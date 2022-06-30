Муж забавно троллит жену, когда та отправляет ему фото из примерочной

В ответ на ее фотографии, супруг Адель отправляет ей отредактированные в Фотошопе снимки с забавными сценариями. Где-то он сравнивает жену с жирафом, где-то - с шелковым одеялом. "Мы с мужем вместе уже около 10 лет. Весь наш брак - это всегда совместный юмор и веселье. Мы любим посмеяться. Мне нравятся его креативные ответы - это лучше, чем простое "Тебе очень идёт, дорогая", - рассказывает Адель.