня ни за что не получится уместить тут всю посуду

×

Испугалась, что муж решил взять в отпуск пистолет. Но нет, там его уход за кожей

Муж потерял ключи от машины, и вот, где он их оставил

Муж спросил, как лучше порезать пиццу, я в шутку сказала, что хочу кружочек

Жена попросила высушить посуду

Муж увидел мои спонжи для макияжа и не верил, что это не конфеты

В итоге от одного он откусил.


Муж был не уверен, надо ли класть эти носки в корзину с чёрным или белым бельём

Иногда муж устраивает коту тур по квартире, чтобы тот мог обнюхать всё, что ему хочется

Вот так он кладёт еду в холодильник

У мужа было много сомнений насчёт детского слинга. Сегодня я нашла это фото в его телефоне

Он утверждает, что в шлеме ему гораздо проще победить

Увидела, что часть живой изгороди высохла и пожелтела. Муж нашёл решение

Если бы все проблемы так легко решались с помощью баллончика краски!


Блинчик в виде сердца — мужская версия

Мой муж делает селфи со всеми собаками, которых встречает

Невеста сказала, чтобы на свадьбе я делал со своими друзьями только серьёзные фотографии

Его рабочее место разрастается с каждым днём!

Так мой муж решил проблему, когда в дом проник гигантский жук

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Метки: Юмор   забавно   муж   привычка   семья   фото   
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БрОдЯгА 40 минут назад
Куета. Больше половины фотографий может иметь отношение к женщинам. Автор явный мужененавистник
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