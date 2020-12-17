Родители делают смешные открытки, показывающие правду о жизни большой семьи

Во многих американских семьях есть традиция — создавать собственные рождественские открытки.
У жителей Запада есть чудесная новогодняя традиция — это рождественские открытки с фотографией всех членов семьи. Конечно, в идеале это снимок счастливых и довольных людей, желательно в одинаковых свитерах и на фоне живой ёлки! В реальности же всё бывает совсем иначе. Иначе, но не хуже!
Семья Стенли из Северной Каролины вот уже 7 лет снимает неидеальные фотографии для рождественских открыток. И это несовершенство главного праздника года — напоминание всем нам о том, что главное — не идеально встретить Новый год, а хорошо его провести!
Семья Стенли из Северной Каролины вот уже 7 лет снимает неидеальные фотографии для рождественских открыток. И это несовершенство главного праздника года — напоминание всем нам о том, что главное — не идеально встретить Новый год, а хорошо его провести!
Рождественская открытка семьи Стенли с 2014 года
"Когда мы впервые решили сделать традиционную фотографию для рождественской открытки, у нас получилось до смешного плохо. Так и родилась традиция создавать снимки, олицетворяющие хаос, который есть в каждой семье с 3 детьми "
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Рождественская открытка 2015 года
На рождественских открытках семьи Стенли кажется, что родителям непросто держать всё под контролем, но именно это и делает их снимки милыми и смешными.
Неизменным остаётся одно: вечно бегущие и пытающиеся что-то спасти родители
Пользователи сети каждый год ждут от семьи Стенли новую рождественскую открытку и не скрывают свой восторг от увиденного:
"Я обожаю эту серию снимков и каждый год жду новое фото. Думаю, вам стоит сохранить эту традицию, даже когда дети вырастут. Они приведут своих вторых половинок, и те тоже станут участниками ваших семейных фотосессий!"
"Это потрясно! Мне нравится, что собака тоже принимает участие в вашей фотосессии!"
"Я смотрел снимки с 2020 года к 2014 и подумал, что сначала у них было трое детей, а потом осталось двое."
"Рождественские праздники выглядят именно так!"
Остаётся ждать и гадать, каким будет снимок семьи Стенли на Рождество 2021 года.
"Я обожаю эту серию снимков и каждый год жду новое фото. Думаю, вам стоит сохранить эту традицию, даже когда дети вырастут. Они приведут своих вторых половинок, и те тоже станут участниками ваших семейных фотосессий!"
"Это потрясно! Мне нравится, что собака тоже принимает участие в вашей фотосессии!"
"Я смотрел снимки с 2020 года к 2014 и подумал, что сначала у них было трое детей, а потом осталось двое."
"Рождественские праздники выглядят именно так!"
Остаётся ждать и гадать, каким будет снимок семьи Стенли на Рождество 2021 года.
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