Котяра, похожий на Зорро, стал популярным в сети

В доме у 50-летнего индонезийца по имени Индраини Вахьюдин Нур (Indraini Wahyudin Noor) живёт несколько кошек. Но среди них есть один котяра, который покорил сердце не только своего хозяина, но и миллионов пользователей сети. Его зовут Бой (Boy, или мальчик), но в интернете для него уже придумали кличку Зорро.