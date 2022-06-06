"Это не мой кот!": 20+ котеек, которые неожиданно заявились к людям

Иногда в нашей жизни случаются необъяснимые вещи. Например, к героям этой подборки внезапно явились кошки - хотя их совсем не ждали. Они появились у порога или в саду самым неожиданным, почти судьбоносным образом. А к вам когда-нибудь заходили кошки?

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"Этот кот начал заходить в наш дом, пока открыта дверь, чтобы просто поспать" 0 Источник:

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"Мой постоянный гость. У него на ошейнике написано "Не кормить!", но он так профессионально просит угощения.." 0 Источник:

"Здравствуйте, мы из компании Орифлейм.." 0 Источник:

"8 лет назад эта красавица подбирала объедки по улице, а ее шерсть была похожа на солому.. Мы спасли ее, и с того дня она стала любимым членом семьи" 0 Источник:

"Вышел на крыльцо, и увидел это. Собака - моя, кот - не мой!" 0 Источник:

"А вот чудо, которое приходит к нам в гости и ждёт свой обед" 0 Источник:

"Это не моя кошка! Кажется, она услышала о том, что иногда я подкармливаю бездомных пушистиков.." 0 Источник:

"Однажды ночью этот кот запрыгнул в мою гостиную через окно, пока я спал на диване. Он съел еду со стола, и улёгся рядом" 0 Источник:

"У этого кота есть хозяева, но иногда он приходит ко мне, чтобы провести время вместе" 0 Источник:

Котейка пришел прямо в палатку во время похода, и решил поспать 0 Источник:

"Этот кот испугался грозы, и начал скрести мою дверь лапами. Впустил беднягу" 0 Источник:

"Это чудо пряталось возле моей машины под дождем, и мы решили о нем позаботиться" 0 Источник:

"Зашла в комнату, и увидела моего рыжего кота с другим котом! Видимо, у нас пополнение" 0 Источник:

"Это не моя кошка, но она каждый день встречает меня с работы, знает звук моей машины, и всегда радуется встрече. Кажется, у меня новый друг" 0 Источник:

"Мы пустили этого кота переночевать, но теперь он просто отказывается уходить" 0 Источник:

"Вот так за нами наблюдает соседский кот" 0 Источник:

"Кормлю бездомных кошек у себя дома. Эта предпочитает есть в свете свечи" 0 Источник:

"Я часто подкармливаю уличных кошек, но этот красавец - мой фаворит. Дружим с ним уже два года" 0 Источник:

"Бродячая кошка родила малышей рядом с нашим домом. Взяли семейство под опеку" 0 Источник:

"На улице был снег, и мы пустили бездомного малого погреться" 0 Источник:

"Я не знаю, что это за кот и откуда он, но он каждый день приходит в наш сад и располагается в этом горшке" 0 Источник:

"Это не мой кот. Просто пришел, начал просить ласки и мурчать. Как тут отказывать?" 0 Источник:

"Вот что случается, когда забываешь закрыть входную дверь. Больше это не моя кровать" 0 Источник: