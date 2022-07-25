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Котяра, похожий на Зорро, стал популярным в сети

Котяра, похожий на Зорро, стал популярным в сети

Автор:
25 июля 2022 12:36
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   домашние животные   животные   истории   история   кот   коты   кошка   кошки   фото   
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Котяра с очень необычным окрасом завоевал популярность в соцсетях. Чёрная шерсть вокруг его глаз и на голове напоминают маску и шляпу - за это пользователи сети прозвали его Зорро! Еще одна милота - недавно Зорро стал отцом, и один из его котят оказался копией папы.

Источник:

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Метки: Питомцы   домашние животные   животные   истории   история   кот   коты   кошка   кошки   фото   
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doker 22 минуты назад
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