Не подходи близко: котейки, которые выпустили свои когти

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Хотя кошки - милые и пушистые создания, которых хочется бесконечно тискать, но они иногда выпускают коготки, чтобы обозначить свои "личные границы". В конце концов, они - хищники, и это процесс инстинктивный. Посмотрим на самые эффектные кошачьи коготки!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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