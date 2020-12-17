Родители делают смешные открытки, показывающие правду о жизни большой семьи

Пользователи сети каждый год ждут от семьи Стенли новую рождественскую открытку и не скрывают свой восторг от увиденного:



"Я обожаю эту серию снимков и каждый год жду новое фото. Думаю, вам стоит сохранить эту традицию, даже когда дети вырастут. Они приведут своих вторых половинок, и те тоже станут участниками ваших семейных фотосессий!"



"Это потрясно! Мне нравится, что собака тоже принимает участие в вашей фотосессии!"



"Я смотрел снимки с 2020 года к 2014 и подумал, что сначала у них было трое детей, а потом осталось двое."



"Рождественские праздники выглядят именно так!"



Остаётся ждать и гадать, каким будет снимок семьи Стенли на Рождество 2021 года.