"Это не мой кот!": 20+ котеек, которые неожиданно заявились к людям

Автор:
06 июня 2022 18:43
Иногда в нашей жизни случаются необъяснимые вещи. Например, к героям этой подборки внезапно явились кошки - хотя их совсем не ждали. Они появились у порога или в саду самым неожиданным, почти судьбоносным образом. А к вам когда-нибудь заходили кошки?
"Этот кот начал заходить в наш дом, пока открыта дверь, чтобы просто поспать"
"Мой постоянный гость. У него на ошейнике написано "Не кормить!", но он так профессионально просит угощения.."
"Здравствуйте, мы из компании Орифлейм.."
"8 лет назад эта красавица подбирала объедки по улице, а ее шерсть была похожа на солому.. Мы спасли ее, и с того дня она стала любимым членом семьи"
"Вышел на крыльцо, и увидел это. Собака - моя, кот - не мой!"
"А вот чудо, которое приходит к нам в гости и ждёт свой обед"
"Это не моя кошка! Кажется, она услышала о том, что иногда я подкармливаю бездомных пушистиков.."
"Однажды ночью этот кот запрыгнул в мою гостиную через окно, пока я спал на диване. Он съел еду со стола, и улёгся рядом"
"У этого кота есть хозяева, но иногда он приходит ко мне, чтобы провести время вместе"
Котейка пришел прямо в палатку во время похода, и решил поспать
"Этот кот испугался грозы, и начал скрести мою дверь лапами. Впустил беднягу"
"Это чудо пряталось возле моей машины под дождем, и мы решили о нем позаботиться"
"Зашла в комнату, и увидела моего рыжего кота с другим котом! Видимо, у нас пополнение"
"Это не моя кошка, но она каждый день встречает меня с работы, знает звук моей машины, и всегда радуется встрече. Кажется, у меня новый друг"
"Мы пустили этого кота переночевать, но теперь он просто отказывается уходить"
"Вот так за нами наблюдает соседский кот"
"Кормлю бездомных кошек у себя дома. Эта предпочитает есть в свете свечи"
"Я часто подкармливаю уличных кошек, но этот красавец - мой фаворит. Дружим с ним уже два года"
"Бродячая кошка родила малышей рядом с нашим домом. Взяли семейство под опеку"
"На улице был снег, и мы пустили бездомного малого погреться"
"Я не знаю, что это за кот и откуда он, но он каждый день приходит в наш сад и располагается в этом горшке"
"Это не мой кот. Просто пришел, начал просить ласки и мурчать. Как тут отказывать?"
"Вот что случается, когда забываешь закрыть входную дверь. Больше это не моя кровать"
"Пока рабочие заносили новый матрас в дом, через дверь прошмыгнуло вот это неизвестное чудо"
Источник:
АНТИФИШКИ
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