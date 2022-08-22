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Сообщество Без кота и жизнь не та 1391 пост • 443 подписчика подписаться
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Не подходи близко: котейки, которые выпустили свои когти

Не подходи близко: котейки, которые выпустили свои когти

Автор:
22 августа 2022 21:53
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Питомцы   домашние животные   животные   кот   коты   кошка   кошки   подборка   фото   фотографии   
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Хотя кошки - милые и пушистые создания, которых хочется бесконечно тискать, но они иногда выпускают коготки, чтобы обозначить свои "личные границы". В конце концов, они - хищники, и это процесс инстинктивный. Посмотрим на самые эффектные кошачьи коготки!
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Источник:

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Метки: Питомцы   домашние животные   животные   кот   коты   кошка   кошки   подборка   фото   фотографии   
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3  комментария
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SandMANn 48 минут назад
Так кто главный в доме?
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355
Миха 7 минут назад
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