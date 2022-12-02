"Ты меня не заставишь": кошка не хочет выходить на улицу из-за холода

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Наступила зима, и соответственно, холодная погода. Многие не любят холода - включая эту кошку из Китая. Как бы хозяйка ни пыталась вывести её на улицу, та очень смешно сопротивлялась.
Эту забавную кошку засняли в китайском городе Тайюань. На видео хозяйка пытается вывести кошку на улицу, чтобы та погуляла - но питомица упорно сопротивляется этому. Она вцепилась когтями в дверь, и отказывается покидать дом. Всё потому, что на улице похолодало, а четверолапое создание не очень любит прохладу.
Хозяйка до последнего не сдавалась, и тянула кошку за лапу - но тщетно. В итоге она отпустила её, и кошка убежала внутрь. Кто захочет гулять на холоде, если есть теплый, уютный дом? Ролик быстро набрал миллионы просмотров в китайских соцсетях. Зрители сравнили кошку с маленьким ребенком, который не хочет идти на улицу. Вот такое настойчивое создание:
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