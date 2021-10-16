17 находчивых и весёлых мужей, чьи привычки и поступки никогда не дадут жёнам заскучать

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Давайте посмотрим на супругов, с которыми просто невозможно заскучать!
В вечном кругу «дом-работа-дом» немудрено очень быстро заскучать — и хорошо, если рядом всегда есть человек, который сможет сделать любой день ярким и запоминающимся! И, как оказывается, многие мужья справляются с этой задачей просто восхитительно. Порой они удивляют и смешат специально, а иногда поражают чем-то свою половинку, даже и не пытаясь это сделать.
Жена сказала, у меня ни за что не получится уместить тут всю посуду
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Испугалась, что муж решил взять в отпуск пистолет. Но нет, там его уход за кожей
Муж потерял ключи от машины, и вот, где он их оставил
Муж спросил, как лучше порезать пиццу, я в шутку сказала, что хочу кружочек
Жена попросила высушить посуду
Муж увидел мои спонжи для макияжа и не верил, что это не конфеты
В итоге от одного он откусил.
Муж был не уверен, надо ли класть эти носки в корзину с чёрным или белым бельём
Иногда муж устраивает коту тур по квартире, чтобы тот мог обнюхать всё, что ему хочется
Вот так он кладёт еду в холодильник
У мужа было много сомнений насчёт детского слинга. Сегодня я нашла это фото в его телефоне
Он утверждает, что в шлеме ему гораздо проще победить
Увидела, что часть живой изгороди высохла и пожелтела. Муж нашёл решение
Если бы все проблемы так легко решались с помощью баллончика краски!
Блинчик в виде сердца — мужская версия
Мой муж делает селфи со всеми собаками, которых встречает
Невеста сказала, чтобы на свадьбе я делал со своими друзьями только серьёзные фотографии
Его рабочее место разрастается с каждым днём!
Так мой муж решил проблему, когда в дом проник гигантский жук
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