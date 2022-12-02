"Ты меня не заставишь": кошка не хочет выходить на улицу из-за холода

Хозяйка до последнего не сдавалась, и тянула кошку за лапу - но тщетно. В итоге она отпустила её, и кошка убежала внутрь. Кто захочет гулять на холоде, если есть теплый, уютный дом? Ролик быстро набрал миллионы просмотров в китайских соцсетях. Зрители сравнили кошку с маленьким ребенком, который не хочет идти на улицу. Вот такое настойчивое создание: