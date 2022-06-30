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Муж забавно троллит жену, когда та отправляет ему фото из примерочной

Муж забавно троллит жену, когда та отправляет ему фото из примерочной

Автор:
30 июня 2022 08:30
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: Юмор   женщины   забавно   истории   муж и жена   семья   смешно   фото   фотошоп   
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Американка по имени Адель показала, как муж "троллит" её каждый раз, когда она отправляет ему фото из примерочной. Когда-то она просто попросила его оценить свой наряд - и началось!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   женщины   забавно   истории   муж и жена   семья   смешно   фото   фотошоп   
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Кружок Полчаса назад
это смешно?
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