Семейная жизнь, какая она есть: 20 весёлых иллюстраций

Семейная жизнь — удивительное приключение, наполненное различными событиями (иногда забавными, а иногда и дико утомительными). Художница Мария Горбунова из Ульяновска честно показывает, что может ожидать девушек, решающих вступить в брак и завести детей.
Молодая мама делится иллюстрациями в своём Инстаграме*, демонстрируя, что повседневные будни — это не только обыденные занятия, но и множество ситуаций, требующих мудрости, юмора и выдержки. Её посты собирают множество лайков и комментариев, ведь многие родители узнают в её работах себя и свои семьи. Возможно, вы тоже найдёте какие-либо сходства?
Для мужа «зайти за хлебом» это зайти за хлебом
Мария Горбунова — дизайнер интерьеров по образованию и художник-иллюстратор по призванию. Девушка воспитывает троих детей и рисует шаржи про повседневную жизнь в декрете. Первые работы Маша начала создавать задолго до рождения первого ребёнка. Художница рисовала смешные иллюстрации на свадьбах и этим зарабатывала деньги.
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Невозможно определиться
Вечная проблема
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Чтобы создать один рисунок, у Марии уходит от нескольких часов до нескольких дней. Сесть за работу у художницы получается в основном тогда, когда все дети спят. Совмещение творчества и материнства — сложнейший труд.
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Все картинки, созданные Марией, основаны на реальных событиях, произошедших с ней и её семьей. Конечно, иногда для полноты образа художница гиперболизирует какие-то детали. Так получается даже ещё круче и смешнее.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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