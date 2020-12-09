FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Юмор 11192 поста • 2482 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Мама и дочка: война носка

Мама и дочка: война носка (14 фото)

Автор:
09 декабря 2020 08:30
Сообщество : Юмор
Метки: война носка   воспитание   забавно   отцы и дети   семья   смешно   творчество   юмор   
1161
14
Мама пытается заставить дочку убрать с пола носок, но та сопротивляется. Кто победит? Ну конечно, творчество!
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: война носка   воспитание   забавно   отцы и дети   семья   смешно   творчество   юмор   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Едондер пуп 2 часа назад
Подозреваю, что все кончится судом по поводу авторских прав))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Александр Зотов 46 минут назад
экспозиция превратилась в вакханалию)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Hallo FreeSpace 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Челябинцы попытались прожить на МРОТ. «Выжили» только четверо (2 фото + видео) Челябинцы попытались прожить на МРОТ. «Выжили» только четверо (2 фото + видео) Японский художник превращает мемы с животными в скульптуры Японский художник превращает мемы с животными в скульптуры 40 причин, по которым дети отказываются есть 40 причин, по которым дети отказываются есть Художник рисует комиксы о радостях родительства Художник рисует комиксы о радостях родительства 15 странных и забавных комиксов от британского иллюстратора 15 странных и забавных комиксов от британского иллюстратора 21 правило жизни, которое должен знать каждый родитель 21 правило жизни, которое должен знать каждый родитель
Болонка королевы

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

236585



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Два кабана сбежали с фермы и разгуливают в Раменском округе
0
0
Два кабана сбежали с фермы и разгуливают в Раменском округе
СССР. 60-е. Просто фото, без политики и известных лиц
3
46
СССР. 60-е. Просто фото, без политики и известных лиц
﻿
Набирающие популярность в сообществах
В честь чего Олимпиада получила такое название?
0
5
В честь чего Олимпиада получила такое название?
Самый бесстрашный хищник, медоед
0
5
Самый бесстрашный хищник, медоед
Челябинцы попытались прожить на МРОТ. «Выжили» только четверо (2 фото + видео)
Челябинцы попытались прожить на МРОТ. «Выжили» только четверо (2 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Губернатор и его свита
0
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#интересно#россия#дтп#прикольные#в мире#природа#на различный вкус#автомобили#настроение
#фото#история#интересное#люди#кино#дети#разное#животные#истории#пешеход
#факты#прикол#авария#подборка#авто авария#новости#смешные#позитив#картинки#рождество

На что жалуетесь?

Вернуться