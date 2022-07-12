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Семейная жизнь, какая она есть: 20 весёлых иллюстраций

Семейная жизнь, какая она есть: 20 весёлых иллюстраций

Автор:
12 июля 2022 08:57
Сообщество : Юмор
Метки: Жизнь   Мария Горбунова   Юмор   забавно   иллюстрация   семья   художница   
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Семейная жизнь — удивительное приключение, наполненное различными событиями (иногда забавными, а иногда и дико утомительными). Художница Мария Горбунова из Ульяновска честно показывает, что может ожидать девушек, решающих вступить в брак и завести детей.

Молодая мама делится иллюстрациями в своём Инстаграме*, демонстрируя, что повседневные будни — это не только обыденные занятия, но и множество ситуаций, требующих мудрости, юмора и выдержки. Её посты собирают множество лайков и комментариев, ведь многие родители узнают в её работах себя и свои семьи. Возможно, вы тоже найдёте какие-либо сходства?


Для мужа «зайти за хлебом» это зайти за хлебом

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Мария Горбунова — дизайнер интерьеров по образованию и художник-иллюстратор по призванию. Девушка воспитывает троих детей и рисует шаржи про повседневную жизнь в декрете. Первые работы Маша начала создавать задолго до рождения первого ребёнка. Художница рисовала смешные иллюстрации на свадьбах и этим зарабатывала деньги.


Предприимчивый ребёнок

Что точно не стоит покупать детям в качестве игрушки


Любимый шампунь всегда испаряется вдвое быстрее

Невозможно определиться

Вечная проблема

Времена идут, всё меняется


Чтобы создать один рисунок, у Марии уходит от нескольких часов до нескольких дней. Сесть за работу у художницы получается в основном тогда, когда все дети спят. Совмещение творчества и материнства — сложнейший труд.


Они только и ждали этого момента

Реалии современности

Лучшее признание в любви

Многие сыновья хотят быть похожими на своих пап

Научить ребёнка читать — миссия невыполнима

Детская ревность — она такая

Вот почему питомцев не стоит надолго оставлять с детьми

Трудно сдержаться, чтобы не забрать их все

Кабачков много не бывает

Почти угадал


Такое тоже иногда случается

Любовь между братьями и сёстрами

Все картинки, созданные Марией, основаны на реальных событиях, произошедших с ней и её семьей. Конечно, иногда для полноты образа художница гиперболизирует какие-то детали. Так получается даже ещё круче и смешнее.


Когда папа читает детям на ночь

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Жизнь   Мария Горбунова   Юмор   забавно   иллюстрация   семья   художница   
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3  комментария
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34k
Опаньки Полчаса назад
подозреваю, тут проблема не совсем у умении фотографа
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dima423 11 минут назад
Пфф...вспороли брюхо...достали кишки... даже меня бы в детстве это не напугало, а сейчас дети наверно даже если дьявола увидят, казнящегося грешников, и то поржут только))
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