Котяра, похожий на Зорро, стал популярным в сети

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Котяра с очень необычным окрасом завоевал популярность в соцсетях. Чёрная шерсть вокруг его глаз и на голове напоминают маску и шляпу - за это пользователи сети прозвали его Зорро! Еще одна милота - недавно Зорро стал отцом, и один из его котят оказался копией папы.
В доме у 50-летнего индонезийца по имени Индраини Вахьюдин Нур (Indraini Wahyudin Noor) живёт несколько кошек. Но среди них есть один котяра, который покорил сердце не только своего хозяина, но и миллионов пользователей сети. Его зовут Бой (Boy, или мальчик), но в интернете для него уже придумали кличку Зорро.
Особенность кота - необычный окрас мордочки, который напоминает черную маску вокруг глаз. Черный участок шерсти на его голове выглядит как шляпа - поэтому прозвище Зорро ему очень подходит! А еще, недавно котяра стал отцом, и один из его котят - просто копия папы. Малыш получил кличку Бандит (Bandit), и тоже завоевал всеобщее внимание.
Видео с Зорро:
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