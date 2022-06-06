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"Это не мой кот!": 20+ котеек, которые неожиданно заявились к людям

"Это не мой кот!": 20+ котеек, которые неожиданно заявились к людям

Автор:
06 июня 2022 18:43
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   домашние животные   животные   истории   кот   коты   кошка   кошки   фото   фотографии   
589
25
Иногда в нашей жизни случаются необъяснимые вещи. Например, к героям этой подборки внезапно явились кошки - хотя их совсем не ждали. Они появились у порога или в саду самым неожиданным, почти судьбоносным образом. А к вам когда-нибудь заходили кошки?
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Источник:

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Метки: Питомцы   домашние животные   животные   истории   кот   коты   кошка   кошки   фото   фотографии   
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2  комментария
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24k
Ego sum qui sum 2 часа назад
человек наверное царь зверей, но это точно серые кардиналы
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52k
Дворняга 42 минуты назад
"Это не моя кошка! Кажется, она услышала о том, что иногда я подкармливаю бездомных пушистиков.." - наглый ниггер!

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