Мама и дочка: война носка

Мама пытается заставить дочку убрать с пола носок, но та сопротивляется. Кто победит? Ну конечно, творчество!
Ксеп Кэмпбелл - мать 10-летней Кестрел, которую, как любая мать, усиленно пытается приучать к порядку. Но дочь, как положено почти подростку, к материнским советам не очень-то прислушивается. О своих методах воспитания Ксеп часто рассказывает в социальной сети, но последний случай сделал ее звездой интернета!
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"Как-то я заметила в ванной неубранный носок Кестрел, - рассказывает она. - Я решила, что не буду, как всегда просто отправлять его в стирку, а подожду, пока она сама его заметит. Но прошла неделя, а носок продолжал лежать на том же месте. Я не выдержала. Когда Кестрел ушла в школу, я снабдила носок табличкой: "Кестрел Кемпбелл, США, 2010 г.р. "Забытый носок". Смешанная техника. 26 ноября 2020г. Из личной коллекции художника".
Кестрел, конечно, сразу догадалась, кто оформил ее "артефакт". Собственно, ее мама этого не скрывала.
"Я сделала для него пьедестал", - написала Кестрел маме в тот же день. И действительно, под спорным носком появилась подставка.
Теперь уже ход был за мамой. И на не подвела. "Я решила, чт, если уж у нас есть экспонат, он заслуживает аудитории, - рассказывает Ксеп. - И вокруг появились домашние животные. Им выставка очень понравилась".
Вскоре в экспозиции появился таинственный монолит, похожий на те, что сейчас будоражат умы исследователей по всему миру.
Раз начав, мама с дочкой так и не смогли остановиться, и выставочное пространство все продолжало расширяться. "Эта экспозиция стоит унас до сих пор, - признается мама. - Я уже боюсь трогать ее, чтобы не испортить!" О воспитательном процессе, связанном с носком, все забыли по ходу действия.
Историю про забытый носок прокомментировали в соцсеях тысячи людей. Многие писали, что у Ксеп с дочкой - прекрасные дружеские отношения. А некоторые даже решили применить такой опыт у себя дома. "Попробую использовать с мужем, - написала одна из читательниц. - Мне интересно, на какой день он заметит носок - если, конечно, заметит?"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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