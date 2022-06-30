Муж забавно троллит жену, когда та отправляет ему фото из примерочной

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Американка по имени Адель показала, как муж "троллит" её каждый раз, когда она отправляет ему фото из примерочной. Когда-то она просто попросила его оценить свой наряд - и началось!
Американка по имени Адель Барбаро (Adele Barbaro) поделилась эпичными фото в сети. Она показала, как муж "троллит" её каждый раз, когда она отправляет ему фото из примерочной, чтобы он оценил её наряды. Всё началось с простой просьбы помочь с выбором одежды - а супруг женщины решил ответить креативно.
В ответ на ее фотографии, супруг Адель отправляет ей отредактированные в Фотошопе снимки с забавными сценариями. Где-то он сравнивает жену с жирафом, где-то - с шелковым одеялом. "Мы с мужем вместе уже около 10 лет. Весь наш брак - это всегда совместный юмор и веселье. Мы любим посмеяться. Мне нравятся его креативные ответы - это лучше, чем простое "Тебе очень идёт, дорогая", - рассказывает Адель.
Сейчас у Адель накопилась коллекция шедевров от ее мужа. Недавно она поделилась ими в видео, и оно быстро набрало больше шести миллионов просмотров - пользователи оценили чувство юмора пары. "Секрет нашего крепкого брака - юмор. Жизнь и так полна трудностей и стресса. Классно иметь партнера, который всегда готов рассмешить тебя," - говорит Адель.
Видео женщины, которое собрало больше 6 миллионов просмотров
Источник: — переведено специально для fishki.net
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