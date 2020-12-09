Мама и дочка: война носка

"Как-то я заметила в ванной неубранный носок Кестрел, - рассказывает она. - Я решила, что не буду, как всегда просто отправлять его в стирку, а подожду, пока она сама его заметит. Но прошла неделя, а носок продолжал лежать на том же месте. Я не выдержала. Когда Кестрел ушла в школу, я снабдила носок табличкой: "Кестрел Кемпбелл, США, 2010 г.р. "Забытый носок". Смешанная техника. 26 ноября 2020г. Из личной коллекции художника".