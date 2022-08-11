20+ фото мягких кошачьих лапок, которые избавят вас от стресса

Коты - уже давно повелители интернета. Кошачьи фотографии и мемы - повсюду, и кажется, им нет конца - и это только радует! Ведь мы любим котеек, их интересные повадки, характер и пушистость. Чего только стоят их пушистые лапки, которые запросто могут выступить как средство от стресса. Посмотрите на порцию мягоньких кошачьих лапок - и успокойтесь.

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Маленькие ботинки 0 Источник:

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Ну слишком пушистые лапки! 0 Источник:

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"Я спрятался!" 0 Источник:

Так и хочется потискать 0 Источник:

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"Хватит работать, посмотри лучше на мои лапки" 0 Источник:

Лапки с пятнышком 0 Источник:

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Ветеринар выстриг милые ботиночки 0 Источник:

Элегантная лапка 0 Источник:

Рыжие лапки в носочках 0 Источник:

Лапка с дополнительным пальцем 0 Источник:

Антистресс-лапка 0 Источник:

Твои лапки, когда просишь покушать 0 Источник:

Выглядывающие лапки 0 Источник:

Белые носочки 0 Источник:

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Какая же милота 0 Источник:

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Лапки вверх! 0 Источник:

С - скромность 0 Источник:

Музыкальные лапки 0 Источник:

Потягушки 1 Источник:

Осторожная лапка 0 Источник:

Толстенькие лапки 0 Источник:

Белый носочек с "дыркой" 0 Источник:

В общем, лапок много не бывает! 0 Источник: