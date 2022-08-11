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Сообщество Без кота и жизнь не та 1378 постов • 442 подписчика подписаться
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20+ фото мягких кошачьих лапок, которые избавят вас от стресса

20+ фото мягких кошачьих лапок, которые избавят вас от стресса

Автор:
11 августа 2022 19:57
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Питомцы   домашние животные   животные   кот   коты   кошка   кошки   лапки   мило   фото   
698
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Коты - уже давно повелители интернета. Кошачьи фотографии и мемы - повсюду, и кажется, им нет конца - и это только радует! Ведь мы любим котеек, их интересные повадки, характер и пушистость. Чего только стоят их пушистые лапки, которые запросто могут выступить как средство от стресса. Посмотрите на порцию мягоньких кошачьих лапок - и успокойтесь.
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Источник:

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Метки: Питомцы   домашние животные   животные   кот   коты   кошка   кошки   лапки   мило   фото   
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11  комментариев
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17k
Сергей Час назад
Ну лапки, и чо?
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Nefrion 7 минут назад
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Nefrion 8 минут назад
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Serjio 19 минут назад
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18k
speaktr-st Полчаса назад
У меня кот мастерски использует когти на задних лапах.
Когда утром он идёт в комнату будить меня, чтобы я дал пожрать, он их слегка выпускает и громко цокает по паркету. А в обычное время он их не выпускает и ходит бесшумно.
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1k
Эркек 58 минут назад
ниочём
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13k
Типа граф Час назад
20+ фото мягких кошачьих лапок, которые избавят вас от стрессаПосмотреть
20+ фото мягких кошачьих лапок, которые избавят вас от стресса
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13k
Типа граф Час назад
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Типа граф Час назад
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Виктор Штурмаревич Час назад
О мягких лапках может говорить только тот,на кого эти лапки не прыгали и не ходили.
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2k
Трям 3 часа назад
На фетиш похоже
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