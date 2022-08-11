20+ фото мягких кошачьих лапок, которые избавят вас от стресса

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Коты - уже давно повелители интернета. Кошачьи фотографии и мемы - повсюду, и кажется, им нет конца - и это только радует! Ведь мы любим котеек, их интересные повадки, характер и пушистость. Чего только стоят их пушистые лапки, которые запросто могут выступить как средство от стресса. Посмотрите на порцию мягоньких кошачьих лапок - и успокойтесь.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Когда утром он идёт в комнату будить меня, чтобы я дал пожрать, он их слегка выпускает и громко цокает по паркету. А в обычное время он их не выпускает и ходит бесшумно.