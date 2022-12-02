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"Ты меня не заставишь": кошка не хочет выходить на улицу из-за холода

"Ты меня не заставишь": кошка не хочет выходить на улицу из-за холода

Автор:
02 декабря 2022 14:05
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   видео   домашние животные   животные   коты   кошка   кошки   мило   смешные животные   фото   
1880
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Наступила зима, и соответственно, холодная погода. Многие не любят холода - включая эту кошку из Китая. Как бы хозяйка ни пыталась вывести её на улицу, та очень смешно сопротивлялась.

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Метки: Питомцы   видео   домашние животные   животные   коты   кошка   кошки   мило   смешные животные   фото   
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5  комментариев
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10k
GRuslan 54 минуты назад
Изверги, оставьте котика в покое, там минус 3, только что посмотрел.
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935
Джонни 23 минуты назад
а что на коврике написано?
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550
Kra Полчаса назад
Хозяйка - садюга )) А кот смешной, стоит насмерть!
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3k
Григорий Час назад
какая такая самостоятельная жизнь?! отпустите меня, мне кушать пора!
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mercure

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