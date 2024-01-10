Коты — это любовь: 30 забавнейших фото с котейками

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Коты — иногда странные, иногда уморительные, и всегда своенравные создания. У каждого из них свои особенности, и благодаря этим странностям мы их так сильно любим. А ещё, котейки всегда поднимают нам настроение и прогоняют любые стрессы. Взгляните на свежую подборку с пушистиками — и улыбнитесь от души.
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21. "Ветеринары хотели удалить ей глазик, но его удалось спасти. Только она отошла от анестезии, сразу залезла на меня"
27. "Недавно поняла, что наши кошки любят спать рядом с мужем, пока он играет, но не со мной в кровати"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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