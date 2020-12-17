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Родители делают смешные открытки, показывающие правду о жизни большой семьи

Родители делают смешные открытки, показывающие правду о жизни большой семьи (8 фото)

Автор:
17 декабря 2020 10:10
Сообщество : Юмор
Метки: безумие   забавно   открытка   прикол   рождество   семья   юмор   
599
8
Во многих американских семьях есть традиция — создавать собственные рождественские открытки.
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Метки: безумие   забавно   открытка   прикол   рождество   семья   юмор   
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3  комментария
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26k
Игорь Час назад
Милота, конечно. Но как-то слишком уж банально. Такое можно бабушкам-дедушкам своим "на скайп" рассылать. Но выкладывать это в интернет на всеобщее.... Хотя должны же всевозможные бесчисленные ЦОДы чем-то забиваться...
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2k
Mellivora 3 минуты назад
А я думаю об одноэтажной Америке. А не о наших бетонных коробах.
Велика Россия а одноэтажки строить негде....
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5k
leugene 15 минут назад
Забавно
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